 Когда взрослые играют в игрушки (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.08.2018

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Культура и стиль жизни

Когда взрослые играют в игрушки (видео)

Французский фотограф Винсент Буссерез иллюстрирует реальную жизнь взрослых с помощью детских игрушек и повседневных предметов. Получается очень забавно!

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Игрушки. Сцены из жизни

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Во что играли немецкие дети после войны

  • Возрождение из пепла

    Во что играли немецкие дети после войны

    Возрождение из пепла

    "Экономическое чудо", - так назвали беспрецедентный феномен послевоенного возрождения Западной Германии, ее мощный рывок вперед после финансовой реформы 1948 года, стремительную модернизацию промышленности, еще недавно ориентированной на войну. Технический прогресс не обошел стороной и мир игрушек. О том, во что играли тогда немецкие дети, рассказывает выставка в западногерманском Коммерне.

  • Самолет компании Lufthansa

    Во что играли немецкие дети после войны

    Самолет компании Lufthansa

    Карточная система, пустые полки магазинов, - в послевоенной Германии люди буквально боролись за выживание. Об игрушках и говорить не приходилось. Девочки играли в куклы из тряпок, мальчишки мастерили деревянные пистолеты, вместо футбольных мячей были консервные банки... Но едва ситуация улучшилась, стали выпускать и игрушки. На снимке: самолет производства фирмы Schuco.

  • На игрушечной трассе

    Во что играли немецкие дети после войны

    На игрушечной трассе

    Этот игровой набор под названием Varianto был выпущен в 1951 году. Он состоит из трех машинок с ручным заводом и собирающейся трассы с тоннелями, мостами, домиками, деревьями и дорожными знаками. К 1956 году экономический потенциал ФРГ по сранению с 1950 годом удвоился, а к 1962-му – утроился. Объем производства товаров для детей увеличивался очень быстрыми темпами, а их ассортимент расширялся.

  • Фигурки из дерева

    Во что играли немецкие дети после войны

    Фигурки из дерева

    Домики, елочки, лошадки, овцы, конечно же, и человечки, разрисованные кубики, - такие развивающие деревянные игрушки стали снова выпускаться в Германии в 1950-е годы. Они стоили недорого и были практически у каждого ребенка. Малыши обожали с ними играть.

  • Формочки для песочницы

    Во что играли немецкие дети после войны

    Формочки для песочницы

    В широкой продаже снова появились и всевозможные игрушки для песочницы и пляжа: формочки чаще всего в виде фруктов или рыбок. маленькие ведра, лопатки, совки, грабли... В то время детям вольно или невольно приходилось часто играть на свежем воздухе. Это . одна из тем выставки в Коммерне.

  • Катушка для вязания

    Во что играли немецкие дети после войны

    Катушка для вязания

    Такие катушки (по-немецки они называются Strickliesel) со вбитыми в них и загнутыми гвоздиками, исполняющими роль крючка, - чисто немецкое изобретение. В ФРГ их стали выпускать в 1960-е годы. Вязанием с помощью такого приспособления увлекались не только девочки, но и взрослые женщины. Простое приспособление позволяет создавать самые разные узоры.

  • Коляска для кукол

    Во что играли немецкие дети после войны

    Коляска для кукол

    Радости девочек не было предела, когда они стали получать в подарок от родителей появившиеся в продаже нарядные коляски для кукол. Стоили они поначалу немало, но вскоре стали доступны практически для всех. Уложив в такую коляску любимую куклу, девочка отправлялась на прогулку. Можно было приобрести и аксессуары: подушки, одеяла, изящные сумочки.

  • Поваренная книга для кукольной кухни

    Во что играли немецкие дети после войны

    Поваренная книга для кукольной кухни

    Настоящий восторг у девочек вызвало и появление всевозможных моделей кукольных кухонь - со шкафчиками, плитой, набором посуды, крошечными чайными и кофейными сервизами. Специально для детей стали издаваться и поваренные книги с рецептами, по которым в этих кастрюльках и сковородках можно было готовить различные блюда . На снимке - кулинарное пособие бренда Doktor Oetker.

  • Животные на колесах

    Во что играли немецкие дети после войны

    Животные на колесах

    Такие плюшевые собаки, слоны, медведи тоже стали приметой западногерманского "экономического чуда". Выставка "Wir Wirtschaftskinder. Spielen und Spielzeug in den 1950er und 1960er Jahren" ("Мы – дети экономического чуда. Игры и игрушки 1950-х – 1960-х годов") проходит в Музее под открытым небом Краевого союза Рейнской области (LVR) до 24 сентября 2017 года.

    Автор: Наталия Королева


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