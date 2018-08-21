Когда взрослые играют в игрушки (видео)

Во что играли немецкие дети после войны

На игрушечной трассе

Этот игровой набор под названием Varianto был выпущен в 1951 году. Он состоит из трех машинок с ручным заводом и собирающейся трассы с тоннелями, мостами, домиками, деревьями и дорожными знаками. К 1956 году экономический потенциал ФРГ по сранению с 1950 годом удвоился, а к 1962-му – утроился. Объем производства товаров для детей увеличивался очень быстрыми темпами, а их ассортимент расширялся.