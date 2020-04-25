Когда карантин не помеха: над ядерным могильником в Москве строят новую магистраль

Каждое утро Галина Розвадовская выходит на балкон своей квартиры. Но не для того, чтобы полюбоваться красотами бывшей царской резиденции в Коломенском. Она наблюдает за стройкой вблизи ее дома. Стройплощадка из ее окна - как на ладони. "Сейчас затишье, наконец-то стали исследовать территорию. Но еще вчера тут работала тяжелая техника, корчевали деревья, без всяких средств защиты", - рассказывает Галина Юрьевна.

Вместе с другими жителями нескольких районов юга Москвы Розвадовская пыталась помешать проезду строительной техники, фотографировала, как 20 марта полиция разгоняла москвичей, устроивших акцию протеста. По данным портала "ОВД-инфо", в тот день здесь задержали более 60 местных жителей, среди которых были и несовершеннолетние. На всех составили протоколы по статье о неповиновении сотрудникам полиции.

Токсичный пирог на берегу Москвы-реки

В 20-30-е годы прошлого века на правом берегу реки Москвы, от парка Коломенское до железной дороги Курского направления, находился, говоря современным языком, производственный кластер - несколько опасных химических производств, одно из них - АО "Московский завод Полиметаллов" - работает до сих пор. Предприятия имели дело с высокотоксичными химическими соединениями. Отходы не вывозили, просто выбрасывали за забор.

Москвичи пытались остановить стройку

В середине ХХ века к химическим отходам добавились радиоактивные. Сколько их, неизвестно, в 2017 году подсчитали, что не менее 60 тысяч тонн. Позже, когда территория вошла в состав Москвы, вредное производство перенесли, свалку законсервировали. Теперь склон Москвы-реки представляет собой токсичный слоеный пирог: слой глины, слой высокотоксичных химических отходов, слой радиоактивных отходов, слой глины, описывает ситуацию в интервью DW москвич Сергей Смирнов.

Сейчас строители ядовитый "пирог" разрезали. "Этот беспредел находится в 200 метрах от моего дома, а у меня двое маленьких детей", - возмущается Оксана Малашина, жительница района Москворечье-Сабурово.

Собянин о "пятнах радиоактивного заражения"

Москвичи, узнав о планах строительства высокоскоростной магистрали по территории радиоактивного могильника, были в шоке. При строительстве моста и восьмиполосной дороги радиоактивная пыль может разлететься по всей столице, предупреждают экологи.

"Это торий и радий, плюс еще два вида урана. Тревога вполне обоснованная, что радиоактивная пыль попадет в легкие", - говорит Алексей Озеров, инженер-испытатель оборудования радиационного контроля.

Сергей Собянин: "Пятна радиоактивного заражения".

Власти города признали, что на этом участке действительно есть зараженный грунт: "В случае с Юго-Восточной хордой мы столкнулись с уникальной, из ряда вон выходящей проблемой - радиоактивными отходами, которые в 50-60-е годы Московский завод полиметаллов складировал на своем заднем дворе. Позднее эта загрязненная территория была возвращена городу, - указывал еще в начале года московский мэр Сергей Собянин. - На склоне Москвы-реки, за территорией завода полиметаллов действительно имеются пятна радиоактивного заражения, доставшиеся по наследству от деятельности завода еще в советские времена".

Мэр сообщил, что правительство города заключило контракт с ФГУП "Радон" о реализации полномасштабной программы рекультивации склона и вывоза зараженного грунта за пределы Москвы.

Стройка над могильником под строгой охраной

Сейчас въезд на стройплощадку находится под бдительной охраной полиции, а по периметру дежурят еще и суровые сотрудники частного охранного агентства. Чтобы местные жители не волновались, установили специальный датчик, который показывает уровень радиации.

"Датчик специально повесили высоко. Радиоактивная пыль до него не достает. Он показывает норму, но если его опустить к земле, то он покажет трехкратное увеличение фона", - уверяет Сергей Власов, муниципальный депутат района "Печатники".

А Галина Юрьевна каждый день сама измеряет уровень радиации и фиксирует любую активность на площадке. Она надеется, что начать строительство магистрали по-тихому, пока Москва на самоизоляции, у властей все же не получится.

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