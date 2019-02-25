Киса и подснежники (фото)

Ранней весне в Германии рады не только жители страны, но и домашние питомцы.
25.02.2019, Дортмунд • Что будет, если на одной фотографии окажется кошка и поляна подснежников? Кадр дня! Этот снимок был сделан в прошлое солнечное-пресолнечное воскресенье в немецком городе Дортмунде.
Февральские кадры из Германии
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