Когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ?

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В России ждут, что Путин вот-вот объявит голосование по поправкам в основной закон страны. У карикатуриста Сергея Елкина есть предположение, на что рассчитывает президент.
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Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов
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