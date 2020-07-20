Там, где немцы тусят "на районе"

Как и почему торговые ларьки стали в Германии объектом нематериального культурного наследия.
Торговый павильон в Дортмунде - одном из городов Рурской области
"Питьевые залы" - так дословно переводится с немецкого понятие "Trinkhalle". Не так давно они пополнили список нематериального культурного наследия федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.
Здешние питьевые залы - это торговые точки размерами от крохотного киоска до небольшого магазинчика, где продают алкогольные и безалкогольные напитки, сладости и мороженое, сигареты и снеки, газеты и журналы, а иногда и билеты на местный общественный транспорт.
"Рурская будка" - киоск в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур
В Рурской области, бывшем шахтерском регионе, они уже более века удовлетворяют срочные потребности местных жителей в предметах первой необходимости. В других городах и прочих населенных пунктах Германии такие торговые точки тоже получили широкое распространение и свои типичные местные название - Trinkhalle, Bude, Büdchen, Kiosk, Späti. Названия питьевых залов в Германии так же разнообразны, как и их формы.
Но почему, спросите вы, торговый ларек стал объектом нематериального культурного наследия? Какое отношение имеет он к культуре, да еще и нематериальной? Оказывается, самое непосредственное.
"Питьевой зал символизирует солидарность и социальную сплоченность, а значит, и особую грань культурного самовыражения в Северном Рейне - Вестфалии, - пояснила земельный министр культуры Изабель Пфайффер-Понсген (Isabel Pfeiffer-Poensgen), обосновывая включение "тринкхалле" в региональный список, аналогичный списку Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Культурным достоянием одновременно с питьевым залом стала также "Песня горняка" - "Штайгерлид" (Steigerlied) - традиционная шахтерская песня, начинающаяся словами "Счастливо на-гора, счастливо на-гора, идет горняк..." ("Glückauf, Glückauf! Der Steiger kommt..."), которую горняки пели, поднимаясь из шахты, а сегодня распевают в студенческих корпорациях, на футбольных стадионах и партийных съездах.
Теперь в списке Нематериального культурного наследия федеральной земли Северный Рейн - Вестфалии (www.mkw.nrw) значатся 12 объектов, среди которых и знаменитый Рейнский карнавал, а также дворовые футбольные площадки, где гоняют мяч пацаны разных возрастов. Но вернемся к героям нашего рассказа.
Питьевая вода для шахтеров
Это сегодня немцы и прочие местные жители Германии спускаются со своих этажей в близлежащий киоск за сигаретами или встречаются на пиво у ларька с приятелями "по району". В самых первых немецких "будках" продавали не табак и не алкоголь, а всего лишь питьевую воду.
Питьевые залы в Рурской области появились во второй половине XIX века, с началом индустриализации. Пить воду из-под крана было тогда делом весьма опасным для здоровья. Поэтому горняки утоляли жажду пивом и шнапсом, что владельцы шахт поначалу даже поощряли посредством так называемых "шнапсовых пожертвований". Стратегия, понятным делом, вышла боком. Поэтому как меру для борьбы с разгулом алкоголизма стали поощрять создание питьевых залов, где предлагались минеральная вода и другие безалкогольные напитки.
Шахта в Рурской области, 1880 год
Поначалу точки продажи воды появлялись вблизи шахт и заводов, а потом и в других общественных местах. Владельцы этих питьевых ларьков были сами из шахтерской среды или вдовы горняков и ветераны войны. Вскоре питьевые павильоны распространились по всему региону и по всей Германии. С течением времени их ассортимент заметно расширился, и сегодня в киоске, как называют эту важную урбанистическую институцию в Кельне, или в берлинском Spätkauf (Späti), можно найти почти все, что пожелает душа после закрытия супермаркетов или в выходные дни. Впрочем, ждать закрытия супермаркетов для этого совсем не обязательно.
Самые аутентичные и колоритные киоски
Рурская область, разумеется, совершенно заслуженно претендует на титул колыбели питьевых залов. И по сей день именно там находятся самые аутентичные, самые колоритные и самые коммуникативные "буден". Убедиться в этом можно в эти дни на выставке "Питьевые залы - место встреч в Рурской области" ("Trinkhallen - Treffpunkte im Revier") в Индустриальном музее LWL.
В филиале музея в Бохуме, под который была перепрофилирована отслужившая свое шахта Zeche Hannover, представлены около полусотни фотопортретов питьевых залов из Рурской области. "Тринкхалле так же разнообразны, как и люди в регионе. Это отражается на их интерьерах и внешнем облике. Они могут быть стильными и грубоватыми, нарядными и обветшалыми. Для жителей Рурской области питьевые залы - это место встреч и душевных контактов", - отмечает фотограф Рейнальдо Кодду Х.(Reinaldo Coddou H.), который снимает питьевые залы с 2016 года. В период с 2006 по 2008 год фотограф Бригитте Кремер (Brigitte Kraemer) также отслеживала с фотоаппаратом в руках традицию питьевых залов в Рурской области. Ее фотографии тоже представлены на выставке.
