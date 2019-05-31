 Когда рейтинг не растет: что делать президенту Путину | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 17.06.2019

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Россия

Когда рейтинг не растет: что делать президенту Путину

Рейтинг доверия Владимиру Путина снижается, несмотря на новую методику опроса ВЦИОМ. Карикатурист Сергей Елкин о том, где российскому президенту стоит поискать популярность.

Карикатура Сергея Елкина: На диване сидит премьер Дмитрий Медведев. Президент Владимир Путин стоит на коленях на полу и заглядывает под диван со словами: Куда-то мой рейтинг закатился.

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