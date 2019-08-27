Когда трон качается, Или страшный сон Владимира Путина

Что делать президенту во время протестов и лесных пожаров: версия Путина

Пока в Москве протестуют, а в Сибири бушуют лесные пожары, Владимир Путин катается на мотоцикле в Крыму. Карикатурист Сергей Елкин о параллельных мирах властей и народа в России.