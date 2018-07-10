Китайский диссидент приговорен к 13 годам тюрьмы

Китайский диссидент Цинь Юнминь приговорен к 13 годам лишения свободы. Приговор вынес в среду, 11 июля, суд в городе Ухань на юго-востоке страны, признав его виновным в "подрыве государственной власти".

64-летний активист является ветераном демократического движения в Китае. В 90-е годы прошлого века он был одним из основателей Демократической партии, которая безуспешно пыталась зарегистрироваться в разных городах страны. Цинь Юнминь провел за решеткой в общей сложности 22 года за политическую деятельность. Активист вышел на свободу в 2010 году. После освобождения власти запретили ему общаться с журналистами. В 2015 году его снова арестовали. На тот момент он возглавлял группу China Human Rights Watch, организовывал дискуссии на политические темы и публиковал в интернете статьи с критикой властей.

10 июля китайские власти наконец разрешили вдове китайского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо выезд из страны. Лю Ся, восемь лет находившаяся под домашним арестом, прибыла в Германию. Лю Сяобо в 2009 году был приговорен к длительному тюремному заключению. Он был одним из авторов распространенной в интернете "Хартии 08", в которой содержались призывы к демократизации в Китае. В 2017 году 61-летний диссидент скончался от рака печени в университетской клинике города Шэньян, куда его перевели из тюрьмы менее чем за три недели до смерти.

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