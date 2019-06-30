 КНДР не видит необходимости в новых переговорах с США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

КНДР не видит необходимости в новых переговорах с США

Вашингтон использует диалог с Пхеньяном как средство для решения внутреннего политического кризиса, заявили в МИД КНДР. А президент Южной Кореи ранее призвал к новым переговорам Трампа и Кима.

Флаг КНДР в южнокорейском Пхёнчхане

Северная Корея не видит причин для новых переговоров с США по вопросу ядерного разоружения. Вашингтон использует диалог с Пхеньяном "в качестве инструмента" для разрешения внутреннего "политического кризиса" в Соединенных Штатах, цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заместителя министра иностранных дел КНДР Чо Сон Хи в субботу, 4 июля.

Так северокорейская чиновница отреагировала на слухи о возможной встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Несколькими днями ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал провести встречу Кима и Трампа до ноябрьских выборов президента в США. В ближайшие дни заместитель госсекретаря США Стивен Биган прибудет в Южную Корею, чтобы обсудить зашедшие в тупик переговоры с КНДР.

Встречи лидеров США и КНДР

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. На первой встрече президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера в июне 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели.

На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, прошедшем в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон Сохэ и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки. Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына в феврале 2019 года в Ханое закончилась без достижения каких-либо договоренностей по вопросу ядерной программы Северной Кореи.

Впоследствии информагентства КНДР и Южной Кореи неоднократно сообщали о запусках ракет на северокорейской территории. Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР любые испытания баллистических ракет.

Последние недели ознаменовались усилением конфронтации Пхеньяна и Сеула. Только в июне КНДР взорвала межкорейский офис связи в приграничном Кэсоне, а также приняла решение вернуть войска в демилитаризованную зону.

Смотрите также:

  • Военный парад в КНДР по случаю 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена, апрель 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ракеты и бомбы Северной Кореи

    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

  • Ким Ир Сен подписывает договор о перемирии после Корейской войны, июль 1953 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Начало - во времена позднего Ким Ир Сена

    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

  • Ким Чен Ир инспектирует части Корейской народной армии

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ким Чен Ир: начало ядерных испытаний

    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

  • Ким Чен Ын наблюдает за ракетным запуском, июль 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ким Чен Ын: небывалая активность

    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

  • Южнокорейское телевидение демонстрирует расстояние от КНДР до Гуама

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 26:06

Эксцентричный Трамп признавался в любви к Ким Чен Ыну: боятся ли в Южной Корее сближения США с КНДР?

Контекст

Путешествие в ДМЗ: что можно увидеть на границе КНДР и Южной Кореи

Граница между Северной и Южной Кореями считается непреодолимой. Но можно посетить демилитаризованную зону (ДМЗ), которая открыта для туристов. Репортаж DW. (23.10.2019)  

Инфографика: Куда могут долететь северокорейские ракеты

КНДР на данный момент располает целым арсеналом ракет разного радиуса действия, которые, по оценкам экпертов, способны поражать цели вплоть до западного побережья США. (09.08.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Саммит РФ-КНДР: громкие слова без конкретики?  

Сенатор Джим Риш о злости и Трампе, угрозе КНДР и позиции США по Венесуэле: Conflict Zone на русском  

Также по теме

USA | Korea | Entmilitarisierte Zone | Donald Trump

Трамп прибыл в демилитаризованную зону на встречу с Ким Чен Ыном 30.06.2019

Президент США Дональд Трамп прибыл в демилитаризованную зону впервые. Он предупредил, что встреча с Кимом будет короткой, просто чтобы пожать друг другу руки.

USA-Nordkorea Gipfel - Donald Trump, Kim Jong Un

Трамп подтвердил встречу с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне 30.06.2019

Встреча с Кимом будет короткой, просто чтобы пожать друг другу руки, сообщил президент США. Он отметил, что, когда речь идет о конфликте на Корейском полуострове, спешка не нужна.

USA | Nordkorea | Entmilitarisierte Zone | Donald Trump | Kim Jong Un

Трамп в третий раз встретился с Ким Чен Ыном 30.06.2019

Президент США и лидер КНДР пожали друг другу руки на демаркационной линии. В ходе встречи Трамп первым из действующих президентов США ступил на территорию КНДР.

Реклама

Самые читаемые

Апскертинг стал в Германии уголовным преступлением. Кто и как боролся за новый закон?  

В Берлине переименуют станцию метро "Улица мавров"  

Кто сбил "Боинг" над Донбассом? Промежуточные итоги слушаний в суде  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно