Китайский ответ Nasdaq: в Шанхае запускают технологическую биржу

Новая фондовая биржа Star Market, которая открылась в Шанхае 22 июля, должна стать китайским аналогом американской Nasdaq - биржи в Нью-Йорке, специализирующейся на торговле акциями высокотехнологических фирм. Ожидается, что в первый же день работы новой биржи на нее выйдут компании из Китая (всего их 25), занятые в секторах экономики, определяющих будущее. Например, те, которые являются первопроходцами в интернет-бизнесе, производят компьютерные чипы, занимаются исследованиями в сфере искусственного интеллекта или работают над перспективными биотехнологическими проектами.

Чем Star Market отличается от Nasdaq

Однако Star Market будет отличаться от классической и давно действующей Шанхайской фондовой биржи не только тем, что на ней будут котироваться только акции высокотехнологических концернов. На новой бирже будет больше свободы, чем на других китайских торговых площадках. Цена акций при их эмиссии на Star Market будет определяться исключительно спросом и предложением, не завися от предписаний госрегуляторов. Решение о сроках и размерах эмиссии также будут самостоятельно принимать компании, выходящие на биржу.

На Шанхайской фондовой бирже

Кроме того, котировки акций таких фирм будут обнародованы в полном объеме в течение пяти дней после их IPO. После этого допускаются их колебания в диапазоне до 20 процентов, пока не вмешается оператор фондовой биржи и временно не приостановит торги этими акциями. Для других государственных бирж в Китае такой предел колебаний ограничен 10 процентами.

"Поначалу колебания курсов акций, вероятно, будут очень сильными, - полагает Крис Цверман (Chris Zwermann) из консалтинговой компании Zwermann Financials. - В первые несколько недель отделяются зерна от плевел, но через некоторое время ситуация должна стабилизироваться". Цверман исходит из того, что первоначальная стадия может продлиться от года до двух. В течение этого времени некоторые компании, вероятно, рискнут выйти на биржу, а другие уже успеют покинуть ее.

В любом случае, в понедельник, 22 июля, 25 компаний из отраслей, считающимися перспективными, дебютируют на Star Market, которой управляет Шанхайская фондовая биржа. Эти фирмы-первопроходцы привлекли инвесторов, вложивших в них около пяти миллиардов евро.

Высокотехнологические китайские компания хотят привлечь деньги мелких инвесторов

Цена их акций при эмиссии превысила на пике прибыль на акцию в 171 раз. Для сравнения - на данный момент соотношение цены и прибыли составляет около 24 для американской Nasdaq и около 28 - для немецкого технологического индекса TecDAX.

Ролевая модель концерна Alibaba для новых компаний-лидеров

Высокие начальные курсы акций, в свою очередь, являются результатом огромного спроса на ценные бумаги тех концернов, которые первыми выходят на новую фондовую биржу. Среди китайских мелких инвесторов спрос на соответствующие акции, как сообщают, превысил предложение в 1700 раз. При этом, представляется, что идея китайских властей - направить частный капитал в отрасли и компании, которые правительство в Пекине считает главными для роста и глобального экономического влияния - уже успешно сработала.

Биржа Star Market - важный шаг на пути Китая к достижению амбициозной цели: в ближайшие годы стать мировым лидером в определяющих будущее отраслях промышленности. Предпосылкой для этого, вероятно, является тот факт, что китайские интернет-гиганты, такие как Alibaba, JD.com или местная поисковая система Baidu, привлекли миллиарды долларов, успешно выйдя на фондовый рынок. Только они сделали это на Уолл-стрит, а для небольших компаний такой путь слишком сложен и дорог.

Такую сумму в юанях составил торговый оборот Alibaba Group за один день - 11 ноября 2018 года

Опасности, подстерегающие мелких инвесторов на Star Market

Но теперь китайские фирмы могут сравнительно легко получить деньги для развития - в основном от частных инвесторов. Дело в том, что Star Market отличается от своего образца для подражания, американской Nasdaq, еще и тем, что на Уолл-стрит в основном работают профессиональные и институциональные инвесторы, а на китайской бирже перечень игроков, вероятно, будет намного шире. Предположительно, здесь захотят попытать счастья и многочисленные мелкие частные инвесторы.

Такие клиенты часто приобретают ценные бумаги, пользуясь рекомендациями из социальных сетей и не зная, чем именно занимаются фирмы, акции которых они покупают, предупреждает Теренс Лин, глава инвестиционного банка World Financial. Поэтому, по мнению экспертов, успех или провал Star Market будет зависеть от желания или нежелания крупных китайских корпораций торговать своими акциями на этой бирже.

"По сути, я думаю, что проект - хорошая идея, - отмечает Крис Цверман. - Чем свободнее идет торговля акциями на бирже, тем лучше". Тем не менее, прогноз больших колебаний биржевых курсов и высоких рыночных оценок Star Market напоминают эксперту о так называемом "кризисе доткомов", разразившемся в марте 2000 года. Тогда после обвала акций новых интернет-компаний (в основном американских), до этого баснословно взлетевших в конце 1990-х, биржевой пузырь лопнул, и много частных инвесторов лишились своих денег.

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