Когда преступниками становятся дети

Более ста лет назад основатель системы индивидуальной психологии Альфред Адлер (Alfred Adler) утверждал, что все человеческие проступки - плод дефицита любви. В детях следует развивать отвагу, воспитывать их смелыми, уверенными, поддерживать в любых начинаниях, так как ребенок, потерявший веру в будущее, - самый опасный, подчеркивал известный врач. Отчаявшиеся дети нередко переступают черту закона, решаясь на самое тяжкое преступление.

Один из таких резонансных случаев произошел в Москве в 2018 году. В совершении убийства Михаила Хачатуряна обвиняют его дочерей: 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию. Мотив - многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие. К сожалению, случай не единичный. Да и список мотивов, которые толкают молодых людей на преступления, гораздо длинее, чем можно было бы ожидать. Скука, погоня за острыми ощущениями, тщеславие, - в своей книге "Если убивают подростки" ("Wenn junge Menschen töten") немецкий детский психиатр Гельмут Ремшайдт (Helmut Remscheidt) рассказывает о том, как и почему дети и подростки становятся убийцами.

Юные взрослые - возраст критический

Опираясь на многолетний опыт работы, в своей книге врач-психиатр подробно анализирует мотивы и действия 25 юных преступников, деля их на возрастные категории. К категории детей, по словам автора, относятся те, кто еще не достиг 14-летнего возраста, с 14 до 18 лет - несовершеннолетние подростки, в возрасте с 18 до 21 года - молодежь или, как их называют в Германии, "юные, подрастающие взрослые" (Heranwachsende). Именно в этой возрастной группе (от 18 до 21 года) насчитывается больше всего юных убийц, подчеркивает Гельмут Ремшайдт.

Но есть в книге и один случай, когда рецидивистом стал 13-летний ребенок, совершивший убийство дважды. Малолетний преступник задушил другого ребенка, испытав при этом сексуальное удовлетворение - и все осталось в тайне. И только спустя пару лет, после повторного преступления, его уличили в этом. Такое случается очень редко, однако именно сексуальные мотивы часто приводят к смерти жертвы насилия - из-за страха разоблачения, поясняет Гельмут Ремшайдт.

Скука - мотив для убийства?

Подростки сбрасывают камни с моста на автобан, провоцируя аварии со смертельным исходом. Зачем? Например, подростки "обстреливающие" камнями проезжающие по автобану машины, были самыми обычными ребятами. Они учились в школе, занимались спортом. Но, несмотря на спорт, игры, молодым людям было скучно, решили взять "камушки" и кидать в машины на автомойке. Со временем размер камней увеличился, сменилось и место происшествия - мост над автобаном. Мотивом здесь можно назвать погоню за сенсацией и острыми ощущениями, комментирует врач.

Принято считать, что у людей есть нечто, запрещающее убивать себе подобных. Так неужели можно из скуки решиться на убийство? Эти подростки убийства, конечно, не планировали, уверен Гельмут Ремшайдт. Они совершенно не думали о страшных последствиях такой бомбардировки камнями. И в их жизни, это ужасное преступление стало, судя по всему, единственным.

Насилие порождает насилие

Детство, полное лишений и насилия, вовсе не повод для преступной карьеры, считает детский психиатр с многолетним стажем. Однако, при наличии отягчающих обстоятельств, насилие, пережитое в раннем детстве, может вылиться в агрессивное поведение ребенка уже в возрасте десяти лет: пропуск уроков в школе, истязание животных, драки, круг общения, в котором процветает насилие, употребление алкоголя и наркотиков. Все это, принимая колоссальный размах, может вылиться в экстренную ситуацию - вплоть до убийства, как правило, незапланированного и обусловленного определенной ситуацией.

Насилие в детстве позже может стать мотивом преступления

Огромную роль в проявлении агрессии у детей играет и чрезмерное наслоение сразу нескольких обстоятельств, это подтверждают и современные исследования, подчеркивает Гельмут Ремшайдт в своей книге и приводит случай из практики. Молодой человек чувствовал себя обделенным, ему казалось, что родная мать собаку даже любит больше, чем собственного сына. Юноше не хватало родительской любви, внимания. К тому же он мечтал (без реального на то повода) перенять бразды правления в семейном предприятии. Сын решил, что если он организует убийство родителей, то ему никто не помешает руководить фирмой. И когда наемный убийца выполнил его заказ, молодой человек действительно почувствовал облегчение.

Здесь, по мнению врача, налицо совершенно превратное, субъективное ощущение ненужности, заброшенности, которое вкупе с желанием наживы и послужило мотивом для убийства собственных родителей. К сожалению, криминальная карьера юноши на этом не закончилась: некоторое время спустя он организовал банду, выпускающую фальшивые медикаменты, за что и получил следующий срок.

Зло притягательно

Но уже вскоре юный убийца снова был на свободе. С 14 лет подростка в Германии могут привлечь к уголовной ответственности, но лишь по более"мягким" статьям ювенального уголовного права, чем в случае взрослых. Главная цель здесь - не наказание, а воспитание. Значит ли это, что наказывать несовершеннолетних и юных преступников стоит еще строже? Нельзя же ко всем применять превентивное заключение, предусмотренное для рецидивистов, рассуждает Гельмут Ремшайдт. Автор книги "Если убивают подростки" - не сторонник более строгих наказаний, считает, однако, что не всегда предусмотренная мера применяется в полном объеме. Молодые люди зачастую не воспринимают это как наказание, делится опытом врач. И приводит пример: юноша, нанесший ножевые ранения жертве, признался ему однажды, что уже и раньше нарушал закон, применяя насилие по отношению к другим. Юный убийца сказал, что, если бы его остановили раньше, до убийства, возможно, дело бы и не дошло.

Судя по приведенным в книге случаям, убийцами в юном возрасте часто становятся из зависти, из ревности - к братьям и сестрам, к новым избранникам родителей, к любимым. Случается, что подростки превращаются в настоящих монстров, находясь под влиянием алкоголя или наркотических средств, убивая в припадке близких им людей. Гельмут Ремшайдт призывает поэтому к профилактике преступлений, к своевременному предупреждению возникновение возможных мотивов.

"Tatort" - один из самых популярных детективных сериалов в Германии

Порою личность убийцы вызывает гораздо больший интерес, чем сама жертва. Неудивительно, ведь зло всегда обладало особой, притягательной силой, уверен врач. Подтверждение тому - например, многочисленные детективы в вечерних программах телеканалов Германии. Чем стабильнее ситуация в стране, тем выше интерес ее жителей к детективному жанру и криминальной хронике, отмечает Гельмут Ремшайдт. Парадоксально, но факт: результаты многочисленных исследований говорят о том, что чем надежнее, чем безопаснее мы себя чувствуем, тем больше нас интригуют реальные преступления и зло, происходящее на экране, в литературе, в искусстве.

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