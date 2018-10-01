Коалиция согласовала концепцию законопроекта о трудовой миграции в ФРГ

Лидеры партий "большой коалиции", в которую входят Христианско-демократический Союз (ХДС), Христианско-социальный Союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), в ночь на вторник, 2 октября, достигли согласия в дискуссии о будущем законе о трудовой миграции из стран, не входящих в ЕС. В частности, речь шла также и о тех людях, которые в Германии получили отказ в предоставлении статуса беженца, однако хорошо интегрировались и нашли себе место на немецком рынке труда.

Власти ФРГ продолжат придерживаться принципа разделения между трудовой миграцией и политическим убежищем, говорится в семистраничном документе, в котором перечислены основные пункты достигнутого компромисса. Однако правительство намерено разработать ясные критерии для хорошо интегрированных мигрантов, получивших отсрочку от депортации. Концепция должна быть принята кабинетом министров уже во вторник.

Трудовая миграция из третьих стран

В частности, планирующийся закон о трудовой миграции подразумевает комплекс мер, которые сделают Германию привлекательнее для квалифицированных кадров из-за границы. Закон должен регулировать и упорядочивать их приток в страну. При этом процесс признания дипломов должен протекать быстрее, кроме того, работникам следует облегчить доступ к курсам немецкого языка еще у них на родине. В заявлении подчеркивается, что следует разработать меры по привлечению специалистов не только из ЕС, но и из третьих стран.

Власти ФРГ долго не могли найти компромисс в вопросе возможного изменения статуса мигрантов, которые получили отказ в убежище. СДПГ требовала изменить закон для тех беженцев, которые подлежат выдворению, однако хорошо интегрированы в немецкое общество. Против такого закона жестко выступала ХСС: представители партии считали, что подобное изменение послужит мотивацией для притока экономических беженцев в страну.

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