 КНР не удалось купить акции ключевого оператора системы электропередачи в ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 27.07.2018

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Германия

КНР не удалось купить акции ключевого оператора системы электропередачи в ФРГ

Выставленный на продажу 20-процентный пакет акций 50 Hertz приобретет германский госбанк KfW. Правительство ФРГ отметило, что его действия продиктованы соображениями политики безопасности.

Сотрудник 50Hertz

Китаю повторно не удалось приобрести пакет акций одного из ключевых операторов системы электропередачи в Германии - компании 50Hertz. Государственный банк KfW по поручению правительства в Берлине приобретет выставленный на продажу 20-процентный пакет акций 50Hertz, сообщили в пятницу, 27 июля, министерство экономики ФРГ и бельгийское предприятие Elia, которому принадлежат остальные 80 процентов компании-оператора.

Контекст

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В сообщении отмечается, что правительство ФРГ, решая приобрести долю в 50Hertz, руководствовалось соображениями политики безопасности, поскольку заинтересовано "в защите критически важной энергетической инфраструктуры". Население и экономика рассчитывают на надежное энергоснабжение, указало Минэкономики ФРГ. Ведомство отметило также, что покупка доли в 50Hertz - промежуточное решение, в перспективе акции планируется перепродать.

В начале 2018 года неудачей завершилась первая попытка китайского госконцерна SGCC стать совладельцем 50Hertz. Чтобы помешать Китаю, Elia тогда приобрела дополнительный пакет акций, увеличив свою долю в 50Hertz до 80 процентов. SGCC выразила заинтересованность в покупке оставшихся 20 процентов акций, но Elia вновь воспользовалась преимущественным правом на приобретение. Эти акции теперь будут незамедлительно перепроданы на тех же условиях германскому госбанку KfW.

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    Автор: Андрей Гурков


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