Фотогалерея: Питьевые залы - место встреч в Рурской области
Питьевые залы в Рурской области
Киоск "Голубая будочка" (Trinkhalle "Blaues Büdchen") в Дуйсбурге, Рейнальдо Кодду Х. (2016)
Питьевые залы в Рурской области
Киоск "Кевин Зедда" (Trinkhalle Kevin Sedda) в Дуйсбурге, Рейнальдо Кодду Х. (2016)
Питьевые залы в Рурской области
Киоск "Мюллер" (Trinkhalle Kiosk Müller) в Бохуме, Рейнальдо Кодду Х. (2017)
Питьевые залы в Рурской области
Киоск в городском районе Бохум-Эппендорф (Tinkhalle Bochum-Eppendorf), Бригитте Кремер (2008)
Питьевые залы в Рурской области
Киоск в городском районе Дуйсбург-Марксло (Trinkhalle Duisburg-Marxloh), Бригитте Кремер (2007)
Питьевые залы в Рурской области
Киоск в городском районе Бохум-Штипель (Tinkhalle Bochum-Stiepel), Бригитте Кремер (2008)
Питьевые залы в Рурской области
Киоск в городском районе Херне-Айкель (Trinkhalle Herne-Eickel), Бригитте Кремер (2008)
Питьевые залы в Рурской области
Киоск на вокзале в городском районе Эссен-Альтенэссен (Trinkhalle am Bahnhof Essen-Altenessen), Бригитте Кремер (2007)
Автор: Элла Володина
Внимание обоих фотографов сфокусировано на хозяевах киосков и на их посетителях. На фотографиях запечатлены дети, которые превращают свои карманные деньги в сладости, мужчины, ведущие за пивом неспешный разговор, женщины, обсуждающие последние новости "на районе".
Эпицентры социальной жизни "на районе"
С уходом крупной промышленности из Рурской области киоски, расположенные у заводских ворот, потеряли своих клиентов. "Однако питьевые павильоны в рабочих кварталах выжили, - рассказывает директор музея Zeche Hannover Дитмар Оссес (Dietmar Osses). - Со своим ассортиментом товаров повседневного спроса они заполнили нишу, которая образовалась после того, как супермаркеты вытеснили из городов небольшие продуктовые магазины".
Но в какой-то момент и в Германии супермаркеты стали работать до полуночи, а на заправках появились магазины, где можно в любое время суток приобрести все, что нужно. И снова питьевым залам приходится приспосабливаться. Традиционные киоски делают ставки на свой особый колорит, другие пытаются охватить новые группы клиентов с помощью инновационных концепций, предлагая международную телефонную связь и интернет-терминалы, принимают и выдают почтовые пакеты и посылки. Немалое число киосков принадлежит в Германии иммигрантам, для которых путь через киоск становится первым шагом к предпринимательской самостоятельности.
Во время коронавирусного локдауна, когда все общественные места для встреч были закрыты, иные питьевые залы собирали вокруг себя толпы уставших от самоизоляции людей, вышедших на встречу с приятелями, разумеется, с соблюдением требуемой дистанции. Человеку нужна в жизни стабильность и опора, и в городской среде эту функцию часто выполняет торговая точка под названием Trinkhalle или Kiosk - эпицентр социальной жизни "на районе".
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Рурская область с высоты птичьего полета
Повод для знакомства
"Тетушка Ю" - воздушный олдтаймер Junkers Ju 52 с бортовым номером D-AQUI. Первый раз довелось увидеть ее лет десять назад в небе над Кельном. Она пролетала около собора. Просто какой-то старый самолет неспешно "катает" туристов? Не просто старый, а исторический - своего рода машина времени. Наконец-то пришло время оказаться на ее борту: для экскурсии над Рурской областью.
Рурская область с высоты птичьего полета
Что было
Построенная в 1936 году машина летала на трех континентах и четверть века назад вернулась в Германию из Флориды. Фонд Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung реставрировал ее, с тех пор она выполняет обязанности всеобщей любимицы. С ее историей мы познакомились в предыдущем репортаже. Во второй части - насладимся ландшафтами и ощущением первозданного полета.
Рурская область с высоты птичьего полета
Узнавание
Даже для пассажира, много раз бывавшего в Рурской области, проехавшего почти сто километров на велосипеде по ее самому загруженному… автобану, стоявшего на этой скоростной магистрали в велосипедных (!) пробках, с высоты открываются новые перспективы. Хорошо знакомые места предстают в еще большей красе, а белые пятна на личной карте требуют быть закрашенными в самое ближайшее время.
