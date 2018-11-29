 Владимир Путин на страже Керченского пролива | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 29.11.2018

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Россия

Владимир Путин на страже Керченского пролива

Президент РФ Владимир Путин поддержал действия российских военных, перехвативших украинские корабли в Керченском проливе. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина на конфликт.

Пуин с дубинкой висит на Керченском мосту - карикатура Сергея Елкина

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    Тем временем российская сторона обвиняет в эскалации в Азовском море украинцев. Так, в конце марта 2018 года Украина задержала в Азовском море и впоследствии конфисковала зарегистрированное в Крыму рыболовецкое судно "Норд".

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    Керченский кризис

    Самый крупный до сих пор инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда рейд украинских военных кораблей из Одессы в Азовское море завершился обстрелом со стороны российских пограничников, которые утверждали что украинцы нарушают российскую границу, и задержанием украинских военных. Все три судна были задержаны и отправлены в порт Керчи.

  • Захваченные украинские суда в порту Керчи

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    "Незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды"

    ФСБ России заявляет, что украинские корабли "незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды". На заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский объяснил силовое задержание кораблей тем, что "было подозрение, что они могли перевозить радикалов, которые угрожали взорвать Керченский мост".

  • Даниэль-Эразмус Хан

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    "Чей Крым" - на этот раз об этом речь не идет

    Как рассказал DW профессор мюнхенского Университета бундесвера Даниэль-Эразмус Хан, вопросы прохождения Керченского пролива регулируются так же, как и вопросы прохождения Босфора или любого другого пролива мира. "Согласно Конвенции по морскому праву от 1982 года, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. Для этого не нужны никакие разрешения России", - отметил эксперт.

    Автор: Евгений Тейзе


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Инцидент в Керченском проливе: на чьей стороне международное право?

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