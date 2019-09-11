 КНР освободит от повышения пошлин ряд товаров из США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.09.2019

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Мир

КНР освободит от повышения пошлин ряд товаров из США

В список американских товаров, освобождающихся в Китае от повышения экспортных пошлин, не вошли такие важные для экономики США продукты, как бобы сои, кукуруза и свинина.

Флаги США и Китая на товарных контейнерах как символ торговой войны между Вашингтоном и Пекином

Флаги США и Китая на товарных контейнерах как символ торговой войны между Вашингтоном и Пекином

Список американских товаров, которые не будут затронуты повышением пошлин на китайском рынке, был обнародован министерством финансов КНР в среду, 11 сентября. В него вошли 16 категорий продуктов, в том числе смазочные масла, рыбопродукты, линейные ускорители для лучевой терапии и препараты против онкологических заболеваний. С другой стороны, такие важные для американского экспорта товары, как свинина, кукуруза и бобы сои в список включены не были.

Сообщая в среду об отказе КНР вводить повышенные пошлины на определенные категории американских товаров, китайская газета The Global Times цитирует сотрудника Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества Байя Мина, который называет данный шаг "жестом доброй воли Китая, предваряющим новый раунд переговоров, и новым шансом закончить торговую войну, который Пекин предоставляет Вашингтону".

В то же время газета отмечает, что Государственный совет КНР продолжит работать над списком товаров из США, которые не затронет повышение экспортных пошлин, и опубликуют его обновленный вариант "в подходящее время". Повышенные пошлины на товары из США будут введены в Китае 17 сентября 2019 года сроком на один год.

Торговая война между Китаем и США

Ожидается, что в октябре 2019 года представители Пекина и Вашингтона снова встретятся для переговоров относительно торгового конфликта между двумя странами, продолжающегося уже больше года.

Контекст

Дональд Трамп то вводит, то отменяет пошлины на товары из-за рубежа. Под раздачу уже попадали Китай, Канада, Индия, Мексика. Карикатурист Сергей Елкин о логике президента США. (03.06.2019)

Вашингтон и Пекин опять обложили экспорт друг друга новыми пошлинами. Терпение китайцев на исходе, считает обозреватель DW Хенрик Бёме. Положение, по его мнению, становится серьезным. (04.06.2019)

Его началом послужило возмущение президента США Дональда Трампа тем, что Китай экспортирует в США гораздо больше товаров, чем импортирует из этой страны. Кроме того, глава Белого дома раскритиковал частые случаи нарушения в Китае авторского права, государственные субсидии экономики и принудительную передачу технологий Китаю со стороны работающих там американских предприятий.

Ранее Вашингтон ввел в действие заградительные пошлины в размере 25% на китайские товары стоимостью 250 миллиардов. В начале августа 2019 года Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября в США вступят в силу новые 10-процентные пошлины на китайские товары стоимостью в 300 миллиардов долларов. Однако после очередного раунда переговоров с Китаем американский лидер отложил введение повышенных пошлин на более чем половину категорий товаров до декабря, чтобы дать американцам возможность сделать покупки перед Рождеством.

В ответ правительство КНР сообщило о намерении  обложить новыми пошлинами в размере от 5% до 10% более чем 5000 наименований товаров из США общей стоимостью 75 млрд долларов ежегодно.

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    Автор: Михаил Бушуев


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Ссылки в интернете

Статья газеты The Global Times о списке товаров из США, которые не будут обложены в Китае дополнительными пошлинами

Статья газеты The Global Times о списке товаров из США, которые не будут обложены в Китае дополнительными пошлинами

Статья DW о намерении Китая повысить пошлины на товары из США с сентября 2019 года

Статья DW о намерении Китая повысить пошлины на товары из США с сентября 2019 года  

Аудио- и видеофайлы по теме

Россия или США: кто из них важнее Китаю – DW Новости  

Форум в Давосе: В чем Европа проигрывает США и Китаю  

Почему Китай считает Россию менее важным партнером, чем США  

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