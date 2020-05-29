Книги про короновирус: от детских сказок - до взрослых антиутопий

Только что вышедших книг про коронавирус и вызванный им глобальный кризис хватит, чтобы заполнить вместительный книжный шкаф. Не вдаваясь глубоко в содержание каждой новой публикации, можно, тем не менее, уловить общую для всех схему: авторы анализируют актуальную ситуацию, ищут аналогии в прошлом и отваживаются заглянуть в будущее. И все они преследуют общую цель: помочь читателям справиться с нынешним кризисом - в частной жизни, в профессиональной, а также на глобальном общечеловеческом уровне.

Аутотренинг

Кризис - это большое зеркало, в котором мы узнаем себя. Футуролог Маттиас Хоркс (Matthias Horx) анализирует последствия коронавирусной пандемии в книге "Die Zukunft nach Corona: Wie eine Krise die Gesellschaft, unser Denken und unser Handeln verändert" ("Будущее после короны: как кризис изменит общество, наше мышление и наши действия"). Как меняется общество? Как реагируют люди, государства, семьи и компании на изменившиеся условия жизни? Как обрести уверенность в себе и в будущем? Каким оно будет? Хоркс не делает прогнозов, но предлагает изменить себя посредством ретроспективного предвидения.

В помощь женщинам

Как не сойти с ума в обезумевшем мире? В своей книге "Corona & Fingerfarbe" ("Корона и пальчиковые краски") Верена Клиндерт (Verena Klindert) рассказывает о тяжелом положении матерей в условиях глобального кризиса и напоминает, насколько ценным является каждый из нас, людей, и что не только к другим, но и к себе нужно относиться с уважением и любовью. Героиня книги страдает от неуверенности в будущем и усталости.

Развлечение детям

Вирус проник в страну улиток и запер всех по своим домикам! Школы и детские сады закрыты, детские площадки тоже, родители сидят дома, но весь день работают... Улитке по имени Снежинка скучно! Как развлечь себя? Книга "Zuhause wegen Corona: Erlebnisbuch für Kinder"("Дома из-за короны: книга-приключение для детей") предлагает конкретную помощь родителям малышей в возрасте от 3 до 10 лет на время самоизоляции. Креативные идеи, игры, рецепты, эксперименты из этого сборника помогут развлечь детей и не оставят времени для скуки.

Методическое пособие

Как эффективно проводить тренировки в условиях ограничений, вызванных коронавирусом? Специальное "коронавирусное" издание "25 Trainingsübungen der Profitrainer" ("25 упражнений для профессиональных тренеров") из серии пособий для тренеров по футболу приводит подборку самых действенных и мотивирующих упражнений, которые практикуются в самых известных футбольных клубах мира. Пособие предназначено для тренеров команд любого уровня и дивизиона, а также для любого возраста игроков. Упражнения в этой книге специально адаптированы для тренировок по футболу в небольших группах.

Уроки прошлого

Коронавирус лишил нас привычного образа жизни. Но эта пандемия - не первая и не последняя. Врачи и историки медицины Хайнер Фангерау (Heiner Fangerau) и Альфонс Лабиш (Alfons Labisch) анализируют в книге "Pest und Corona: Pandemien in Geschichte, Gegenwart und Zukunft" ("Чума и корона: пандемии в истории, в настоящем и в будущем") пандемии прошлого и показывают, как эпидемии меняют общественную и частную жизнь, какие у них природные, социальные, исторические и культурные предпосылки, какие изменения необходимы в обществе и здравоохранении для того, чтобы сохранить наш образ жизни.

Конструктивная программа

Коронавирус спровоцировал чуть ли не самый глубокий экономический кризис в мирное время со времен Великой депрессии. Как сохранить благосостояние? Как избежать экономического краха с массовой безработицей и радикализацией политики? И есть ли способ вернуть Европу к былому процветанию и обеспечить политическую стабильность? Автор книги "Der Corona-Schock: Wie die Wirtschaft überlebt" ("Корона-шок: как выжить экономике") Ханс-Вернер Зинн (Hans-Werner Sinn), ведущий немецкий экономист, компактно формулирует программу мер для спасения европейской экономики и решения ее давно назревших структурных проблем.

Апокалиптический сценарий

А если корона - это только начало? Биолог и публицист Ина Кноблох (Ina Knobloch) рисует мрачные перспективы для всего человечества в своей книге "Shutdown: Von der Corona-Krise zur Jahrhundert-Pandemie" ("Шатдаун: от кризиса из-за короны - к пандемии века"). За коронавирусной пандемией последуют другие еще более разрушительные. В том, что они будут, автор не сомневается. Глобальный мир вступил в эпоху пандемий и ему нечего противопоставить вирусам-убийцам.

Начало дистопии

Мир в 2050 году: не самую прекрасную, но вполне возможную картину будущего рисует Ульрих Кюблер (Ulrich Kübler) в своей новелле "Der Corona-Mensch: Eine kurze Geschichte aus der Zukunft" ("Человек эпохи коронарвируса: небольшая зарисовка из будущего"). Беды далекого будущего начались в 2020 году. Но 30 лет спустя человечеству, перепрограммированному вирусом, приходится также иметь дело с изменившимся климатом, дисфункциями в результате генетических манипуляций и прочими последствиями легкомысленного поведения в прошлом, которое для нас является настоящим...

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