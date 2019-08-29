 Китай осуждает появление в США космических войск | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.12.2019

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Мир

Китай осуждает появление в США космических войск

Вашингтон проводит "гонку вооружений в космосе", а тот превращается в "поле боя", заявили в МИД КНР. Президент США Дональд Трамп ранее подписал законопроект о создании космических войск.

Флаг США на борту Международной космической станции

Флаг США на борту Международной космической станции

МИД Китая осудил появление в США космических войск. Подобный шаг Вашингтона ведет к "гонке вооружений в космосе", который превращается в "поле боя", заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства в понедельник, 23 декабря.

Решение США нарушает международное соглашение о мирном использовании космического пространства, добавили в МИД КНР. Мировому сообществу следует договориться о "юридически обязательном инструменте по контролю над вооружениями в космосе", считает официальный Пекин.

Контекст

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Несмотря на политические разногласия между ЕС и Россией, сотрудничество в космосе продолжается. Впереди - Луна и Марс, рассказал DW Йоханн-Дитрих Вёрнер. (27.01.2018)

Конгресс США 17 декабря одобрил создание космических войск, а президент страны Дональд Трамп 20 декабря подписал соответствующий законопроект. Они станут шестым родом вооруженных сил наряду с сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими войсками, а также береговой охраной и морской пехотой.

Глава Пентагона назвал задачу космических войск

По данным Пентагона, общая численность космических войск США составит на начальном этапе 16 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников, командующим станет генерал Джей Реймонд. Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер указал, что задачей космических сил станет защита доминирующей позиции Вашингтона в космосе.

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  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

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  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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