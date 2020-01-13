 Китай запретил въезд в Гонконг исполнительному директору Human Rights Watch | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.01.2020

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Мир

Китай запретил въезд в Гонконг исполнительному директору Human Rights Watch

Правозащитник Кеннет Рот собирался представить в Гонконге ежегодный доклад HRW, но ему отказали во въезде. МИД Китая заявил о "суверенном праве" Пекина разрешать или запрещать въезд в страну.

Исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот

Исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот

Власти Китая не стали объяснять решение запретить въезд в Гонконг исполнительному директору международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннету Роту. "Разрешать или не разрешать кому-либо въезд - суверенное право Китая", - заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник, 13 января. "Многие факты" указывают, что организация "различными средствами поддерживала антикитайских радикалов и подталкивала их к экстремистским, жестоким и преступным действиям", добавил он. Представитель МИД Китая назвал HRW ответственными "за нынешний хаос в Гонконге".

Кеннет Рот накануне заявил, что узнал о запрете на въезд по прибытии в аэропорт Гонконга. Правозащитник собирался дать пресс-конференцию и представить ежегодный отчет организации. "В этом году доклад описывает, как власти Китая подрывают международную систему защиты прав человека", - отметил исполнительный директор HRW. Поведение китайской стороны лишь "иллюстрирует ухудшение ситуации", добавил он.

Контекст

Журналисты обнародовали China Cables - секретные документы правительства КНР о том, как власти обращаются с уйгурским меньшинством в стране. Правозащитники считают происходящее этнической чисткой. (27.11.2019)

В китайских СМИ их называют "погромщиками" - но сами себя участники протестных акций считают просто возмущенными гражданами, недовольными ростом влияния Пекина на гонконгскую администрацию. (21.08.2019)

Директор немецкого отделения HRW Венцель Михальски рассказал DW об основных выводах ежегодного доклада правозащитников, посвященного ситуации с правами человека в мире. (19.01.2018)

В ноябре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал законопроекты о поддержке демократии и защите прав человека в Гонконге, а также о запрете поставок полиции Гонконга спецсредств, которые могут быть использованы против демонстрантов. Пекин в ответ объявил о подготовке санкций в отношении ряда неправительственных организаций, имеющих штаб-квартиру в Соединенных Штатах. Human Rights Watch упоминалась среди НПО, названных китайской стороной.

Массовые протесты из-за планов властей разрешить экстрадицию в Китай

Многотысячные акции протеста проходят в Гонконге с июня 2019 года из-за планов властей разрешить экстрадицию предполагаемых преступников в Китай. Позднее соответствующий закон был снят с рассмотрения, но митинги продолжились. Протестующие требуют свободных выборов, независимого расследования случаев полицейской жестокости, освобождения активистов, задержанных на предыдущих акциях, и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. В конце ноября в Гонконге состоялись местные выборы в районные советы, оппозиция победила с большим отрывом при рекордной явке.

Специальный административный район Гонконг (Сянган) является частью Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.

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    Автор: Свен Тёнигес


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