 Книготорговцы объявили забастовку в поддержку фигурантов дела ″Сети″ | Новости из Германии о России | DW | 17.02.2020

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Россия

Книготорговцы объявили забастовку в поддержку фигурантов дела "Сети"

Представители нескольких книжных сетей по всей России объявили, что закроют свои филиалы 17 февраля и выйдут на одиночные пикеты в поддержку осужденных по делу "Сети".

Фигуранты по делу Сети на суде в Пензе 10 февраля 2020 года

Фигуранты по делу "Сети" на суде в Пензе

Несколько книготорговых сетей по всей России оставили свои филиалы в понедельник, 17 февраля, закрытыми в знак протеста против приговоров участникам так называемого дела "Сети". Кроме того, представители книжных сетей объявили о том, что выйдут 17 февраля на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела "Сети".

"Мы не можем промолчать. И как граждан, и как профессионалов нас тревожит судьба нашей страны, культуры, которым мы служим", - говорится в сообщении о начале "книжной забастовки", опубликованной на странице книжного магазина "Пиотровский" в соцсети "В контакте".

По мнению представителей книжных магазинов "Фаланстер", "Маршак", "Все свободны", "Порядок слов" и ряда других книготорговцев, подписавших заявление, молодые люди, которых 10 февраля в Пензе приговорили к тюремным срокам от 6 до 18 лет, "в буквальном смысле ничего не сделали". 

"Если, не имея прямых доказательств, руководствуясь лишь признаниями, буквально "выбитыми" под пытками, людям, не совершившим никакого насильственного действия, могут дать 18 лет заключения в лагерях, то, наверное, где-то мы все ошиблись", - написали они.

"Как можно продавать светлые, вечные, добрые книги, когда людей пытают? Как можно призывать кого-то к сопереживанию героям любимых книг, когда за мысль, высказанную фантазию можно получить огромный срок, фактически пожизненный? Как мы можем призывать ценить классику, когда книги, находящиеся в каждой школьной или районной библиотеке, "приговариваются" судом к уничтожению?" - задаются вопросами авторы заявления.

Акции в поддержку фигурантов дела "Сети"

Контекст

Суд в Пензе приговорил фигурантов дела "Сети" к длительным тюремным срокам. Обвиняемые говорят о пытках во время дознания. Сергею Елкину все это напомнило о мрачных страницах истории страны. (10.02.2020)

Суровый приговор по делу "Сети" говорит о том, что власть не собирается ограничивать силовиков, а будет запугивать как оппозицию, так и обывателей, считает Федор Крашенинников. (10.02.2020)

Ранее в поддержку фигурантов дела "Сети" выступили российские правозащитники, ученые, учителя, кинематографисты психологи и многие известные представители общественности, в том числе журналист Владимир Познер, глава Левада-центра Лев Гудков и издатель Ирина Прохорова.

14 февраля у здания ФСБ на Лубянке в Москве состоялся пикет в поддержку приговоренных по делу "Сети", в котором, по данным присутствовавшего на месте корреспондента DW, приняли участие несколько сотен человек. В воскресенье, 16 февраля, акция протеста против вынесенных приговоров прошла также у здания российского посольства в Берлине. 

Дело "Сети"

Фигуранты уголовного дела, следствие по которому началось осенью 2017 года, обвиняются в организации террористического сообщества под названием "Сеть" якобы с целью подготовки массовых волнений в стране перед президентскими выборами 2018 года и чемпионатом мира по футболу в России. По словам фигурантов дела, сотрудники ФСБ добивались от них признательных показаний при помощи угроз изнасилования и пыток, в том числе электрическим током.

10 февраля Приволжский военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых фигурантов этого дела к тюремным срокам продолжительностью от 6 до 18 лет. Процесс над еще двумя обвиняемыми - Виктором Филинковым и Юлием Бояршиновым - возобновится 25 февраля.

Ранее суд приговорил к 3,5 годам колонии петербуржца Игоря Шишкина. Уголовное преследование еще одного фигуранта - Егора Зорина, - чья явка с повинной стала основанием для возбуждения дела, было прекращено.

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    Автор: Елена Барышева


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