Когда взрослые играют в игрушки (видео)

Французский фотограф Винсент Буссерез иллюстрирует реальную жизнь взрослых с помощью детских игрушек и повседневных предметов. Получается очень забавно!
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