 Коале нашли новый дом в Лейпциге | Кадр дня | DW | 08.07.2018

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Кадр за кадром

Коале нашли новый дом в Лейпциге

Двухлетнего сумчатого привезли в Германию из французского зоопарка. Пока в Лейпциге не рассчитывают на потомство: сосед "француза" по клетке - тоже самец.

Коала в зоопарке Лейпцига

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Опасные животные в лесах и парках Германии

  • Огненная саламандра

    Опасные животные в Германии

    Огненная саламандра

    Огненная саламандра (лат. Salamandra salamandra) - один из наиболее распространенных и ярких представителей рода саламандр. Хвостатое земноводное, достигающее 23 см в длину, предпочитает прохладную влажную среду. Для человека яд амфибии не опасен, но даже легкое прикосновение к ней вызывает жжение - о токсичности предупреждает окраска саламандры.

  • Клещ

    Опасные животные в Германии

    Клещ

    Среди огромного количества видов иксодовых клещей (лат. Ixodida), обитающих в лесах, парках и даже в огородах Германии, встречаются переносчики опасных заболеваний - клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Поэтому опасаться укуса этих кровососов размером от 2,5 до 4 миллиметров следует всегда, ведь последствия могут оказаться необратимыми.

  • Морской дракон

    Опасные животные в Германии

    Морской дракон

    Любителей купания в водах Северного и Балтийского морей, омывающих прибрежные зоны севера Германии, поджидают малоприятные сюрпризы: морские дракончики (лат. Trachinidae) любят зарываться в песок и жалить наступающих на них купальщиков. При этом у потерпевшего может подняться температура, открыться рвота… Для нейтрализации яда нужно вытащить жало, а ногу опустить в горячую воду.

  • Гадюка

    Опасные животные в Германии

    Гадюка

    Всего два вида ядовитых змей встречается в Германии. Одна из них - обыкновенная гадюка (лат. Vipera berus). Яд этой небольшой (около 65 см) змеи сильнее яда американской гремучей змеи, но у европейской гадюки его гораздо меньше - к счастью для тех, кого эта пугливая змея все же укусит. Укус болезненный, может вызвать рвоту, головные боли, но он не смертельный.

  • Крестовик

    Опасные животные в Германии

    Крестовик

    Почти все пауки - ядовитые. Вот только яд большинства из них для человека не опасен. Наиболее сильный он у крестовика (лат. Araneus), в составе яда которого содержится гемотоксин. Для человека количество яда, выделяемое крестовиком, безобидно, но укус может быть болезненным. Этот паук поселяется обычно в кронах деревьев: в лесах и садах.

  • Цианея

    Опасные животные в Германии

    Цианея

    Волосистая цианея (лат. Cyanea capillata) - настоящая беда для жителей приморских регионов Германии и отпускников. Малейшее прикосновение к огненной красавице в воде или на берегу отзывается жгучей болью: так действует яд, которым снабжены стрекательные клетки щупалец медузы. Болевой шок может вызвать даже остановку сердца.

  • Сом

    Опасные животные в Германии

    Сом

    Сом европейский (Silurus Glanis) чувствует себя в Германии замечательно. Некоторые особи достигают 150-190 см в длину. Такой сом вполне может укусить, особенно если купальщик случайно наступит на гнездо или окажется рядом с ним. В небольших ямах на мелководье перед нерестом самки обустраивают гнезда, которые самцы затем охраняют. Укус сома не является опасным для здоровья.

  • Шершень обыкновенный

    Опасные животные в Германии

    Оса, шершень, пчела…

    При наличии аллергии укус охотников за нектаром может привести к летальному исходу. Но и тем, кто, например, потревожит гнездо ос или шершней, не поздоровится. Все дело в количестве укусов, а значит, дозе полученного яда. На снимке: шершень обыкновенный (лат. Vespa crabro). Несмотря на внушительный размер (до 35 мм), шершень считается менее агрессивным, чем оса.

  • Дикий кабан

    Опасные животные в Германии

    Кабан, вепрь… дичь

    Германия - страна лесов. Понятно, что и дичи в них предостаточно. Так, может не поздоровиться тому, кто "перейдет дорогу" кабану или дикой свинье с выводком. Такие нежелательные встречи крайне редкие - дикий кабан их обычно избегает сам. Но если они случаются, важно не прикасаться к выводку и не фотографировать его, избегать суетливых движений и постараться тихо уйти.

  • Собака

    Опасные животные в Германии

    Собаки и кошки

    Домашние любимцы не всегда настроены дружелюбно. Ежегодно в Германии фиксируются по несколько тысяч укусов собак или кошек - в 90 процентах случаев это либо собственные питомцы, либо животные знакомых. Вероятность быть укушенным чужой собакой на улице мала - в Германии принято выгуливать собак только на поводке, за исключением специально отведенных лужаек в парках.

    Автор: Инга Ваннер


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