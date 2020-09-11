КНР и Индия договорились о разведении войск на линии контроля в Гималаях

Китай и Индия заявили о необходимости скорейшего разведения войск на границе, в частности, вдоль так называемой линии фактического контроля в долине Галван. Соответствующие договоренности достигнуты по итогам переговоров между членом Госсовета, министром иностранных дел Китая Ваном И с его индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром в Москве, где проходила встреча глав МИД стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об итогах диалога сообщило в пятницу, 11 сентября, агентство Xinhua.

По его данным, военнослужащие обеих стран должны начать диалог, как можно скорее "отойти от линии соприкосновения, соблюдать необходимую дистанцию и разрядить напряженность".

Обострение в долине Галван

Ранее, 8 сентября, в пограничном между Индией и Китаем регионе Ладакх (долина Галван является его частью) в Гималаях произошло очередное обострение. Так, министерство обороны Индии заявило, что солдаты Народно-освободительной армии Китая несколько раз выстрелили в воздух при попытке приблизиться 7 сентября к одной из передовых позиций индийской армии в Ладакхе. В свою очередь министерство обороны и МИД Китая заявили, что это именно индийские солдаты сделали предупредительные выстрелы, а китайские военные были вынуждены предпринять необходимые меры для стабилизации ситуации.

В середине июня индийский офицер и два солдата были убиты в "острых столкновениях" с китайскими военнослужащими в районе демаркационной линии фактического контроля в долине Галван. В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений. Это произошло после того, как военные двух стран вступили в рукопашную схватку в районе горной погранзаставы на границе индийского штата Сикким и КНР.

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