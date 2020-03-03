Книжная ярмарка в Лейпциге отменена из-за коронавируса

Международная книжная ярмарка в Лейпциге в 2020 году не состоится из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Организаторы мероприятия подтвердили эту информацию во вторник, 3 марта. Кроме того, отменены литературный фестиваль "Лейпциг читает" и съезд фанатов комиксов манга Manga-Comic-Con.

"Здоровье наших участников, посетителей, гостей, партнеров и сотрудников является приоритетом", - подчеркнули организаторы. Ожидалось, что вторая по величине и значению книжная ярмарка Германии состоится с 12 по 15 марта и примет около 280 тысяч посетителей - немногим менее рекордного показателя 2019 года. В 2021 году мероприятие пройдет с 18 по 21 марта.

В мире зарегистрировано около 91 тысячи случаев заражения коронаривусом

С начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года вирус проник уже более чем в 60 стран и территорий. По состоянию на 3 марта в мире выявлено около 91 000 случаев заражения. Более 48 000 человек выздоровели, однако свыше 3100 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания COVID-19, вызванного вирусом.

Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР. На втором месте следует Южная Корея. В Германии заражение подтверждено у 188 человек.

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