Коале нашли новый дом в Лейпциге

Опасные животные в Германии

Кабан, вепрь… дичь

Германия - страна лесов. Понятно, что и дичи в них предостаточно. Так, может не поздоровиться тому, кто "перейдет дорогу" кабану или дикой свинье с выводком. Такие нежелательные встречи крайне редкие - дикий кабан их обычно избегает сам. Но если они случаются, важно не прикасаться к выводку и не фотографировать его, избегать суетливых движений и постараться тихо уйти.