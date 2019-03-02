 КНДР предъявила США счет за лечение впавшего в кому американского студента | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.04.2019

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Мир

КНДР предъявила США счет за лечение впавшего в кому американского студента

Пхеньян требует от США 2 млн долларов за пребывание в больнице студента Отто Уормбира, осужденного в КНДР и скончавшегося после транспортировки на родину.

Студент из США Отто Уормбир в КНДР в марте 2016 года

Отто Уормбир в марте 2016 года

Власти КНДР предъявили Соединенным Штатам счет за лечение американского студента Отто Уормбира, который отбывал в этой стране тюремное наказание и после транспортировки в США скончался. За пребывание Уормбира в северокорейской больнице Пхеньян требует 2 млн долларов, сообщила в четверг, 25 апреля, американская газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

Пхеньян утверждает, что, перед тем как власти КНДР разрешили отправить Уормбира на родину в 2017 году представитель США подписал обязательство выплатить эти деньги. Два знакомых с ситуацией собеседника газеты сообщили, что представитель США, направленный в КНДР с целью добиться освобождения впавшего в кому студента, действительно по поручению президента Дональда Трампа подписал соглашение об оплате медицинского счета. Затем соответствующее решение поступило в министерство финансов США, в 2017 году счет оставался неоплаченным.

Контекст

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Между тем, по словам отца студента, Фреда Уормбира, его семья не получала никаких больничных счетов из КНДР.

Смерть американского студента

22-летний Отто Уормбир умер в июне 2017 года вскоре после того, как был доставлен из КНДР в США в состоянии комы со следами пыток на теле. В Северную Корею он приехал в декабре 2015 года в составе туристической группы из Китая. В январе 2016 года его задержали в аэропорту Пхеньяна при попытке вывезти пропагандистский плакат. Суд признал студента виновным в "преступлении против государства". Незадолго до оглашения приговора состоялась пресс-конференция, на которой Уормбир в слезах просил прощения у северокорейского народа, назвав попытку похитить плакат "самой ужасной ошибкой в жизни".

В декабре 2018 года суд в Вашингтоне признал КНДР виновной в пытках, захвате заложника и внесудебной казни американца и обязал Пхеньян выплатить компенсацию в размере более 500 млн долларов. "Тоталитарный режим в Пхеньяне использовал Уормбира в качестве пешки в своем всемирном мошенничестве и конфронтации с США", - говорится в решении суда. Но это решение имеет лишь символическое значение, поскольку в США отсутствуют механизмы для взыскания компенсации с Северной Кореи. У КНДР также нет имущества в США, которое можно было бы арестовать в качестве обеспечительной меры.

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