Рурская область с высоты птичьего полета
Мюнгстенерский мост
Одно из белых пятен на ярко-зеленом фоне обозначилось вскоре после взлета с аэродрома Essen/Mülheim. Где-то вдали привычно дымили трубы металлургических предприятий Дуйсбурга, а под нами проплывал какой-то ажурный арочный мост… "Müng-ste-ner Brü-cke, - отчетливо, по слогам, подчеркнув "G", произнес сидевший напротив знаток местности, сверившись с навигационной системой в телефоне.
Рурская область с высоты птичьего полета
Самый высокий железнодорожный мост Германии
Мол, не "Мюнстерский"… Точно, город Münster - без G и с другим окончанием - находится в Вестфалии, а не в Рурской области. Müngstener Brücke - железнодорожный мост 1897 года через ущелье реки Вуппер у Золингена, всемирно известного своими ножами. Изначально их производили здесь с помощью водяных мельниц, приводивших в движение шлифовальные камни. К этому мосту надо обязательно съездить.
Рурская область с высоты птичьего полета
Общественный транспорт
Вуппер до Вупперталя доведет. Главная достопримечательность этого города с высоты птичьего полета похожа на гигантскую стальную сороконожку - такую большую, что вряд ли какая-то птица осмелится ее склевать. Город зажат в узкой долине, места мало, поэтому здесь вместо трамвайных путей решили построить такую подвесную монорельсовую дорогу - над рекой. Однажды из ее вагона выпала слониха...
Рурская область с высоты птичьего полета
Я иду всех вас искать
Полет над Рурской областью напоминал не то игру в прятки, не то в поддавки: хотелось поймать камерой как можно больше старых знакомых - участников этой топографической игры, а сами участники совсем не прятались. Нарушая незыблемые принципы своей достопримечательной недвижимости, они словно гнались за неспешной тенью "Тетушки Ю", упрашивая команду и пассажиров непременно их застукать.
Рурская область с высоты птичьего полета
Транспортные артерии
Вот, например, в центре - автобан А40. Летом 2010 года в рамках проекта "Рурская область - Культурная столица Европы" его на целое воскресенье закрыли для машин. С одной стороны соорудили 60-километровый стол для самодеятельных пикников, другую оставили для велосипедистов и скейтеров. Потрясающий успех! Более трех миллионов участников. Справа - канал Рейн-Херне, слева - железная дорога.
Рурская область с высоты птичьего полета
Не берег Лазурный
Имидж у Рурской области - прокопченный и покрытый угольной и рудной пылью. Эпицентр индустриализации Германии, кузница оружейной промышленности "третьего рейха" и один из столпов послевоенного экономического чуда… Большинство шахт и металлургических предприятий давно закрыты. Некоторым присвоен статус индустриальных памятников. Регион небезуспешно переживает реструктуризацию.
Рурская область с высоты птичьего полета
Рурские ландшафты
Трудно поверить, но несколько десятилетий назад небо здесь было коричневым, а ландшафты темнели отвалами отработанной породы и горами угля. Рурская область казалась гигантским человеческо-механическим муравейником, в котором от шахты до шахты было рукой подать, один город до сих пор переходит в другой, третий... Сейчас она остается самым густонаселенным регионом Германии и пятым - в Европе.
Рурская область с высоты птичьего полета
Озеро с необитаемым крокодилом
На месте бывших карьеров давно уже образовались многочисленные водоемы - для рыбалки и культурного отдыха. Конечно, до финских красот далеко, но Рурскую область вполне можно назвать землей сотен озер - экскаваторных (Baggersee), как говорят немцы. Некоторые даже могут похвастаться собственными островами, например, этим, похожим на зеленого крокодила. Правда, поймать его можно только с воздуха.
Рурская область с высоты птичьего полета
Дома и тюрьмы
Стадионы, торговые центры, церкви, ратуши, школы и детские сады, кладбища - инфраструктура городских ландшафтов. От тюрьмы и от сумы не зарекайся... Конечно, не достопримечательность, но что построили, то построили: высокий забор, двор с автобусами для перевозки заключенных, площадка для прогулок… Образцово-показательная тюрьма. В любом случае, с высоты в несколько сотен метров.
Рурская область с высоты птичьего полета
Заповедники Рурской области
Где промышленность, там и промышленники с предпринимателями. Они предпочитали и предпочитают строить виллы и покупать недвижимость вне шумных городов, а в местах более спокойных, каких в Рурской области достаточно. В список населенных пунктов с самой большой плотностью миллионеров в Германии входит городок Мюльхайм-на-Руре, из которого мы отправились в полет, куда и вернемся.
