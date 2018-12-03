Когда собака - враг человека

От домашних животных только радости и плюсы для здоровья? Когда мы гладим их, то снимаем стресс после работы. Еще мы чаще бываем на свежем воздухе. Если же верить исследованиям, то у одиноких женщин с собаками реже случаются депрессии. Однако не стоит забывать о том, что четвероногие друзья могут и навредить нашему здоровью.

Какие инфекции угрожают человеку

Ученым известно около 200 заболеваний, передающихся человеку от животных. Всему виной зоонозы - инфекционные заболевания, передающиеся от позвоночных животных человеку. "Сколько зоонозов носят в себе собаки, точно сказать нельзя, пока таких данных нет ", - объясняет научный сотрудник Института имени Роберта Коха Кай Михаэлис (Kai Michaelis) в интервью изданию Zeit Online. Однако ученые знают, что от собак люди могут заразиться, например, кампилобактериозом. Это острое инфекционное зооантропонозное заболевание желудочно-кишечного тракта.

Возбудитель болезни впервые был зарегистрирован в 1909 году, а очагами инфекции оказались домашние животные. По данным специалистов, в настоящее время ежегодно более 70 тысяч жителей Германии заражаются возбудителями этой болезни. К группе повышенного риска относятся дети и пожилые люди со сниженным иммунитетом. Более десяти процентов собак в Германии являются носителями зоонозной инфекции. А американские ученые утверждают, что у доброй половины всех собак есть эти бактерии. Самым большим риском для людей, по мнению специалистов, являются безобидные щенки, которых мы так охотно тискаем и даже целуем.

Впрочем, не только сами собаки, но их корм может стать источником заражения для людей. Собачьи консервы могут содержать опасные для человека бактерии. Врачи рекомендуют хозяевам мыть руки сразу после того, как они достали из упаковки лакомства для своих питомцев.

Если зооантропонозные заболевания можно вылечить даже без применения антибиотиков, то иначе обстоят дела с новыми бактериями-мутантами, устойчивыми к антибиотикам. В Германии каждый год от инфекционных заболеваний умирают более 2 тысяч человек только потому, что возбудители-бактерии оказались резистентны к антибиотикам. И именно переносчиками этих опасных бактерий могут стать домашние животные.

Какие меры предосторожности можно принять

Ветеринарный врач одной из клиник Кельна Катарина Шуман (Katharina Schumann) перечисляет другие болезни, которые собаки могут передать своим хозяевам: "Опасными для человека являются глисты и ленточные черви, которые могут появиться у собак и других домашних животных, если каждые три месяца не проводить дегельминтизацию". Одна-две таблетки против глистов избавят домашнее животное и его владельца от неприятных последствий. Другой пример - лептоспироз. Возбудителем этого острого инфекционного заболевания являются бактерии рода лептоспира. Болезнь эта сначала вызывает мышечные боли, повышенную температуру и сопровождается лихорадкой, из-за чего многие принимают ее за простудную инфекцию или грипп. Но уже через несколько дней она поражает печень и почки. Заражение этой болезнью происходит при контакте с инфицированными животными или во время купания в загрязненных водоемах.

Владельцам собак ветеринар рекомендует регулярно приходить в ветлечебницы, чтобы освежить прививки от заболеваний, опасных как для животных, так и для людей. "В Германии удалось искоренить бешенство среди домашних животных, но собакам все равно обязательно надо делать прививки против этой болезни, которая встречается в дикой природе", - говорит Катарина Шуман.

Немецкий ветеринар подчеркивает: "Несмотря на то, что животные могут передавать различные заболевания, это не должно отпугивать людей". По ее мнению, надо выполнять четыре важных условия, чтобы снизить риски. "Тот, кто соблюдает гигиену, регулярно посещает с домашним животным ветеринарных врачей, следит за правильным питанием и тщательным уходом за питомцем, минимизирует риск возникновения заболеваний у животного, а соответственно - и риск передачи инфекции человеку", - уверена она. Люди гораздо чаще заражаются инфекционными или бактериальными заболеваниями от людей, чем от животных. "Важно думать и о том, чтобы мы не заражали своих питомцев", - улыбается Катарина Шуман.

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