Когда и за что США и ЕС вводили санкции в отношении РФ (фотогалерея)

В понедельник, 27 августа, в силу вступили очередные санкции США в отношении РФ. DW вспоминает основные штрафные меры, введенные Вашингтоном и Брюсселем за четыре года.
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