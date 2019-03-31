Кирилл Серебренников получил "Нику" за режиссуру фильма "Лето"

Находящийся под домашним арестом с августа 2017 год российский режиссер Кирилл Серебренников был удостоен Национальной премии кинематографических наук и искусств "Ника" в номинации "Лучшая режиссерская работа". Награда ему была присуждена за фильм "Лето", сообщается в субботу, 30 марта, на сайте Российской академии кинематографических искусств.

Серебренников, которого Следственный комитет РФ подозревает в мошенничестве в особо крупном размере при реализации проекта "Платформа", был задержан 22 августа в Санкт-Петербурге во время съемок фильма "Лето" и монтировал картину, уже находясь под домашним арестом. Получать почетную статуэтку пришлось продюсеру фильма Илье Стюарту. "Я желаю нам всем, чтобы это был последний раз, когда Кирилл Серебренников не выходит лично за своим призом", - приводит его слова агентство "Интерфакс".

В поддержку Серебренникова, Олега Сенцова, а также всех творцов, "страдающих в заключении", выступила во время церемонии вручения премии и актриса Елена Коренева, удостоенная "Ники" за "Лучшую женскую роль второго плана"

Иоселиани, Серебряков, Жук и другие

Премии "Ника" за "Лучшую мужскую роль" были удостоены Алексей Серебряков ("Ван Гоги") и Евгений Цыганов ("Человек, который удивил"). За "Лучшую женскую роль" Нику получила актриса Марта Козлова за фильм "Война Анны". Эта же картина названа "Лучшим игровым фильмом года".

"Лучшим игровым фильмом стран СНГ, Грузии и Балтии" стала работа белорусского режиссера Дарьи Жук "Хрусталь".

Живущий во Франции классик советского и грузинского кинематографа 85-летний Отар Иоселиани стал лауреатом почетной номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова.

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Фильмы на русском языке в Каннах Первый и пока единственный В 1958 "Золотую пальмовую ветвь" получила военная драма Михаила Калатозова "Летят журавли". Фильм до сих пор остается единственным советским и российским обладателем главной награды Каннского кинофествиаля. Призом была отмечена также исполнительница главной женской роли Татьяна Самойлова.

Фильмы на русском языке в Каннах Экранизация классиков Фильм "Отелло" Сергея Юткевича по одноименной трагедии Шекспира в 1956 году участвовал в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля и был удостоен приза за лучшую режиссуру.

Фильмы на русском языке в Каннах Оглушительный успех Гран-при, вторая по значимости награда Каннского кинофестиваля, в 1972 году была присуждена "Солярису". "Лучшим режиссером" Андрей Тарковский стал в 1983 году с фильмом "Ностальгия". Вне конкурса на Лазурном берегу были показаны его "Сталкер" и "Андрей Рублев". За последний фильм Каннам пришлось сражаться с советскими чиновниками. Зато успех опальной в СССР картины был оглушительным.

Фильмы на русском языке в Каннах Из числа лауреатов Павел Лунгин дебютировал в Каннах в 1990 году с фильмом "Такси-блюз" и получил приз за лучшую режиссерскую работу. В основной программе Каннского конкурса в 1992 году шел его "Луна-парк" (фото). В 2000 году "Свадьба" взяла приз за лучший актерский ансамбль.

Фильмы на русском языке в Каннах "Оскар" вместо "Пальмы" Драма Никиты Михалкова "Утомленные солнцем" была показана в Каннах в 1994 году. Фильму прочили "Золотую пальмовую ветвь", но жюри отдало первенство "Криминальному чтиву" Тарантино. Драма Михалкова получила "всего лишь" Гран-при и приз экуменического жюри. Пилюлю подсластила вскоре американская киноакадемия, признав "Утомленные солнцем" в 1995 году лучшим фильмом на иностранном языке.

Фильмы на русском языке в Каннах Из круга избранных Завсегдатаем Каннского кинофестиваля стал Александр Сокуров. На Лазурном берегу были показаны его "Молох" (фото), получивший приз за лучший сценарий, "Телец", "Русский ковчег", "Отец и сын", "Александра".

Фильмы на русском языке в Каннах Канны и Венеция В число приглашаемых в Канны режиссеров входит также Андрей Кончаловский. Его советский эпический фильм "Сибириада" был удостоен в 1979 году Гран-при Каннского кинофестиваля. Впрочем, больше наград ему принес итальянский конкурент французского кинофорума: за фильмы "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и "Рай" двумя премиями "Серебряный лев" Кончаловского наградил кинофестиваль в Венеции.

Фильмы на русском языке в Каннах Новая традиция Каннский кинофестиваль традиционно приглашает режиссеров, которых когда-то открыл на заре творческого пути. Исключением из этого правила стал Андрей Звягинцев. Открытый совсем другим фестивалем, Венецианским, он, тем не менее, стал завсегдатаем Канн от России. "Изгнание", "Левиафан", "Нелюбовь" не только шли в конкурсе, но и награждались призами.

Фильмы на русском языке в Каннах По мотивам Достоевского Украинского режиссера белорусского происхождения Сергея Лозницу Канны открыли для себя в 2010 году, когда в конкурсе шел его фильм "Счастье мое". В 2012 года Канны показали "В тумане" (на фото). Фильм по повести Василя Быкова завоевал премию Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. В 2017 году Лозница показал на Лазурном берегу фильм "Кроткая", снятый на русском языке и с российскими актерами.

Фильмы на русском языке в Каннах Новый фаворит Кирилл Серебренников дебютировал в Каннах в 2016 году в программе "Особый взгляд", где был показан его фильм "Ученик". В 2018 году в основном конкурсе идет его фильм "Лето" о молодом Викторе Цое и ленинградской андеграундной рок-культуре 1980-х годов. Автор: Элла Володина

