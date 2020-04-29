 Клиники ФРГ получат 6 млрд евро компенсаций за простой во время эпидемии | Новости из Германии о Германии | DW | 30.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Клиники ФРГ получат 6 млрд евро компенсаций за простой во время эпидемии

Правительство Германии выделит 6 млрд евро на помощь больницам, создавшим резерв для лечения пациентов с COVID-19.

Пациент в палате интенсивной терапии в немецкой больнице

Правительство Германии выделит 6 миллиардов евро на поддержку больниц в связи с эпидемией коронавируса. Средства получат клиники за то, что они "после 16 марта отказали пациентам в проведении запланированных ранее операций и курсов лечения, чтобы иметь в распоряжении свободные мощности для оказания помощи людям, заболевшим пневмонией COVID-19", - цитирует в четверг, 30 апреля, газета Handelsblatt письмо министерства финансов бюджетному комитету бундестага. 

С середины марта по требованию федеральных и земельных властей клиники по всей Германии перенесли на более поздний срок операции, не являющиеся неотложными,  чтобы быть готовыми к большому числу пациентов, инфицированных коронавирусом. С тех пор 40 процентов коек в отделениях интенсивной терапии должны быть свободными для оказания помощи пациентам с COVID-19, нуждающимся в искусственной вентиляции легких.

Теперь власти решили снизить число свободных мест в реанимации, зарезервированных для пациентов с коронавирусом, до 25 процентов. Об этом договорились канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры федеральных земель в ходе телефонной конференции в четверг. Клиникам также рекомендуют увеличить число не являющихся неотложными операций до 70 процентов от общего числа. Соответствующие рекомендации  министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) уже направил федеральным землям, сообщает dpa.

В Германии с начала эпидемии общее число выявленных заражений коронавирусной инфекцией, по данным Института имени Роберта Коха на 30 апреля, составило 159 119 человек (+1478). Из них около 123 500 человек считаются выздоровевшими (+3100). За прошедшие сутки скончались 173 пациента, общее число летальных случаев составило 6228.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:22

На грани коллапса: коронавирус убивает туриндустрию Берлина

  • Ганновер

    Где в Германии шьют защитные маски

    В Германии пока нет обязательного предписания носить защитные маски в общественных местах, как, например, в Чехии. Однако жители страны готовятся к этому варианту развития событий, а также налаживают производство простых масок для медицинских учреждений и прочих служб, в них нуждающихся. Такие модели со сменными фильтрами сейчас вяжет художница из Ганновера Манша Фридрих.

  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    На пошив простых масок сейчас переключились реквизиторы некоторых немецких театров. Все представления и репетиции из-за карантинных мер все равно отменили. Театральные закройщики и швеи быстро освоили этот несложный процесс. В Берлине только в одной Центральной сервисной мастерской оперных сцен производят по 700 масок в неделю.

  • Котбус

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография была сделана в Государственном театре бранденбургского города Котбуса. Первые такие защитные маски в конце марта были переданы отсюда местной пожарно-спасательной службе и отделению Красного Креста. В общей сложности двенадцать швей работают здесь в две смены.

  • Хальберштадт

    Где в Германии шьют защитные маски

    Этот снимок сделан в городе Хальберштадте (Саксония-Анхальт) в общей мастерской театров Северного Гарца. Здесь выпускают по 60 масок в день - в частности, для сотрудников сберкасс, городских чиновников и продавцов в супермаркетах.

  • Майнц

    Где в Германии шьют защитные маски

    Такую торжественную церемонию передачи первой партии "театральных" масок медикам здешней университетской клиники устроили в Государственном театре в Майнце (Рейнланд-Пфальц) - прямо на основной сцене.

  • Ганновер

    Где в Германии шьют защитные маски

    В обычные времена Петра Варнеке шьет модную одежду из кожи, которую продает на еженедельных рынках в разных районах Ганновера (Нижняя Саксония). Рынки в Германии, кстати, сейчас продолжают работать, но торговать на них можно лишь продуктами питания. На своем привычном стенде Петра Варнеке предлагает такие маски собственной работы - в обмен на пожертвования.

  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.

  • Вюрцбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Помимо производства защитных текстильных масок в Германии также налаживают выпуск защитных экранов, необходимые детали для которых печатают на 3D-принтерах…

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг).

    Автор: Максим Нелюбин


 

Контекст

Что важно знать сейчас о коронавирусе? Ответы ведущих вирусологов ФРГ

DW собрала новейшие высказывания экспертов по актуальным вопросам: ношение маски, опасность заразиться, дезинфекция поверхностей, ослабление карантина, угроза второй волны пандемии. (25.04.2020)  

На грани коллапса: как коронавирус убивает туриндустрию Берлина

Пандемия COVID-19 ставит под угрозу четверть миллиона рабочих мест в столице Германии, находящихся в ключевом секторе городской экономики с оборотом в 11,5 млрд евро в год. (30.04.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что такое виртуальная дегустация и как она помогает немецким виноделам  

В Германии вводится обязательное ношение масок, но немцы начинают уставать от карантина  

Также по теме

Coronavirus | Deutschland | Krankenhaus Havelhöhe Berlin

Немецкие клиники простаивают в ожидании пациентов с COVID-19. Парадокс? 29.04.2020

Сотни немецких больниц создали резервные мощности для приема и лечения больных, инфицированных коронавирусом, и отменили все несрочные операции. Теперь им остро не хватает пациентов.

Gebet Zuhause Isolation Kirchen geschlossen Coronavirus

Хроника пандемии: на западе ФРГ с 1 мая разрешаются богослужения 23.04.2020

Продолжается пандемия коронавируса SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 2,6 млн человек, скончались свыше 183 тысяч. Выздоровели свыше 716 тысяч человек. DW следит за событиями 23 апреля.

BG Deutschland Corona Lockerung

Хроника пандемии: На всей территории Германии ввели обязательное ношение масок 22.04.2020

Продолжается пандемия коронавируса SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 2,5 млн человек, скончались свыше 179 тысяч. Выздоровели свыше 704 тысяч человек. DW следит за событиями 22 апреля.

Реклама

Самые читаемые

Врачи честно рассказали о ситуации с коронавирусом в России  

Одним ли путем идут Швеция и Беларусь в борьбе с коронавирусом?  

Когда завершится пандемия? Прогнозы немецких ученых  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно