 КНДР объявила о тесте сверхгабаритной реактивной системы залпового огня | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.09.2019

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Мир

КНДР объявила о тесте сверхгабаритной реактивной системы залпового огня

Испытания сверхгабаритной реактивной системы залпового огня в Северной Корее последовали всего через несколько часов после заявления КНДР о готовности возобновить переговоры с США по своей ядерной программе.

Лидер Северной Кореи ким Чен Ын на ракетных испытаниях в КНДР в августе 2019 года

Лидер Северной Кореи ким Чен Ын на ракетных испытаниях в КНДР в августе 2019 года

Северная Корея провела во вторник, 11 сентября, испытания сверхгабаритной реактивной системы залпового огня. Как сообщает северокорейское информационное агентство ЦТАК, за пуском реактивных снарядов наблюдал лично глава государства Ким Чен Ын, а само испытание "прошло в полном соответствии с его целями".

Контекст

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Новости из Северной Кореи пользуются повышенным спросом у читателей. Проблема только в том, что зачастую они ложные. Проверить информацию из закрытой страны практически невозможно. (04.06.2019)

О запуске "двух неопознанных снарядов" с территории Северной Кореи во вторник сообщили также представители вооруженных сил Южной Кореи. По их данным, снаряды были выпущены рано утром в сторону Японского моря из района близ города Кэчхон, который находится в 80 километрах от Пхеньяна, и пролетели около 330 километров.

Реакция Южной Кореи на испытания оружия в КНДР

"Все эти действия Северной Кореи усиливают напряженность, а не помогают усилиям по ее ослаблению на Корейском полуострове, и мы вновь призываем к их немедленному прекращению", - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

В то же время агентство ЦТАК указывает, что две недели назад уже проходили аналогичные тестирования этой системы. Очередные испытания нового оружия в КНДР 11 сентября были проведены через несколько часов после того, как МИД Северной Кореи заявил, что Пхеньян готов возобновить переговоры с США о своей ядерной программе и ждет соответствующих предложений из Вашингтона.

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    Автор: Вадим Шаталин


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Историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

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Сообщение DW об испытании в КНДР сверхгабаритной системы залпового огня в августе 2019 года

Сообщение DW об испытании в КНДР сверхгабаритной системы залпового огня в августе 2019 года  

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