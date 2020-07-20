Там, где немцы тусят "на районе"

"Питьевые залы" - так дословно переводится с немецкого понятие "Trinkhalle". Не так давно они пополнили список нематериального культурного наследия федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

Здешние питьевые залы - это торговые точки размерами от крохотного киоска до небольшого магазинчика, где продают алкогольные и безалкогольные напитки, сладости и мороженое, сигареты и снеки, газеты и журналы, а иногда и билеты на местный общественный транспорт.

"Рурская будка" - киоск в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур

В Рурской области, бывшем шахтерском регионе, они уже более века удовлетворяют срочные потребности местных жителей в предметах первой необходимости. В других городах и прочих населенных пунктах Германии такие торговые точки тоже получили широкое распространение и свои типичные местные название - Trinkhalle, Bude, Büdchen, Kiosk, Späti. Названия питьевых залов в Германии так же разнообразны, как и их формы.

Но почему, спросите вы, торговый ларек стал объектом нематериального культурного наследия? Какое отношение имеет он к культуре, да еще и нематериальной? Оказывается, самое непосредственное.

"Питьевой зал символизирует солидарность и социальную сплоченность, а значит, и особую грань культурного самовыражения в Северном Рейне - Вестфалии, - пояснила земельный министр культуры Изабель Пфайффер-Понсген (Isabel Pfeiffer-Poensgen), обосновывая включение "тринкхалле" в региональный список, аналогичный списку Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Культурным достоянием одновременно с питьевым залом стала также "Песня горняка" - "Штайгерлид" (Steigerlied) - традиционная шахтерская песня, начинающаяся словами "Счастливо на-гора, счастливо на-гора, идет горняк..." ("Glückauf, Glückauf! Der Steiger kommt..."), которую горняки пели, поднимаясь из шахты, а сегодня распевают в студенческих корпорациях, на футбольных стадионах и партийных съездах.

Теперь в списке Нематериального культурного наследия федеральной земли Северный Рейн - Вестфалии (www.mkw.nrw) значатся 12 объектов, среди которых и знаменитый Рейнский карнавал, а также дворовые футбольные площадки, где гоняют мяч пацаны разных возрастов. Но вернемся к героям нашего рассказа.

Питьевая вода для шахтеров

Это сегодня немцы и прочие местные жители Германии спускаются со своих этажей в близлежащий киоск за сигаретами или встречаются на пиво у ларька с приятелями "по району". В самых первых немецких "будках" продавали не табак и не алкоголь, а всего лишь питьевую воду.

Питьевые залы в Рурской области появились во второй половине XIX века, с началом индустриализации. Пить воду из-под крана было тогда делом весьма опасным для здоровья. Поэтому горняки утоляли жажду пивом и шнапсом, что владельцы шахт поначалу даже поощряли посредством так называемых "шнапсовых пожертвований". Стратегия, понятным делом, вышла боком. Поэтому как меру для борьбы с разгулом алкоголизма стали поощрять создание питьевых залов, где предлагались минеральная вода и другие безалкогольные напитки.

Шахта в Рурской области, 1880 год

Поначалу точки продажи воды появлялись вблизи шахт и заводов, а потом и в других общественных местах. Владельцы этих питьевых ларьков были сами из шахтерской среды или вдовы горняков и ветераны войны. Вскоре питьевые павильоны распространились по всему региону и по всей Германии. С течением времени их ассортимент заметно расширился, и сегодня в киоске, как называют эту важную урбанистическую институцию в Кельне, или в берлинском Spätkauf (Späti), можно найти почти все, что пожелает душа после закрытия супермаркетов или в выходные дни. Впрочем, ждать закрытия супермаркетов для этого совсем не обязательно.

Самые аутентичные и колоритные киоски

Рурская область, разумеется, совершенно заслуженно претендует на титул колыбели питьевых залов. И по сей день именно там находятся самые аутентичные, самые колоритные и самые коммуникативные "буден". Убедиться в этом можно в эти дни на выставке "Питьевые залы - место встреч в Рурской области" ("Trinkhallen - Treffpunkte im Revier") в Индустриальном музее LWL.

