 Китай отклонил идею переговоров с США и РФ о ядерном разоружении | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Китай отклонил идею переговоров с США и РФ о ядерном разоружении

Страны, обладающие самыми мощными ядерными арсеналами, должны демонстрировать прогресс в вопросах разоружения, заявил официальный представитель МИД КНР.

Межконтинентальные ракеты DF-5B, способные нести ядерное оружие, на параде в Пекине

Межконтинентальные ракеты DF-5B, способные нести ядерное оружие, на параде в Пекине

Пекин отклонил предложение американского президента Дональда Трампа о совместном ограничении ядерного оружия США, Россией и Китаем. Китай не будет участвовать в подобных трехсторонних переговорах об атомном разоружении, заявил в понедельник, 6 мая, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ответ на просьбу журналистов прокомментировать инициативу Трампа.

Контекст

По словам главы МИД Ирана, сейчас Тегеран делает выбор из "многочисленных вариантов" ответа на усиление санкций США. (28.04.2019)

Представители партии Меркель не исключают ядерного дооснащения оружия наземного базирования в Европе, в то же время предупреждая об опасности новой гонки вооружений. (02.02.2019)

По словам дипломата, ядерные арсеналы Китая достаточно велики, чтобы обеспечить собственную безопасность, но они не могут сравниться с запасами США и России. Страны, обладающие преимуществом в этом вопросе, должны демонстрировать прогресс в разоружении, цитирует Гэн Шуана агентство Reuters.

Дональд Трамп 3 мая сообщил, что во время телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил возможность нового пакта об ограничении ядерного оружия. На следующий день на пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини он рассказал, что к такому всеобъемлющему соглашению мог бы присоединиться Китай и что в Пекине на эту идею смотрят даже более позитивно, чем на возможность завершить переговоры с Вашингтоном о спорных вопросах взаимной торговли.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Риф Огненный крест

    Дипломатия искусственных островов

    Военный аэродром в морских водах

    С лета 2014 года Китай ведет работы на рифе Огненный крест в районе островов Спратли. По мнению экспертов проекта AMTI (Asia Maritime Transparency Initiative) из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), там возводится аэродром, способный принять стратегические бомбардировщики типа H-6. На фото слева направо: рыбачьи суда; грузовые суда; платформа-землечерпалка.

  • Риф Гейвен

    Дипломатия искусственных островов

    Новая земля в ничейной акватории

    Риф Гейвен расположен на северной стороне архипелага Спратли. Благодаря землечерпательным работам, начиная с марта 2014 года, здесь возникло больше 115 тысяч квадратных метров новой суши. Специалисты по международному праву расценивают это как попытку Китая укрепиться в регионе де-факто. Однако, с юридической точки зрения, искусственные острова не могут быть основой для территориальных претензий.

  • Риф Гейвен

    Дипломатия искусственных островов

    Строительство в ускоренном темпе

    Спутниковые снимки 2014 года показывают: стройка на рифе Гейвен быстро продвигается вперед. Всего за полгода возник новый искусственный остров. Фото слева сделано в марте, виден почти не тронутый риф с небольшой искусственной площадкой в верхней части снимка. На фото справа - почти готовый объект в августе. Подписи сверху вниз: изначальная структура; искусственный остров; землечерпательный канал.

  • Южный риф Джонсона

    Дипломатия искусственных островов

    Политика символических посланий

    Еще одну взлетно-посадочную полосу Китай сооружает за счет расширения надводной части Южного рифа Джонсона (риф Чигуа). Впрочем, она слишком коротка для стратегического использования. Что не отменяет китайского послания к сопредельным государствам: мы пришли, чтобы остаться.

  • Риф Хьюза

    Дипломатия искусственных островов

    Стандартная строительная схема

    Похоже, китайские специалисты по сооружению искусственных островов разработали стандартную схему строительства подобных объектов. Свидетельство тому - сходство между результатами работ на рифах Гейвена и Хьюза. Гигантская плавающая землечерпательная платформа может функционировать без перерыва круглые сутки, пересыпая грунт со дна моря на расширяющуюся надводную часть искусственного острова.

  • Риф Мисчиф

    Дипломатия искусственных островов

    Филиппины пытаются протестовать

    В феврале 2015 года Филиппины в очередной раз направили ноту протеста в связи со строительными работами, осуществляемыми КНР на рифе Мисчиф, что лежит примерно в двухстах километрах от филиппинского острова Палаван. В нижней части снимка, сделанного 19 января, легко различить плавучую землечерпалку. Ранее Китай утверждал, что объекты на рифе Мисчиф предназначены только для рыбаков.

  • Второй атолл Томаса

    Дипломатия искусственных островов

    Отчаянное сопротивление

    В 1999 году Филиппины отправили военный корабль Sierra Madre на Второй атолл Томаса (атолл Аюнгин) и намеренно посадили его там на мель. С тех пор на медленно ржавеющем судне несет сторожевую службу команда филиппинских военных моряков, чье задание - сдерживать китайскую экспансию. В долгосрочной перспективе перевес явно не на их стороне.

  • Карта Южно-Китайского моря со спорными территориями

    Дипломатия искусственных островов

    Территориальный спор в Южно-Китайском море

    Китай развернул масштабные землечерпательные работы по искусственному наращиванию надводной части некоторых островов в районе спорного архипелага Спратли. На его отдельные части претендуют, помимо КНР, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней. Регион имеет важное стратегическое значение и богат залежами углеводородов. Синий пунктир на карте отмечает область, которую Китай считает своей.

    Автор: Родион Эббигхаузен, Александр Дельфинов


Смотреть видео 03:17

Почему Трамп хочет разорвать ракетный договор с РФ, и при чем здесь Китай (22.10.2018)

Контекст

Дипломатия искусственных островов

Южно-Китайское море не найдешь в заголовках актуальных новостей, но это обманчивая тишина. Стремясь получить фактический перевес в территориальном споре с соседями, Китай все активнее строит там искусственные острова. (24.02.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Трамп хочет разорвать ракетный договор с РФ, и при чем здесь Китай (22.10.2018)  

Годовщина трагедии в Хиросиме на фоне ядерных угроз КНДР  

Страны ядерного клуба продолжают вооружаться  

Реклама

Самые читаемые

Из находившихся на борту самолета SSJ-100 в Москве выжило меньше половины  

Грязная нефть "Дружбы" в трубах ЕС: проблемы нарастают, решения нет  

США направляют авианосец для "бескомпромиссного ответа" Ирану  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно