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Клаус Воверайт

Клаус Воверайт - немецкий политик, Правящий бургомистр Берлина с 2001 по 2014 год,

Клаус Воверайт родился в берлинском районе Темпельхоф в простой семье выходцев из Восточной Пруссии, младший из пятерых детей, рос без отца. Изучал право в Свободном университете Берлина. Открытый гей. Во время предвыборной кампании на пост правящего бургомистра Берлина открыто заявил о своей гомосексуальной ориентации. Его фраза «Я гей, и это хорошо!» (нем. Ich bin schwul und das ist auch gut so) стала в Германии крылатым выражением. 16 июня 2001 года избран правящим бургомистром Берлина. Переизбран на этот пост в 2006 году. Сложил с себя полномочия 11 декабря 2014 года.

Der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit hisst am Freitag (18.06.2004) vor dem Roten Rathaus in Berlin die Regenbogenfahne. Die Fahne wurde zum Auftakt der schwul-lesbischen Woche aufgezogen. Die Veranstalter erwarten zum 12. schwul-lesbischen Stadtfest am Wochenende mehr als 350 000 Menschen. Foto: Andreas Altwein dpa/lbn +++ dpa-Bildfunk +++

Может ли немецким политикам повредить каминг-аут 11.06.2021

Ровно 20 лет назад бывший бургомистр Берлина Клаус Воверайт произнес фразу, которая облетела весь мир и проложила дорогу для каминг-аутов в немецкой политике.
Eine Fahne der Partei Die Linke weht am Freitag (11.09.2009) in Hamburg bei einer Wahlkampfveranstaltung unter dem blauen Himmel. Mit scharfen Angriffen auf den politischen Gegner und mit prominenter Unterstützung durch den Bundestags-Fraktionsvorsitzende der Linken, Gysi, starteten Hamburgs Linke in die heiße Wahlkampfphase. Gysi attackierte vor rund 1000 Zuhörern auf dem Gänsemarkt vor allem SPD und Union. Foto: Kay Nietfeld dpa/lno (zu dpa/lno 0830) +++(c) dpa - Report+++

Как посткоммунисты стали политической силой в Германии 29.09.2015

Посткоммунист в качестве президента? То, что возможно в странах Восточной Европы, исключено в ФРГ. Но и здесь спустя четверть века после краха ГДР позиции посткоммунистов прочны.
Berlin's outgoing mayor Klaus Wowereit (L) congratulates his successor Michael Mueller of the Social Democratic Party (SPD) during a session of city council in Berlin December 11, 2014. REUTERS/Fabrizio Bensch (GERMANY - Tags: POLITICS)

Правящим бургомистром Берлина избран Михаэль Мюллер 11.12.2014

Преемником Клауса Воверайта на посту берлинского градоначальника стал сенатор по городскому планированию Михаэль Мюллер.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steckt am 09.11.2014 während einer Gedenkveranstaltung an der Mauergedenkstätte an der Bernauer Straße in Berlin eine Rose neben Klaus Wowereit (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin in einen Mauerspalt. Mit zahlreichen Veranstaltungen wird der 25. Jahrestag des Mauerfalls gefeiert. Foto: Kay Nietfeld/dpa

В Германии празднуют 25-летие падения Cтены 09.11.2014

Главные торжества в этом году проходят в Берлине.
Michael Mueller of the Social Democratic party (SPD) gestures after winning a party members vote for a new mayor in Berlin October 18, 2014. Berlin mayor Klaus Wowereit is stepping down after 13 years running the city he once described as poor but sexy, his reputation tarnished in recent years by embarrassing delays and cost overruns to the German capital's new airport. REUTERS/Hannibal (GERMANY - Tags: POLITICS)

Новый берлинский градоначальник: трудоголик по фамилии Мюллер 23.10.2014

Клаус Воверайт досрочно покидает пост правящего бургомистра Берлина. Его преемником социал-демократы избрали Михаэля Мюллера. Утверждение кандидатуры намечено на 11 декабря.
Berlins Stadtentwicklungssenator Michael Müller (SPD) schaut am 14.10.2014 in Berlin beim letzten der vier SPD-Mitgliederforen in den Saal. Die rund 17.000 Berliner SPD-Mitglieder sollen in einer Befragung entscheiden, wer Nachfolger Wowereits werden soll. Foto: Lukas Schulze/dpa

СМИ: Новым правящим бургомистром Берлина станет сенатор от СДПГ Мюллер 18.10.2014

Члены СДПГ проголосовали за выдвижение на пост градоначальника Берлина Михаэля Мюллера, который на данный момент является сенатором по городскому развитию и экологии.
DEU, Deutschland, Germany, Berlin, 17.05.2014: Landesparteitag der Berliner SPD im Hotel Estrel in Berlin-Neukölln. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, während seiner Rede. SPD Landesparteitag

Правящий бургомистр Берлина Воверайт объявил об уходе в отставку 26.08.2014

О своем намерении уйти в отставку сообщил правящий бургомистр Берлина Клаус Воверайт. Он покинет занимаемый пост в декабре 2014 года.
Festival Young Euro Classic in Berlin, 2014. Die Gewinnerin des Komponistenpreises, Aziza Sadikova (links übrigens der künstlerische Leiter des Festivals Dieter Rexroth). Pressefoto Copyright: Kai Bienert

Узбекский композитор Азиза Садыкова получила престижную премию в Берлине 17.08.2014

Премии удостоено произведение Азизы Садыковой, написанное для камерного оркестра по мотивам дневников Даниила Хармса. В фестивале Young Euro Classic участвовали более 1000 молодых музыкантов.
Kerzen werden am 09.11.2012 in Berlin an der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße aufgestellt. An der Gedenkstätte wurde an den 23. Jahrestag des Mauerfalls gedacht. Foto: Stephanie Pilick/dpa

