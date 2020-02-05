Китаец с коронавирусом в Забайкалье идет на поправку

Гражданин Китая, зараженный коронавирусом 2019-nCoV и находящийся на лечении в краевой инфекционной больнице в Чите в Забайкальском крае, выздоравливает. "Состояние мужчины удовлетворительное, ухудшений нет. Пациент идет на поправку", - приводит агентство "Интерфакс" слова представителя пресс-службы губернатора региона в четверг, 6 февраля.

Пациент будет находиться в больнице, пока взятые анализы не покажут отрицательный результат два раза подряд, добавили в пресс-службе главы региона. Супруга и ребенок больного, у которых пока не выявлено заражение, также находятся под наблюдением врачей.

Премьер России допустил депортацию иностранцев с новым вирусом

Первые выявленные в РФ случаи заражения новым коронавирусом, вызывающим пневмонию, касались двух граждан КНР, проживающих в Забайкалье и Тюменской области. Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и ограничила авиаперелеты между двумя странами из-за распространения вируса за пределы КНР. Российский премьер-министр Михаил Мишустин допустил депортацию из страны зараженных иностранцев, поскольку правительство внесло вирус в перечень заболеваний, представляющих угрозу для окружающих.

Первые массовые случаи заражения коронавирусом нового типа были зафиксированы в конце декабря 2019 года. С начала вспышки он распространился более чем в 20 стран на 3 континентах. По состоянию на 6 февраля только в Китае заражение выявлено более чем у 28 тысяч человек, а число скончавшихся превысило 560 человек. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин более 50 млн человек.

Эвакуированные из Китая россияне - в карантине в Тюменской области

Ряд стран начали вывозить своих граждан из Китая. Так, более 100 россиян были вывезены из города Ухань самолетами Минобороны России и помещены в двухнедельный карантин в реабилитационном центре в Тюменской области. Территория центра будет находиться под охраной Росгвардии.

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