Когда спасение отдыхающего становится делом рук самого отдыхающего

В летний туристический сезон одним из наиболее востребованных страховых продуктов является страхование выезжающих. Оформление полиса - необходимое условие для выдачи россиянам туристической визы. Многие воспринимают этот документ именно так, исключительно с формальной точки зрения, не вникая в его детали. В результате, когда возникает необходимость в медицинской помощи, туристы сталкиваются с проблемами. О наиболее типичных из них и о том, как обезопасить себя на время отпуска, - в материале DW.

Какова страховая сумма и сколько нужно заплатить за полис

В 2015 году в России вступил в силу федеральный закон N155, согласно которому все туристы, выезжающие за границу, должны быть застрахованы. Минимальный размер страховой суммы - 2 млн рублей, что эквивалентно 40 тыс. евро. Полис должен покрывать расходы на медицинскую и медико-транспортную помощь в случаях травм или внезапных заболеваний, а также посмертную репатриацию.

Заключая медицинскую страховку, нужно внимательно читать условия договора

Туристу страховка обходится относительно недорого - например, базовый полис на две недели с покрытием в 100 тысяч евро стоит сегодня около 2,2 тысячи рублей (примерно 30 евро). Если человек планирует заниматься на отдыхеактивными видами спорта, например серфингом, яхтингом или горными лыжами, стоимость страховки удваивается.



По данным опроса, проведенного в этом году Аналитическим центром НАФИ, большинство туристов не затрудняют себя чтением договора, поскольку чаще всего оформляют полис через турфирмы, в которых покупают путевки (такой вариант приобретения страховки указали 42% респондентов), а турагенты, как правило, не тратят время на лишние объяснения. В результате, как заявил DW директор по исследованиям Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов, при возникновении проблем со здоровьем многие россияне понятия не имеют, куда обращаться и на оплату каких услуг можно рассчитывать. 48% опрошенных признались, что не знают, что делать для получения медпомощи.

Когда от страховой компании большой помощи ждать не приходится

Нередко из-за этого турист и его близкие вынуждены нести немалые экстренные расходы. Чаще всего это происходит в случаях, когда причина заболевания неоднозначна. Один из примеров - нашумевшая недавно в социальных сетях и собравшая более ста тысяч голосов под петицией история Руслана Сабаралеева, у которого случился приступ панкреатита в Германии.

Иногда страховые компании отказываются платить

В искусственной коме он провел три недели. Пока решался вопрос о проведении операции, срок страховки истек. "В клинике как будто ждали, когда закончится страховка", - рассказала DW жена Руслана. Правда, в итоге, по ее словам, во многом благодаря поднятому шуму, помощь мужу была оказана, а страховая компания согласилась выплатить положенные по договору 35 тысяч евро. 12 тысяч евро сверх этой суммы женщина должна будет внести сама.

Еще один случай произошел со студенткой из России, находившейся на языковой практике в Гейдельберге. "Племянница плохо себя почувствовала, начались сильные кровотечения, потребовалось лечение, врач сказал, что причина гинекологического свойства. Узнав об этом, страховая компания сообщила, что такие прецеденты страховкой не покрываются", - рассказал DW дядя студентки. В итоге все расходы взяла на себя семья. В настоящее время родные собирают документы для повторного обращения в страховую компанию в надежде все же получить компенсацию.

За что компании готовы платить, а за что - нет

Сами страховщики заверили DW, что исполняют свои обязательства в полном объеме. В качестве примера в компании "Ингосстрах" привели следующий случай. "Турист Владимир К., находясь в Германии, почувствовал острые боли в животе. Его экстренно доставили в больницу, где был поставлен диагноз: острый перитонит. Туристу сделали операцию. "Ингосстрах" заплатил за лечение 5,9 тысячи евро", - рассказывает замначальника управления страхования путешествующих "Ингосстрах" Лариса Антонова.

Страховщики заверяют, что выполняют свои обязательства в полном объеме

По ее словам, случаи, когда клиент оплачивает медуслуги самостоятельно или доплачивает за них, крайне редки. "Как правило, это происходит по двум причинам: если клиент находился в состоянии алкогольного опьянения или же нарушил алгоритм получения медицинской помощи по полису и занялся самолечением", - объясняет она.

Директор департамента маркетинга "Медицина" группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин рассказывает, что в оплате операций, как правило, отказывают, если они подпадают под исключение из покрытия, например, при выявлении необходимости планового протезирования при хроническом заболевании. Он также привел случай одного из клиентов, отдыхавшего в Чехии: "Застрахованный был госпитализирован, мы гарантировали оплату диагностики до установления диагноза. Было выявлено онкозаболевание. После установления не страховой природы случая нами было отказано в оплате всех последующих лечебных и диагностических мероприятий, связанных с выявленным заболеванием".

Как правильно выбрать страховку, или что делать "хронику"

Споры из-за того, какие именно услуги должны оплачивать страховщики, возникают из-за не совсем корректного толкования закона. Как объяснила DW исполнительный директор ERV (компания специализируется на страховании туристов и является ассоциированным партнером Ассоциации туроператоров России) Юлия Алчеева, "в соответствии с законом N155, обострение хронических заболеваний должно покрываться страховой компанией. К сожалению, страховщики трактуют закон не однотипно и зачастую либо ставят на этот риск жесткий лимит, либо совсем исключают его из страхового покрытия".

Для того чтобы по максимуму обезопасить себя от неприятных инцидентов и лишних расходов за границей, эксперты советуют внимательно изучать условия страховки и выбирать наиболее подходящую. "Принимая во внимание состояние здоровья и уже диагностированные заболевания, следует изучать условия различных программ страхования, обязательно обращая внимание на исключения из объема страховой ответственности", - говорит Егор Сафрыгин. "Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, следует особенно внимательно ознакомиться с условиями договора", - соглашается Тимур Аймалетлинов.

Между тем, Юлия Алчеева убеждена в том, что обострение хронических заболеваний должно покрываться общей страховой суммой. "Мы считаем, что это не должно быть дополнительной, неочевидной услугой или "расширением" страхового полиса", - убеждена она.

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