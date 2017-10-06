 Кирилла Серебренникова освободили под подписку о невыезде | Новости из Германии о России | DW | 08.04.2019

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Россия

Кирилла Серебренникова освободили под подписку о невыезде

Мосгорсуд отменил домашний арест худрука "Гоголь-центра". Ранее Мещанский суд Москвы продлил арест режиссера до 4 июня.

Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

Московский городской суд изменил меру пресечения известному российскому режиссеру Кириллу Серебренникову, которого обвиняют в хищении бюджетных средств в рамках дела "Седьмой студии". Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщило агентство "Интерфакс".

Домашний арест изменен на подписку о невыезде. Таким образом Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда Москвы, 2 апреля продлившего домашний арест режиссеру на три месяца - до 4 июня.

Контекст

Актриса Евгения Добровольская рассказывает в интервью DW о театре, о немецких и русских бабушках и о том, почему и как ставит классику Кирилл Серебренников. (29.01.2019)

В прокат Германии вышел фильм Кирилла Серебренникова "Лето". Немецкие СМИ много пишут о нем. Причем, далеко не только о его политической составляющей. (16.11.2018)

Аналогичный вердикт вынесен в отношении других фигурантов дела - директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум и бывшего генерального директора "Седьмой студии" Юрия Итина.

Дело "Седьмой студии"

Дело "Седьмой студии" связано с предполагаемым хищением бюджетных средств, выделенных министерством культуры России на реализацию проекта по развитию современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах. Следствие оценивает причиненный  ущерб в 133 млн рублей.

Многие деятели культуры, общественные деятели и политики считают дело Серебренникова сфабрикованным и призывают освободить его.

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    Автор: Ксения Сафронова


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