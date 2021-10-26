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Классическая музыка из Германии

Аудиофайлы музыкальных произведений, исполненных немецкими музыкантами на фестивалях и концертах в разные годы.

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+++ACHTUNG: Das Bild ist für ROAD nicht geeignet!+++ Bruce Springsteen, left, appears with former President Barack Obama during their podcast of conversations recorded at Springsteen's home studio in New Jersey. The eight-episode series covers their upbringings, racism, fatherhood and even recall a White House singalong around a piano. (Rob DeMartin/Spotify via AP)

Барак Обама и Брюс Спрингстин написали правду об Америке 26.10.2021

Вслед за популярным подкастом 44-й президент США Барак Обама и легенда рока Брюс Спрингстин издали книгу, в которой заглядывают Америке в душу и рассуждают о ее судьбе.
Beethoven-Denkmal in Wien. (Undatierte Aufnahme). Der deutsche Komponist wurde am 17.12.1770 in Bonn geboren. Er war ab 1784 Mitglied der kurfürstlichen Hofkapelle in Bonn. 1792 ging er als Schüler des österreichischen Komponisten Joseph Haydn nach Wien. Dort machte er sich bald einen Namen als Pianist und Komponist. Ein sich ständig verschlimmerndes Gehörleiden führte im Jahre 1802 zu einer Krise, die in dem Werk Heiligenstädter Testament zum Ausdruck kommt. Sein Schaffen galt in erster Linie den instrumentalen Gattungen Streichquartett, Sinfonie und Solosonate. Ludwig van Beethoven starb am 26. März 1827 in Wien.

"Beethoven 2020": загадка Хоровой фантазии 02.05.2016

Хаос или строгий порядок? Людвиг ван Бетховен демонстрирует, почему именно он считается создателем нового музыкального мышления. Подкаст DW.
***ACHTUNG: Bild nur zur Berichterstattung über das Beethovenfest 2015 verwenden!!!*** Auf dem Bild: Nike Wagner, Beethovenfest. Rechte: Beethovenfest / Rai Trade

"Белая" музыка Сальваторе Шаррино для Бетховена 18.03.2016

Культовый итальянский композитор предоставил DW эксклюзивное право на подкаст своего нового сочинения.
Die argentinische Cellistin und Fernsehmoderatorin Sol Gabetta, aufgenommen am Freitag (30.03.2012) beim 6. NDR Sinfoniekonzert in der Musik- und Kongresshalle bei der Signierung von CD's in Lübeck. Foto: Olaf Malzahn

Соль Габетта в эксклюзивном подкасте DW: Шостакович 08.12.2015

Соль Габетта на сегодняшний день - самая известная виолончелистка мира и одна из первых красавиц классической музыки.
Deutschland Beethovenfest 2015: Cellistin Sol Gabetta; © Uwe Arens***ACHTUNG: Verwendung des Pressebildes nur für Streaming und Berichterstattung vom Beethovenfest!

Соль Габетта в эксклюзивном подкасте DW: "Когда хоть чуть влюблен мужчина" 30.10.2015

"Мадмуазель виолончель" Соль Габетта - одна из самых известных виолончелисток мира. И одна из первых красавиц классической музыки.
Festliche Operngala in Bonn Datum ist 09.05.2015 Pressedownload: https://aids-stiftung.de/infos-%C3%BCber-die-stiftung/presse/pressefotos c Christopher Adolph Max Emanuel Cencic Beschreibung: Der österreichische Countertenor Max Emanuel Cencic bei der 4. Festlichen Operngala in Bonn am 09.05.2015

Арии лета: Макс Эмануэль Ценчич поет "Se mai senti" 10.06.2015

Оперные звезды Европы спели в Бонне свои наиболее эффектные арии на благотворительном вечере в пользу фонда борьбы со СПИДом.
Bild 1: Finalisten der Beethoven-Competition Bonn. Copyright: Dan Hannen/Beethovenfest

Стефан Кассоменос играет Стефана Кассоменоса 28.01.2015

Молодой австралийский пианист греческого происхождения стал одним из победителей боннского фортепианного конкурса имени Бетховена.
Die Gruppe Singer Pur mit Claudia Reinhard (M) zeigt am Sonntag (21.10.2007) in München bei einer Gala zur Verleihung des Echo Klassik 2007 ihre Trophäe in der Kategorie Klassik ohne Grenzen. Das Kulturinstitut der deutschen Phonowirtschaft würdigte mit dem Echo Klassik zum 14. Mal herausragende Klassik-Aufnahmen. Der Preis wurde in insgesamt 21 Kategorien vergeben. Foto: Ursula Düren dpa/lby (zu dpa 0586) +++(c) dpa - Report+++

"Культ" от Singer Pur: Палестрина 27.10.2014

Singer Pur - один из ведущих вокальных ансамблей Германии, специализирующихся на пении а капелла. В новом цикле подкастов DW - свежие записи с Бетховенского фестиваля - 2014
circa 1900: German composer, pianist, organist and teacher Max Reger (1873 - 1916). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

