Когда граница на замке: куда можно уехать из приграничья Беларуси?
О том, что происходит в пунктах пропуска на границе Беларуси с соседними странами Еврооюза и Украиной, и как местные жители могут покинуть страну в сезон отпусков, - DW.
В конце мая на сессии Брестского облсовета было принято решение о введении местного сбора за пересечение границы через пункты пропуска с Польшей и Украиной. Ранее аналогичным образом поступили в Гродненской и Гомельской областях, причем в первой решение вступает в силу уже с 1 июня 2021 года.
Хочешь выехать - плати
Выплачивать местный сбор при пересечении границы в пунктах пропуска должны будут водители автомобилей, максимальная масса которых не превышает 5 тонн. От уплаты освобождаются водители, которые едут на лечение в санатории, на похороны членов семьи и близких родственников, а также представители некоторых социальных групп (инвалиды, участники войны, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС).
Сама сумма сбора составит 29 белорусских рублей (примерно 9,5 евро), а взимать его, согласно поправкам в Налоговый кодекс, разрешается на границе со всеми странами-соседями Беларуси за исключением России. Местные власти обещают, что полученные средства пойдут на ликвидацию последствий, связанных с COVID-19, и на выполнение противоэпидемических профилактических мероприятий на границе.
Туристам на границе делать нечего
Примечательно, что решения о введении дополнительных сборов в регионах принимаются в тот момент, когда выезд за рубеж для граждан Беларуси и без того сильно ограничен. В конце 2020 года вступило в действие постановление правительства, согласно которому покинуть страну через наземные пункты пропуска могут только официальные делегации и лица, выезжающие в служебные командировки, на лечение либо на похороны родственников.
Реально автобусное сообщение с Польшей и Украиной из Бреста сведено до минимума
Кроме того, один раз в течение шести месяцев могут выехать граждане Беларуси, которые учатся или работают за границей. Что касается обычных путешественников и туристов, то на автобусе или личном автомобиле пересечь границу у них сейчас не получится. Как рассказал DW житель Бреста Александр, строивший планы вместе с семьей провести летний отпуск на море в Украине, он готов был бы и заплатить местный сбор. "Но теперь получается, что сбор введут, а запрет на выезд из страны никто не отменил", - посетовал брестчанин.
Автобусное сообщение с Польшей и Украиной также сведено до минимума. Администрация автовокзала в Бресте не скрывает, что терпит серьезные убытки из-за ограничений на пересечение границы. Похоже, надежд на то, что упомянутое постановление правительства к началу лета будет скорректировано, нет.
Поездом - только в Россию
Не добавляет оптимизма жителям белорусского приграничья и ситуация с железнодорожным сообщением. До пандемии на вокзале в Бресте можно было за несколько рублей купить билет до ближайших станций в Украине (Заболотье) или Польше (Тересполь). Однако прошло уже больше года, как все пассажирские поезда из Беларуси по этим маршрутам отменены.
Брестский железнодорожный вокзал совсем не похож на себя в доковидный период
На брестском железнодорожном вокзале затруднились дать ответ о примерных сроках, когда может быть восстановлено движение по украинскому и польскому направлениям. Нет информации и о появлении популярного в летний сезон маршрута до российского курорта Адлер. Пока вернулись в международное расписание лишь поезда из Бреста в Москву и Санкт-Петербург, воспользоваться которыми могут только граждане Беларуси и России, имеющие подтверждение отрицательного теста на COVID-19.
Надежда на авиачартеры
С особой тревогой следят сейчас в Беларуси за быстро меняющейся обстановкой вокруг авиаполетов те лица, кто решил воспользоваться чартерными рейсами компании "Белавиа". Из брестского аэропорта этим летом запланированы ее рейсы на курорты Египта, Турции и Туниса.
Как сообщили DW в одной из брестских туристических фирм, пока все рейсы заполнены и выполняются без задержек. "Мы надеемся, что запрет на полеты над странами Европы не скажется на чартерах в ту же Турцию, но стоимость тура может увеличиться, если самолеты будут облетать некоторые государства", - пояснили в турагентстве.
И признались, что с трудом пережили минувший год, когда из-за пандемии программа отдыха на зарубежных курортах была сорвана, и многим компаниям пришлось свернуть свою деятельность. "Конечно, далеко не все могут себе позволить улететь на море чартером, но когда для путешественников закрыты наземные пункты пропуска на границе, других вариантов не существует", - констатировали собеседники DW.
Кстати, представители белорусской туристической отрасли отмечают, что и поток гостей из России в нынешнем году пока не оправдывает ожиданий. Это приводит к тому, что хозяева агроусадеб, ранее рассчитывавшие в первую очередь на российских туристов, стали активно зазывать к себе белорусов.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс демократии
При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень восприятия коррупции
Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).
Беларусь в различных мировых рейтингах
Условия для ведения бизнеса
В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".
Беларусь в различных мировых рейтингах
Гендерное неравенство
В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.
Беларусь в различных мировых рейтингах
ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни
Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).
Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень свободы СМИ
По уровню свободы прессы Беларусь находится на 153-м месте из 180. Рядом в рейтинге 2020 года - Бруней и Турция. Россия - на 149-й строчке, Украина - на 96-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Рейтинг милитаризации
Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Всемирный индекс счастья
В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс человеческого развития
При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Свобода перемещения
В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Почтовые услуги
Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс глобальных климатических рисков
В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.