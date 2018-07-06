Коале нашли новый дом в Лейпциге

Двухлетнего сумчатого привезли в Германию из французского зоопарка. Пока в Лейпциге не рассчитывают на потомство: сосед "француза" по клетке - тоже самец.
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