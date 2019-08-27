Когда трон качается, Или страшный сон Владимира Путина

Вертикаль власти, выстроенная Владимиром Путиным, позволяет ему править Россией вот уже 20 лет. Но упоение властью может раскачать его трон, предупреждает Сергей Елкин.
9 августа 1999 года Владимир Путин впервые встал во главе правительства России. Тогда на него надеялись многие - но сегодня сомнения звучат и внутри РФ, и за границей, считает Миодраг Шорич. (10.08.2019)
20 лет назад Путин был назначен сначала первым замом, а затем председателем правительства РФ. Немецкий теолог Александер Гёрлах оценил правление Путина с точки зрения европейской философии. (09.08.2019)