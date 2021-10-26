Классическая музыка из Германии

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Аудиофайлы музыкальных произведений, исполненных немецкими музыкантами на фестивалях и концертах в разные годы.
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Вслед за популярным подкастом 44-й президент США Барак Обама и легенда рока Брюс Спрингстин издали книгу, в которой заглядывают Америке в душу и рассуждают о ее судьбе.
Хаос или строгий порядок? Людвиг ван Бетховен демонстрирует, почему именно он считается создателем нового музыкального мышления. Подкаст DW.
Культовый итальянский композитор предоставил DW эксклюзивное право на подкаст своего нового сочинения.
Соль Габетта на сегодняшний день - самая известная виолончелистка мира и одна из первых красавиц классической музыки.
"Мадмуазель виолончель" Соль Габетта - одна из самых известных виолончелисток мира. И одна из первых красавиц классической музыки.
Оперные звезды Европы спели в Бонне свои наиболее эффектные арии на благотворительном вечере в пользу фонда борьбы со СПИДом.
Молодой австралийский пианист греческого происхождения стал одним из победителей боннского фортепианного конкурса имени Бетховена.
Singer Pur - один из ведущих вокальных ансамблей Германии, специализирующихся на пении а капелла. В новом цикле подкастов DW - свежие записи с Бетховенского фестиваля - 2014
Наш новый цикл подкастов посвящен немецкой органной музыке. Записи с Баховского фестиваля в Лейпциге.
Новый цикл подкастов DW посвящен органной музыке семьи Бахов. Записи с Баховского фестиваля в Лейпциге.
Наш новый цикл подкастов DW посвящен органной музыке Иоганна Себастьяна Баха. Записи с Баховского фестиваля в Лейпциге.
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