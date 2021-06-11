Клаус Воверайт - немецкий политик, Правящий бургомистр Берлина с 2001 по 2014 год,

Клаус Воверайт родился в берлинском районе Темпельхоф в простой семье выходцев из Восточной Пруссии, младший из пятерых детей, рос без отца. Изучал право в Свободном университете Берлина. Открытый гей. Во время предвыборной кампании на пост правящего бургомистра Берлина открыто заявил о своей гомосексуальной ориентации. Его фраза «Я гей, и это хорошо!» (нем. Ich bin schwul und das ist auch gut so) стала в Германии крылатым выражением. 16 июня 2001 года избран правящим бургомистром Берлина. Переизбран на этот пост в 2006 году. Сложил с себя полномочия 11 декабря 2014 года.