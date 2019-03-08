 Китайский инвестор готов построить тоннель Хельсинки - Таллин | Новости из Германии о Европе | DW | 08.03.2019

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Европа

Китайский инвестор готов построить тоннель Хельсинки - Таллин

Компания Touchstone Capital Partners подписала декларацию о намерениях, заявив о готовности предоставить 15 миллиардов долларов для строительства тоннеля под дном Финского залива.

Хельсинки

Вид на Хельсинки с моря

Китайская компания Touchstone Capital Partners может стать инвестором железнодорожного тоннеля Хельсинки - Таллин. Она готова предоставить 15 миллиардов долларов для строительства тоннеля под дном Финского залива, сообщила девелоперская компания из ФинляндииFinest Bay Area в пятницу, 8 марта.

Контекст

Стороны накануне подписали декларацию о намерениях. Подробности финансирования будут обсуждаться на протяжении ближайших шести месяцев. При этом китайская фирма должна быть миноритарным акционером в Finest Bay Area, а контрольный пакет акций останется в Финляндии, отмечается далее.

Между аэропортами Хельсинки и Таллина

Как предполагается, тоннель будет иметь четыре станции и соединит аэропорты Хельсинки и Таллина. Первые поезда, по плану, должны быть запущены 24 декабря 2024 года, сообщается на сайте финской компании. Работа над проектом началась летом 2016 года.

Длина тоннеля между Финляндией и Эстонией может составить от 50 до 70 километров. Для сравнения, протяженность тоннеля под Ла-Маншем, соединяющего Францию и Великобританию, - 51 километр, 39 из них проходят под морем.

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    Автор: Янина Семенова, Григорий Аросев


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