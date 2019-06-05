 Кличко хотят уволить с поста мэра Киева и вызывают на допрос | Новости из Германии об Украине | DW | 24.07.2019

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Украина

Кличко хотят уволить с поста мэра Киева и вызывают на допрос

Офис президента Зеленского отправил в правительство Украины просьбу уволить Кличко, сославшись на статью 118 конституции страны.

Мэр Киева Виталий Кличко на съезде ХДС в Гамбурге

Мэр Киева Виталий Кличко на съезде ХДС в Гамбурге

Офис президента Украины направил в правительство страны письмо с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом украинским СМИ сообщили в пресс-службе кабинета министров в среду, 24 июля. "Да, такое письмо получено. Оно будет рассмотрено в установленном порядке ", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе президента Украины подтвердили факт направления письма, сославшись на статью 118 конституции страны. Она гласит, что "главы местных государственных администраций назначаются на должность и увольняются с должности президентом Украины по представлению кабинета министров Украины".

Контекст

Мэр Киева стал гостем конференции, организованной в Баварии Христианско-социальным союзом. Одна из тем мероприятия - обсуждение сотрудничества ЕС и Украины. (05.01.2018)

В интервью Жанне Немцовой Виталий Кличко рассказал, что работает без зарплаты. Настроения в России мэр Киева назвал итогом промывки мозгов. По мнению Кличко, конфликт с РФ словно мыльный пузырь, и когда-то он лопнет. (16.11.2015)

В то же время в 2003 году Основной закон страны определил, что "Киевскую городскую государственную администрацию должен возглавлять только человек, избранный киевским городским головой". В 2014 году Виталий Кличко выиграл выборы киевского городского головы, заручившись поддержкой более 56 процентов избирателей, от числа принявших участие в голосовании. 25 июня 2014 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о его назначении председателем КГГА. Кличко заявил, что подписание этого указа возвращает настоящее самоуправления в столицу Украины. После своего избрания президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с Виталием Кличко возможность разделить должность мэра и председателя КГГА.

В качестве свидетеля

В тот же день Государственное бюро расследовании (ГБР) сообщило украинским СМИ, что Виталия Кличко вызывают 26 июля на допрос по делу, связанному с использованием земельных участков в Киеве. Как уточнили в ГБР, мэр украинской столицы будет допрошен в качестве свидетеля.

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