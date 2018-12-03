 Китай отказывается от гонки ядерных вооружений | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.07.2019

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Мир

Китай отказывается от гонки ядерных вооружений

Пекин намерен использовать ядерное оружие только для самозащиты и стремится улучшить техническое оснащение своей армии, говорится в "Белой книге" КНР о национальной обороне.

Военный парад в Пекине (фото из архива)

Военный парад в Пекине (фото из архива)

Китай отказывается от гонки ядерных вооружений и ни при каких условиях не будет применять ядерное оружие первым. Об этом говорится в "Белой книге" (правительственном пояснении позиции и по отдельным вопросам) "Национальная оборона Китая в новую эпоху", обнародованной в Пекине пресс-канцелярией Госсовета КНР в среду, 24 июля. В документе отмечается, что КНР может использовать ядерное оружие только в целях самообороны, при этом обязуется не применять его против тех стран, которые не обладают таким видом вооружения, а также в зонах, где оно запрещено международными соглашениями.

Контекст

Накануне саммита G20 в Осаке СМИ сообщили, что Вашингтон и Пекин договорились о "перемирии" в войне пошлин между США и Китаем. Карикатурист Сергей Елкин спрашивает: "Кто кого укротил?" (27.06.2019)

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Помимо этого в "Белой книге" говорится о намерении Китая усовершенствовать техническое оснащение своей армии. Пекин указывает на то, что в современном мире в военных действиях все чаще применяются цифровые технологии и интеллектуальные информационные системы.

КНР обвиняет США в нарушении стратегического равновесия в Азии

Пекин также указывает на рост оборонных расходов США и обвиняет Вашингтон в подрыве "глобальной стратегической стабильности" и "разжигании соперничества между крупными странами". В частности, по мнению КНР, поставка систем противоракетной обороны в Южную Корею "серьезно нарушает" стратегическое равновесие в регионе.

Предыдущая "Белая книга" КНР была опубликована в 2012 году, отмечает информагентство AFP. По расходам на оборону Китай занимает второе место в мире после США, при этом в 2019 году Пекин планирует увеличить их на 7,5 процента.

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