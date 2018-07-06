 КНДР заявила о неудачных переговорах с госсекретарем США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.07.2018

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Мир

КНДР заявила о неудачных переговорах с госсекретарем США

Переговоры с госсекретарем США завершились неудачно, заявили в КНДР. Госсекретарь США, напротив, отметил значительный прогресс по ряду вопросов.

Майкл Помпео и Ким Чен Чхоль

Майкл Помпео и Ким Чен Чхоль

Переговоры в Пхеньяне в субботу, 7 июля, по завершении двухдневного визита американской делегации во главе с госсекретарем США Майклом Помпео Северная Корея охарактеризовала как "неудачные". Результат переговоров "вызывает озабоченность", подчеркивает КНДР.

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"Мы ожидали от американской стороны предложения конструктивных мер, которые помогут выстроить доверие, основанное на духе саммита лидеров", - отметили представители КНДР. По словам северокорейской стороны, речь идет об "опасной фазе, которая способна поколебать нашу прежде твердую готовность к денуклеаризации". В частности, требования США по полной, подтверждаемой и необратимой денуклеаризации Северной Кореи являются "односторонними и грабительскими", заявили в КНДР.

В свою очередь, глава американской дипломатии по окончании визита в Пхеньян заявил о "продуктивной" беседе с Ким Чен Чхолем, средним сыном Ким Чен Ира. По словам Помпео, в отдельных областях достигнут "значительный прогресс".

Госсекретарь США Майкл Помпео совершил третий с апреля визит в КНДР. Вашингтон и Пхеньян создали рабочие группы по решению ряда "рутинных, но практически важных" вопросов. Стороны также обсудили проблему возвращения в США останков американских военных, погибших в период Корейской войны 1950-1953 годов.

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    Начало - во времена позднего Ким Ир Сена

    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

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    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

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    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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