Орган под сводами церкви Св. Фомы: Макс Регер 20.10.2014

Наш новый цикл подкастов посвящен немецкой органной музыке. Записи с Баховского фестиваля в Лейпциге.
1-L55-F1869-1 (7663) Franz Liszt am Klavier / Hanfstaengl Liszt, Franz Pianist und Komponist Raiding 22.10.1811 - Bayreuth 31.7.1886. - Franz Liszt am Klavier (Ausschnitt). - Photographie, München 1869, von Edgar Hanfstaengl. E: Liszt at the Piano / Photo / 1869 Liszt, Franz Pianist and composer, Raiding 22.10.1811 - Bayreuth 31.7.1886. - Franz Liszt at the piano (detail). - Photograph, Munich 1869, by Edgar Hanfstaengl. F: Liszt au Piano / Photo / 1869 Liszt, Franz ; pianiste et compositeur hongrois ; Raiding 22 .10.1811 - Bayreuth 31.7.1886. - Franz Liszt au piano (détai l). - Photographie, Munich 1869, d'Edgar Hanfstaengl.

Орган под сводами церкви Св. Фомы: Ференц Лист 13.10.2014

Наш новый цикл подкастов посвящен немецкой органной музыке. Записи с Баховского фестиваля в Лейпциге.
Description English: Ölporträt Felix Mendelssohn Bartholdys, gemalt 1846 von Eduard Magnus (1799—1872) Date 1833 Source Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Berlin Link back to Institution infobox template (Scanvorlage bei Eckart Kleßmann: Die Mendelssohns. Zürich und München 1990, S. 163 ist seitenverkehrt) Author Eduard Magnus (1799–1872) Link back to Creator infobox template wikidata:Q72859 Licensing: This is a faithful photographic reproduction of an original two-dimensional work of art. The work of art itself is in the public domain for the following reason: Public domain This work is in the public domain in the United States, and those countries with a copyright term of life of the author plus 100 years or less.

Орган под сводами церкви Св. Фомы: Феликс Мендельсон 06.10.2014

Наш новый цикл подкастов посвящен немецкой органной музыке. Записи с Баховского фестиваля в Лейпциге.
Bildergalerie zum Städteportrait Leipzig. Aufgenommen hat sie unser Mitarbeiter Felix Forberg (Alle Aufnahmen: Felix Forberg). Zulieferer: Ingo Pickel. Die Thomaskirche war Wirkungsstätte des Komponisten Johann Sebastian Bach. Für den Thomanerchor hat Bach zahlreiche Kantaten und Oratorien geschrieben.

Орган под сводами церкви Св. Фомы: Йозеф Габриэль Райнбергер 29.09.2014

Наш новый цикл подкастов посвящен немецкой органной музыке. Записи с Баховского фестиваля в Лейпциге.
Ein Portrait von Carl Philipp Emanuel Bach aus dem Jahre 1773 hält Peter Wollny am 22.01.2013 im Bach Archiv Leipzig (Sachsen) in seinen Händen. Das Pastellbildnis, gemalt von seinem Vetter Johann Philipp Bach, gehört zu den hochkarätigen Sammlungszugängen des Bach Archivs. Das Haus versteht sich als musikalisches Kompetenzzentrum am Hauptwirkungsort Johann Sebastian Bachs. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Орган под сводами церкви Святого Фомы: Карл Филипп Эммануил Бах 22.09.2014

Новый цикл подкастов DW посвящен органной музыке семьи Бахов. Записи с Баховского фестиваля в Лейпциге.
Portrait du compositeur allemand Johan Christian Bach (1735-1782) (German composer Johann Christian Bach) de Thomas Gainsborough, Museo Bibliografico Musicale Bologne --- Portrait of Johann Christian Bach (1735-1782) by Thomas Gainsborough, (1727-88) civico Museo Bibliografico Musicale, Bologna, Italy Johann Christian Bach, Gemälde von Thomas Gainsborough, 1776 http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Christian_Bach

Орган под сводами церкви Св. Фомы: Иоганн Христиан Бах 16.09.2014

Новый цикл подкастов DW посвящен органной музыке семьи Бахов. Записи с Баховского фестиваля в Лейпциге.
Das Archivbild vom 25.06.1998 zeigt die mit 67 Registern größte noch existierende Orgel des berühmten Orgelbauers Arp Schnitger in der Hamburger Jacobikirche. Bei der Kirchenmusik ist die Hansestadt weltweit führend. Mit 8 500 Chorsängern, 144 haupt- und 80 nebenamtlichen Organisten übertrifft die Hansestadt selbst Metropolen wie London oder Berlin. dpa/lno (zu lno-Korr: Hamburg feiert 'Bach 2000': Hansestadt ist Hochburg der Kirchenmusik vom 07.03.2000)

Бах под сводами церкви Святого Фомы: Christie, aller Welt Trost 08.09.2014

Наш новый цикл подкастов DW посвящен органной музыке Иоганна Себастьяна Баха. Записи с Баховского фестиваля в Лейпциге.
Konzert der Deutsch-Polnischen Orchester-Akademie im Rahmen des Bachfestes 2014. Thomaskirche Leipzig, 15.06.2014, Gert Mothes, Gesamtansicht in der Thomaskirche von oben © Bachfest Leipzig/Gert Mothes

Бах под сводами церкви Святого Фомы: Gott heiliger Geist 03.09.2014

Наш новый цикл подкастов DW посвящен органной музыке Иоганна Себастьяна Баха. Записи с Баховского фестиваля в Лейпциге.
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