Киса и подснежники (фото)

Кадр за кадром - Февраль 2019

Один замок для Золушки

21.02.2019, Морицбург • Что-то давно мы не радовали наших читателей на сайте и подписчиков группы DW в "В контакте" актуальными видами прекрасных немецких замков. Но на ловца, как известно, и зверь бежит. Вот как выглядел знаменитый замок Морицбург под Дрезденом - тот самый, где снимали "Три орешка для Золушки", - накануне в синий час. Сейчас здесь ежегодно бывает около миллиона туристов.