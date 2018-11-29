Владимир Путин на страже Керченского пролива

Президент РФ Владимир Путин поддержал действия российских военных, перехвативших украинские корабли в Керченском проливе. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина на конфликт.
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