КНДР строит новый объект близ ракетной базы на севере страны

КНДР сооружает новый объект в 11 километрах от ракетной базы на севере страны, несмотря на заверения Пхеньяна о приверженности денуклеаризации после встречи северокорейского и американского лидеров Ким Чен Ына и Дональда Трампа во время саммита в Сингапуре в июне 2018 года.

К соответствующему выводу на основе анализа спутниковых снимков пришли исследователи из Миддлберийского института международных исследований в Монтерее. Телеканал CNN в среду, 5 декабря, разместил кадры на своем сайте.

"Спутниковые изображения показывают, что база остается активной. Кроме того, за минувший год Северная Корея существенно расширила близлежащий объект, который, по всей видимости, является еще одной ракетной базой", - отмечается в докладе института.

При этом специалисты не смогли с уверенностью установить, связаны ли оба сооружения друг с другом.

Строительство базы продолжили и после саммита

Как следует из анализа снимков, возведение подземного объекта осуществлялось на протяжении 2017 и минимум до августа 2018 года.

"Строительство на ранее не обозначавшемся участке было продолжено и после сингапурского саммита", -отметил аналитик института Джеффри Льюис.

В середине ноября в КНДР состоялись испытания нового высокотехнологичного тактического оружия, за которыми лично наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Как утверждалось, тесты прошли успешно.

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