 КНДР намерена распространить в Южной Корее листовки с пропагандой | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.06.2020

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Мир

КНДР намерена распространить в Южной Корее листовки с пропагандой

На фоне обострения конфликта с Сеулом Пхеньян хочет ответить на действия северокорейских беженцев, распространяющих в Южной Корее листовки с критикой КНДР.

Пропагандистские листовки из Северной Кореи, обнаруженные в Сеуле, 2016 год

Пропагандистские листовки из Северной Кореи, обнаруженные в Сеуле, 2016 год

Северная Корея объявила о намерении распространить в Южной Корее пропагандистские листовки с критикой в адрес проживающих там беженцев из КНДР, а также властей в Сеуле. Об этом сообщило в субботу, 20 июня, северокорейское государственное агентство KCNA.

"За каждым действием должен следовать соразмерный ответ", - поясняется в сообщении. Ранее северокорейские беженцы, проживающие в Южной Корее, неоднократно распространяли на ее территории листовки с критикой Пхеньяна. Между тем южнокорейское министерство объединения выразило "глубокое сожаление" в связи с планами Пхеньяна по раздаче листовок и призвало отказаться от них.

Обострение конфликта между Сеулом и Пхеньяном

Ким Чен Ын и Ким Е Чжон

Ким Чен Ын и Ким Е Чжон

Конфликт между КНДР и Южной Кореей в последнее время резко обострился. В начале июня Пхеньян сообщил о блокировке всех линий телефонной связи с Сеулом, назвав это "первым шагом к полному уничтожению всех способов связи с Южной Кореей". Позже стало известно о намерении Северной Кореи вернуть войска в демилитаризованную зону близ границы с Южной Кореей в районе города Кэсона и гор Кымгансан  

Кроме того, сестра главы КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон отвергла предложение южнокорейского президента Мун Чжэ Ина направить в Северную Корею спецпосланников для переговоров о деэскалации, назвав это предложение "бестактным и зловещим". В администрации Мун Чжэ Ина назвали ответ Ким Е Чжон "грубым и бессмысленным" и заявили, что не намерены терпеть "неразумных слов и действий" Пхеньяна. Южнокорейский министр объединения Ким Ён Чхоль ушел в отставку, пояснив, что тем самым хочет взять на себя ответственность за ухудшение отношений с Пхеньяном. 

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  • граница КНДР

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  • На китайско-северокорейской границе

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    Первоначально Пхеньян и Пекин планировали укреплять хозяйственные связи между двумя странами в приграничной зоне. Но, по впечатлениям побывавшей в регионе съемочной группы Reuters, признаков сотрудничества не видно. Этот квартал домов премиум-класса в Даньдуне уже построен. Но множество зданий в городе стоят полупустые, многие стройки заморожены. Зона свободной торговли тоже не создана.

    Автор: Эстер Фельден


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