Рурская область с высоты птичьего полета
Так делают облака
В репортаже о шахте "Цольферайн" в Эссене, памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО, мы уже рассказывали о вымирающей профессии "создателя облаков" - Wolkenmacher. Да, не много в Рурской области осталось комбинатов по производству кокса, но, как видим, некоторые все-таки действуют. Облака поднимаются над ними, когда раскаленный кокс опрокидывают в бассейны с водой, чтобы погасить.
Рурская область с высоты птичьего полета
Комбинат ''Kokerei Prosper'' в Ботропе
В 2010 году в мире было произведено 608 миллионов тонн кокса. На Германию из них пришлось всего около восьми миллионов, хотя в последние годы спрос на такой уголь, необходимый для сталелитейной промышленности, устойчиво растет. Для сравнения. "В 1892 году в Германии действовало около 15 700 коксовых печей с годовым объемом производства, равным примерно 7,7 миллиона тонн". Цитата из энциклопедии.
Рурская область с высоты птичьего полета
Новое лицо со старыми чертами
Мы уже над Оберхаузеном. Этот уголок Рурской области лет 30 назад выглядел, как на предыдущих кадрах: сталелитейные комбинаты, прокатные станы, коксовые печи. Выделявшийся в процессе коксования горючий газ накапливали в таких огромных газгольдерах. В Оберхаузене его сохранили, превратив в самый высокий выставочный зал Европы, а рядом отстроили гигантский торгово-развлекательный центр.
Рурская область с высоты птичьего полета
Дюссельдорф Интернешнл
Из динамиков, с трудом перебивая рокот моторов, раздался радостный голос капитана. Командир корабля сообщил, что выдалось подходящее окно, и диспетчеры Дюссельдорфа дали добро на пролет над взлетно-посадочной полосой этого аэропорта, одного из крупнейших в Германии. Своего рода добавка, дополнительный аттракцион. Дюссельдорф находится уже не в Рурской области, но тесно связан с этим регионом.
Рурская область с высоты птичьего полета
Показательный пролет
Если смотреть из окна глазами пассажира, привыкшего к скоростям современных самолетов, все происходит, как в замедленном кино, но с хорошо знакомыми декорациями. Потихоньку снижаемся, неспешно делаем полукруг, как бы заходим на посадку, спокойно проходим над полосой и плавно, начав подъем, поворачиваем направо... Третий по количеству пассажиров аэропорт Германии ведет свою историю с 1927 года.
Рурская область с высоты птичьего полета
Туманный Рейн
Батюшка Рейн показал себя с туманной стороны. От Дюссельдорфа - назад в Рурскую область, к одному из крупнейших ее промышленных центров - Дуйсбургу. Ориентир - трубы металлургических комбинатов. Там, где Рур впадает в Рейн, находится самый большой по территории речной порт в мире - ворота Рурской области. Трудно представить себе, сколько миллионов тонн угля, руды, стали через него прошло.
Рурская область с высоты птичьего полета
Минута молчания
В 2010 году в городе произошла трагедия, в результате которой погиб 21 человек, более пятисот получили ранения. Случилось это в результате давки, возникшей во время проведения "Парада любви" (Loveparade). Этот промышленный пустырь недалеко от вокзала Дуйсбурга часто показывали в телевизионных передачах, как раз с такой перспективы.
Рурская область с высоты птичьего полета
Вилла на холме
Заходим на посадку к аэродрому, с которого начался полет. Последний город на маршруте - Эссен с его высотными офисными зданиями, в которых расположены правления концернов, действующих в Рурской области. Эссен - ее неофициальная столица. Незадолго до приземления на пару мгновений в зелени одного из холмов промелькнула знаменитая Villa Hügel - резиденция династии Круппов. "Hügel" и есть "холм"…
Рурская область с высоты птичьего полета
Час в сравнении
На современном пассажирском самолете за час можно пролететь всю Германию, да и в сопредельные государства заглянуть. "Тетушка Ю" за это время проделывает около 180 километров. До мировой войны во флоте немецкой компании Lufthansa их насчитывалось около восьмидесяти. Уже тогда, например, существовал своего рода бизнес-класс, оборудованный печатными машинками, можно было отправлять телеграммы…
Рурская область с высоты птичьего полета
Впечатлениям - время, полету - час
Этим аэродромом, открытым в 1925 году, пользовались Круппы, другие промышленники, их гости, в том числе партийные бонзы "третьего рейха", посещавшие Рурскую область. Первый полет состоялся в 1919 году. Это был один из первых аэродромов Европы с бетонированной полосой. В 1937 году обслужил 15 тысяч пассажиров. Садились здесь и дирижабли Цеппелина… Историческое место. Исторический полет.