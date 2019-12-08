КНДР сообщила о проведении "важных" испытаний на полигоне Сохэ

Северокорейское информагентство сообщило об успешном проведении "важных" испытаний, не уточнив, каких именно. Ранее КНДР сняла денуклеаризацию с повестки переговоров с США.
На фоне зашедших в тупик переговоров с США Северная Корея заявила об успешном проведении "очень важных" испытаний на полигоне Сохэ. В воскресенье, 8 декабря, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что в ближайшем будущем результаты этих испытаний окажут существенное влияние на изменение стратегии КНДР.
О каких именно испытаниях шла речь, агентство не уточнило. Полигон Сохэ находится в 200 км к северо-западу от Пхеньяна, ранее он использовался для запуска космических ракет и испытаний ракетных двигателей.
Пхеньян отказался обсуждать с США ядерное разоружение
Лишь несколькими часами ранее постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон сообщил, что проблема ядерного разоружения снята с повестки переговоров Пхеньяна с США. Дипломат обвинил европейских политиков в "паранойе", а Вашингтон - во "враждебной политике", добавив, что Северной Корее не нужны "сейчас длительные переговоры с США, а тема денуклеаризации уже не обсуждается".
При этом Ким Сон выразил мнение, что требуемый Вашингтоном устойчивый и содержательный диалог - только уловка, чтобы выиграть время и адаптировать данную повестку к внутриполитической ситуации в США.
Члены Совбеза осудили ракетные запуски
Ранее пять постоянных членов Совбеза ООН - Бельгия, Франция, Германия, Польша, Великобритания - и один непостоянный, Эстония, - осудили испытания баллистических ракет КНДР, включая запуски 28 ноября. Президент США Дональд Трамп до этого не исключил возможности применения против Северной Кореи военной силы в случае необходимости.
Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 30 июня на встрече в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры о денуклеаризации, приостановленные ранее после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале.
В октябре США и Северная Корея провели восьмичасовые консультации по данной проблематике в Стокгольме.
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