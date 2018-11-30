Климкин пообещал России новые санкции

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинские дипломаты работают над новым пакетом санкций в отношении России из-за решения Москвы о выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД в пятницу, 26 апреля. "Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на РФ, а также подготовкой дополнительных украинских санкций против России", - указывается в сообщении без конкретизации деталей.

Глава МИД Украины, выступая на телеканале "Интер", заявил, что Киев будет настаивать на введении не персональных санкций, как это было после конфликта в Керченском проливе, а более жестких - секторальных или экономических. "Есть определенные креативные идеи, которые я озвучивать пока не буду", - указал он.

Климкин считает, что Москва намерена использовать украинских моряков, оказавшихся после конфликта в Керченском проливе в российских тюрьмах, как рычаг давления для заключения выгодных ей договоренностей. Однако, подчеркнул министр, использовать украинских граждан не удастся, а Киев задействует все юридические инструменты, чтобы им помочь.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 13:25 Поделиться Эксперты о паспортах РФ для непризнанных "ДНР" и "ЛНР" Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3HSZq Зачем на самом деле РФ будет выдавать паспорта в непризнанных "ДНР" и "ЛНР". DW Новости