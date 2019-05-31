Когда рейтинг не растет: что делать президенту Путину

Рейтинг доверия Владимиру Путина снижается, несмотря на новую методику опроса ВЦИОМ. Карикатурист Сергей Елкин о том, где российскому президенту стоит поискать популярность.
Кремль смягчает "антиэкстремистские" законы, чтобы избежать лишних скандалов. Его главная проблема - не блогеры-оппозиционеры, а так называемое путинское большинство, считает Константин Эггерт. (04.10.2018)
После падения рейтинга президента РФ до 30,5% госкомпания ВЦИОМ изменила методику опроса. Показатель доверия Путину сразу "восстановился" до 72,3%. Все просто, считает карикатурист Сергей Елкин. (31.05.2019)