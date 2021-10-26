Классическая музыка из Германии

Барак Обама и Брюс Спрингстин написали правду об Америке

Вслед за популярным подкастом 44-й президент США Барак Обама и легенда рока Брюс Спрингстин издали книгу, в которой заглядывают Америке в душу и рассуждают о ее судьбе.