В филиале музея в Бохуме, под который была перепрофилирована отслужившая свое шахта Zeche Hannover, представлены около полусотни фотопортретов питьевых залов из Рурской области. "Тринкхалле так же разнообразны, как и люди в регионе. Это отражается на их интерьерах и внешнем облике. Они могут быть стильными и грубоватыми, нарядными и обветшалыми. Для жителей Рурской области питьевые залы - это место встреч и душевных контактов", - отмечает фотограф Рейнальдо Кодду Х.(Reinaldo Coddou H.), который снимает питьевые залы с 2016 года. В период с 2006 по 2008 год фотограф Бригитте Кремер (Brigitte Kraemer) также отслеживала с фотоаппаратом в руках традицию питьевых залов в Рурской области. Ее фотографии тоже представлены на выставке.

Фотогалерея: Питьевые залы - место встреч в Рурской области

Питьевые залы в Рурской области Киоск "Голубая будочка" (Trinkhalle "Blaues Büdchen") в Дуйсбурге, Рейнальдо Кодду Х. (2016)

Питьевые залы в Рурской области Киоск "Кевин Зедда" (Trinkhalle Kevin Sedda) в Дуйсбурге, Рейнальдо Кодду Х. (2016)

Питьевые залы в Рурской области Киоск "Мюллер" (Trinkhalle Kiosk Müller) в Бохуме, Рейнальдо Кодду Х. (2017)

Питьевые залы в Рурской области Киоск в городском районе Бохум-Эппендорф (Tinkhalle Bochum-Eppendorf), Бригитте Кремер (2008)

Питьевые залы в Рурской области Киоск в городском районе Дуйсбург-Марксло (Trinkhalle Duisburg-Marxloh), Бригитте Кремер (2007)

Питьевые залы в Рурской области Киоск в городском районе Бохум-Штипель (Tinkhalle Bochum-Stiepel), Бригитте Кремер (2008)

Питьевые залы в Рурской области Киоск в городском районе Херне-Айкель (Trinkhalle Herne-Eickel), Бригитте Кремер (2008)

Питьевые залы в Рурской области Киоск на вокзале в городском районе Эссен-Альтенэссен (Trinkhalle am Bahnhof Essen-Altenessen), Бригитте Кремер (2007) Автор: Элла Володина



Внимание обоих фотографов сфокусировано на хозяевах киосков и на их посетителях. На фотографиях запечатлены дети, которые превращают свои карманные деньги в сладости, мужчины, ведущие за пивом неспешный разговор, женщины, обсуждающие последние новости "на районе".

Эпицентры социальной жизни "на районе"

С уходом крупной промышленности из Рурской области киоски, расположенные у заводских ворот, потеряли своих клиентов. "Однако питьевые павильоны в рабочих кварталах выжили, - рассказывает директор музея Zeche Hannover Дитмар Оссес (Dietmar Osses). - Со своим ассортиментом товаров повседневного спроса они заполнили нишу, которая образовалась после того, как супермаркеты вытеснили из городов небольшие продуктовые магазины".

Но в какой-то момент и в Германии супермаркеты стали работать до полуночи, а на заправках появились магазины, где можно в любое время суток приобрести все, что нужно. И снова питьевым залам приходится приспосабливаться. Традиционные киоски делают ставки на свой особый колорит, другие пытаются охватить новые группы клиентов с помощью инновационных концепций, предлагая международную телефонную связь и интернет-терминалы, принимают и выдают почтовые пакеты и посылки. Немалое число киосков принадлежит в Германии иммигрантам, для которых путь через киоск становится первым шагом к предпринимательской самостоятельности.

Во время коронавирусного локдауна, когда все общественные места для встреч были закрыты, иные питьевые залы собирали вокруг себя толпы уставших от самоизоляции людей, вышедших на встречу с приятелями, разумеется, с соблюдением требуемой дистанции. Человеку нужна в жизни стабильность и опора, и в городской среде эту функцию часто выполняет торговая точка под названием Trinkhalle или Kiosk - эпицентр социальной жизни "на районе".

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