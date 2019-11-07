КНР объявила о договоренности с США о поэтапном снижении пошлин

В торговом конфликте Китая и США наметились признаки компромисса, предполагающего взаимный отказ от повышенных торговых пошлин. Как заявил в четверг, 7 ноября, в Пекине официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн, достигнутая в ходе прошедших двух недель договоренность предполагает одновременное снижение пошлин обеими сторонами, которое будет проводиться поэтапно и в равных пропорциях.

"В каком объеме будет проводиться сокращение пошлин на первом этапе, будет зависеть от содержания соглашения первой фазы", - цитирует Фэна британская экономическая газета The Financial Times. Конкретные временные рамки для воплощения достигнутых с США договоренностей по сокращению пошлин в Пекине называть отказались.

Первый этап переговоров о торговом соглашении между США и Китаем касается договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, мерах по защите интеллектуальной собственности и открытии рынков Китая для американских компаний, напоминает издание The Wall Street Journal.

Объем сокращения пошлин Китаем и США

В свою очередь информагентство Reuters, сообщает со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом торговых переговоров между Китаем и США, что Пекин настаивает на отмене американцами 15-процентных таможенных пошлин на импортируемые из КНР товары стоимостью 125 млрд долларов. Эти пошлины вступили в США в силу в начале сентября. Кроме того, китайцы добиваются сокращений 25-процентных таможенных пошлин на товары стоимостью 250 млрд долларов, включающие станки, полупроводники и мебель, указывает источник агентства.

Новость о прогрессе на торговых переговорах США и Китая улучшило настроение участников торгов на европейских биржах. Так, важнейший фондовый индекс Германии DAX поднялся в четверг почти на один процент, достигнув наивысшей отметки с февраля 2018 года.

Торговый конфликт Китая и США

Торговый спор между США и Китаем, который, по данным МВФ, оказывает негативное влияние на глобальный рост экономики, длится с 2018 года. Два государства, обладающие самыми крупными экономиками в мире, неоднократно накладывали друг на друга штрафные пошлины на десятки миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп обвиняет Китай в нарушении правил честной конкуренции, от чего, по его мнению, несут убытки американские предприятия, а также в краже интеллектуальной собственности.

На момент публикации материала DW американская сторона еще не подтвердила сообщения из Пекина о достижении договоренности о поэтапной отмене пошлин.

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