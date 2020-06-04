Китай смягчает ограничения на полеты иностранных авиакомпаний

Управление гражданской авиации КНР (CAAC) объявило в четверг, 4 июня, что разрешает иностранным авиакомпаниям, в том числе и американским, увеличить число рейсов в Китай. Это заявление прозвучало после решения США с 16 июня запретить четырем китайским авиакомпаниям Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Xiamen Airlines летать в США, так как Пекин не разрешает авиакомпаниям United Airlines и Delta Airlines возобновить свои рейсы.

Конфликт по поводу авиаперевозок

Спор Вашингтона и Пекина по пассажирскому авиасообщению еще больше обострил напряженность в отношениях между двумя крупнейшими экономиками. Запрет на полеты американских авиакомпаний в Китай действует с марта из-за пандемии коронавируса, хотя китайские авиакомпании могут летать в США.

Это стало причиной обвинений в адрес Китая в нарушении соглашения 1980 года о воздушном сообщении. Поэтому министерство транспорта США объявило, что китайским перевозчикам будет разрешено такое же количество рейсов, которое Пекин разрешил американским авиакомпаниям.

По данным министерства, до пандемии между двумя странами совершалось 325 рейсов в неделю. В то время как американские перевозчики прекратили полеты, китайские авиакомпании увеличили число рейсов в США с 20 в неделю до 34.

Ограничения на полеты в Китая смягчаются, но при определенных условиях

Ряд иностранных авиакомпаний кроме американских с марта имели возможность совершать максимум один рейс в неделю в Китай. Теперь китайский авиарегулятор разрешил им увеличить число рейсов до двух раз в неделю. Остальным авиакомпаниям позволяется с понедельника, 8 марта, возобновить один рейс в неделю, объявил СААС.

Установлены определенные условия осуществления авиаперевозок в Китай: если после посадки будет выявлено пять инфицированных пассажиров на одном рейсе, полеты авиакомпании должны быть приостановлены на одну неделю. Десять случаев заражения влекут за собой приостановку на четыре недели.

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Смотреть видео 03:33 Поделиться Трамп продолжает обвинять КНР в пандемии коронавируса Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3bldH Трамп усиливает атаки на Китай в связи с пандемией коронавируса