В немецкой столице почтили память погибших у Берлинской стены 13.08.2014

Траурное богослужение и церемония возложения венков состоялись по случаю 53-й годовщины со дня начала строительства Берлинской стены - бывшей "полосы смерти".
ARCHIV - Check-in Schalter in der Empfangshalle im Terminal des neuen Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg (BER) in Schönefeld, aufgenommen am 01.06.2012. Der Chef des Hauptstadtflughafens, Hartmut Mehdorn, will am 16.08.2013 im Aufsichtsrat seine Pläne für eine Teileröffnung erläutern. Dabei sollen Passagiere zunächst nur im Nordflügel des Neubaus einchecken. Foto: Patrick Pleul/dpa (zu dpa Mehdorn stellt Teileröffnungspläne für Hauptstadtflughafen vor vom 16.08.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Новый берлинский аэропорт не откроют и в 2014 году 07.01.2014

Из-за ошибок в планировании, строительных недоработок и просчетов в менеджменте открытие нового берлинского аэропорта отложено на неопределенный срок. BER может быть введен в эксплуатацию не ранее конца 2015 года.
Die Lampen im Terminal des neuen Flughafens Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER) in Schönefeld (Brandenburg) bei Berlin leuchten am 07.01.2013. Für den Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg muss ein neuer Eröffnungstermin gesucht werden. Die für den 27. Oktober geplante Inbetriebnahme ist vom Tisch, wie am 06.01.2013 bekanntwurde. Mehrere zuverlässige Quellen bestätigten der Nachrichtenagentur dpa die unvermeidliche Absage. Foto: Bernd Settnik/dpa

Берлинский аэропорт: престижный объект или капкан для политиков? 08.01.2013

Задержка открытия нового аэропорта под Берлином может обернуться отставками.
** ARCHIV ** Der franzoesische Schauspieler Gerard Depardieu, aufgenommen am 26. Mai 2006 in Cannes, Frankreich. Am Samstag, 27. Dez. 2008, wird Depardieu 60 Jahre alt. (AP Photo/Laurent Emmanuel) ** zu unserem Korr ** ** FILE ** French actor Gerard Depardieu arrives for the screening of the film Quand J'Etais Chanteur at the 59th international Cannes film festival, southern France, Friday, May 26, 2006. (AP Photo/Laurent Emmanuel)

Исследование: Немцы хотят жить по соседству с Жераром Депардье 13.10.2011

Многие немцы хотели бы жить неподалеку от знаменитостей, если бы сами пользовались известностью. Социологический опрос показал, что больше всего их привлекает соседство с Жераром Депардье, Хайди Клум и Робби Уильямсом.
Ein Wahlplakat (2.v.l.) der CDU mit einem Foto des Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Frank Henkel, und ein Wahlplakat der SPD mit einem Foto von Berlins Regierendem Buergermeister, Klaus Wowereit (SPD), stehen am Montag (15.08.11) in Berlin im Rahmen des Wahlkampfes um die Berliner Abgeordnetenhauswahl auf einem Gruenstreifen der Frankfurter Allee. Die Berliner Abgeordnetenhauswahl findet am 18. September 2011 statt. Foto: Axel Schmidt/dapd

В Берлине проходят выборы в городской парламент 18.09.2011

Голосование по выборам в городской парламент Берлина завершает череду региональных выборов в Германии в 2011 году. Наибольшие шансы на победу - у социал-демократов. За ними следуют ХДС и "зеленые".
Teilnehmer des 32. Christopher Street Days feiern am Samstag (19.06.2010) auf der Straße des 17. Juni zum Brandenburger Tor in Berlin während der traditionellen Parade auf einem Festwagen. Rund eine halbe Million Menschen werden zum Christopher Street Day 2010 in der Bundeshauptstadt erwartet. Unter dem Motto Normal ist anders wollen Schwule, Lesben und andere Teilnehmer für mehr Toleranz demonstrieren. Foto: Robert Schlesinger dpa/lbn

Участники гей-парада в Берлине выступили против гомофобии в спорте 25.06.2011

Накануне открытия чемпионата мира по футболу среди женщин в немецкой столице прошел традиционных гей-парад. Его участники призвали бороться с гомофобией и дискриминацией сексуальных меньшинств в спорте.
Der Regierende Buergermeister von Berlin Klaus Wowereit lacht nach der Stimmabgabe fuer die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin am Sonntag, 17. September 2006. (AP Photo/Herbert Knosowski)--- The ruling mayor of Berlin Klaus Wowereit is framed by a German flag, left, and a Berlin flag displaying the Berlin bear after casting his vote during the Berlin state elections in Berlin Sunday, Sept. 17, 2006. Weekend elections in the German capital and another eastern state could bring a breakthrough for a far-right party and more woe for Chancellor Angela Merkel. (AP Photo/Herbert Knosowski)

Правящий бургомистр Берлина Клаус Воверайт: 10 лет успеха 17.06.2011

16 июня 2001 года социал-демократ Клаус Воверайт стал правящим бургомистром Берлина. Пикантность ситуации состояла в том, что политик открыто признался в том, что он гомосексуал. Но это не помешало его карьере.
Zwei Touristen besuchen am Montag (03.05.2010) in Berlin das Holocaust-Mahnmal. Das Areal im Gedenken an die ermordeten Juden Europas wurde vor fünf Jahren am 10. Mai eröffnet. Foto: Robert Schlesinger dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германии почтили память жертв еврейских погромов 09.11.2010

Во многих городах ФРГ прошли богослужения и другие мероприятия в память о жертвах еврейских погромов в 1938 году. Глава Центрального совета евреев Германии Шарлотте Кноблох призвала не забывать о преступлениях нацизма.
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