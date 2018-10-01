 Коалиция согласовала концепцию законопроекта о трудовой миграции в ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 02.10.2018

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Германия

Коалиция согласовала концепцию законопроекта о трудовой миграции в ФРГ

Закон в случае его принятия внесет изменения в ситуацию хорошо интегрированных мигрантов, которые подлежат депортации. Партии "большой коалиции" долго не могли прийти к компромиссу в этом вопросе.

Просители убежища в Германии заполняют документы в миграционной службе

Лидеры партий "большой коалиции", в которую входят Христианско-демократический Союз (ХДС), Христианско-социальный Союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), в ночь на вторник, 2 октября, достигли согласия в дискуссии о будущем законе о трудовой миграции из стран, не входящих в ЕС. В частности, речь шла также и о тех людях, которые в Германии получили отказ в предоставлении статуса беженца, однако хорошо интегрировались и нашли себе место на немецком рынке труда.

Власти ФРГ продолжат придерживаться принципа разделения между трудовой миграцией и политическим убежищем, говорится в семистраничном документе, в котором перечислены основные пункты достигнутого компромисса. Однако правительство намерено разработать ясные критерии для хорошо интегрированных мигрантов, получивших отсрочку от депортации. Концепция должна быть принята кабинетом министров уже во вторник.

Трудовая миграция из третьих стран

Контекст

Опрос показал, что немцы не против того, чтобы хорошо интегрированные мигранты остались в стране, даже если их прошения об убежище отклоняются. (22.08.2018)

Выступая в традиционной программе "Летнее интервью", канцлер Германии, кроме проблем со статусом беженцев, ответила на ряд актуальных вопросов, включая конфликт полиции и журналистов в Дрездене. (26.08.2018)

В частности, планирующийся закон о трудовой миграции подразумевает комплекс мер, которые сделают Германию привлекательнее для квалифицированных кадров из-за границы. Закон должен регулировать и упорядочивать их приток в страну. При этом процесс признания дипломов должен протекать быстрее, кроме того, работникам следует облегчить доступ к курсам немецкого языка еще у них на родине. В заявлении подчеркивается, что следует разработать меры по привлечению специалистов не только из ЕС, но и из третьих стран. 

Власти ФРГ долго не могли найти компромисс в вопросе возможного изменения статуса мигрантов, которые получили отказ в убежище. СДПГ требовала изменить закон для тех беженцев, которые подлежат выдворению, однако хорошо интегрированы в немецкое общество. Против такого закона жестко выступала ХСС: представители партии считали, что подобное изменение послужит мотивацией для притока экономических беженцев в страну.

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    Автор: Ксения Сафронова


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