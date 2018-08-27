Когда и за что США и ЕС вводили санкции в отношении РФ (фотогалерея)

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

ВПК под прицелом

Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.