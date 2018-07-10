 Китайский диссидент приговорен к 13 годам тюрьмы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.07.2018

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Мир

Китайский диссидент приговорен к 13 годам тюрьмы

Суд в городе Ухань признал Циня Юнминя виновным в "подрыве государственной власти". Ранее политический активист уже провел 22 года в заключении за свою деятельность.

Цинь Юнминь

Цинь Юнминь

Китайский диссидент Цинь Юнминь приговорен к 13 годам лишения свободы. Приговор вынес в среду, 11 июля, суд в городе  Ухань на юго-востоке страны, признав его виновным в "подрыве государственной власти". 

Контекст

Ай Вэйвэй – всемирно известный китайский художник и диссидент. В Берлине открылась самая крупная до сей поры выставка его работ. Но их автору на открытие приехать не позволили. (03.04.2014)

Китайский профессор экономики Ильхам Тохти стал лауреатом правозащитной премии города Веймара. Три года назад суд в Китае приговорил Тохти к пожизненному заключению за выступления в защиту прав уйгурского меньшинства. (10.12.2017)

Первые приговоры вынесены двоим диссидентам в Китае, известным своей правозащитной деятельностью с начала студенческих протестов в 1989 году. Всего в стране заведены дела на 300 активистов. (03.08.2016)

64-летний активист является ветераном демократического движения в Китае. В 90-е годы прошлого века он был одним из основателей Демократической партии, которая безуспешно пыталась зарегистрироваться в разных городах страны. Цинь Юнминь провел за решеткой в общей сложности 22 года за политическую деятельность. Активист вышел на свободу в 2010 году. После освобождения власти запретили ему общаться с журналистами. В 2015 году его снова арестовали. На тот момент он возглавлял группу China Human Rights Watch, организовывал дискуссии на политические темы и публиковал в интернете статьи с критикой властей.

10 июля китайские власти наконец разрешили вдове китайского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо выезд из страны. Лю Ся, восемь лет находившаяся под домашним арестом, прибыла в Германию. Лю Сяобо в 2009 году был приговорен к длительному тюремному заключению. Он был одним из авторов распространенной в интернете "Хартии 08", в которой содержались призывы к демократизации в Китае. В 2017 году 61-летний диссидент скончался от рака печени в университетской клинике города Шэньян, куда его перевели из тюрьмы менее чем за три недели до смерти. 

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    Автор: Эстер Фельден


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