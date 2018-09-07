Кино про отголоски нацизма в Германии претендует на "Льва" и "Оскара"

Мировая премьера фильма "Работа без авторства" ("Werk ohne Autor") немецкого режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка (Florian Henсkel von Donnersmarсk) состоялась 4 сентября 2018 года на Венецианском международном кинофестивале. Как отметил режиссер в интервью DW, этот фестиваль является для него самым важным в мире. Флориан Хенкель фон Доннерсмарк считает кинофорум в Венеции зеркалом истории: долгие годы он был связан с фашизмом, а в 1960-е годы стал символом нового начала в кинематографе, которое ознаменовалось, в частности, вручением "Золотого льва" немецкому режиссеру Александру Клуге (Alexander Kluge) в переломном 1968 году.

Из жизни Герхарда Рихтера

В 2007 году Флориан Хенкель фон Доннерсмарк прославился своим дебютом, получив "Оскара" в категории "Лучший неанглоязычный фильм" за драму о тотальной слежке в ГДР "Жизнь других" ("Das Leben der Anderen"). "Работа без авторства", представленная в этом году в Венеции, - третий по счету фильм режиссера. Если постараться коротко описать его содержание, то можно сказать, что картина рассказывает об отголосках нацизма в послевоенной Германии и новых течениях в искусстве 1960-х.

Кадр из фильма "Работа без авторства"

В ключевых моментах новый фильм фон Доннерсмарка основывается на фактах из биографии одного из известнейших немецких художников современности Герхарда Рихтера (Gerhard Richter). Его альтер эго в фильме зовут Курт Барнерт (Kurt Barnert). Во время Второй мировой войны будущий художник живет в Дрездене и еще ребенком посещает одну из организованных нацистами выставок "дегенеративного искусства". Интерес к искусству мальчику прививает его любимая тетя. Психически лабильная, она становится жертвой нацистской программы эвтаназии, и ее убивают.

История любви и творческого становления

Затем, годы спустя, зрители видят Курта Барнерта уже студентом-художником в ГДР. Его мало привлекают примитивные идеалы социалистического искусства. Утешение он находит в любви к девушке Элли (Ellie). При этом Курт Барнерт и не подозревает о том, что отец Элли, бывший врач-нацист, который успешно приспособился к новым политическим реалиям в ГДР, несет ответственность за убийство его тети.

Сцена из фильма "Работа без авторства"

Следующий этап в жизни художника начинается с его бегства вместе с возлюбленной в Западную Германию. Там он продолжает учебу в Дюссельдорфской академии художеств. В ключевой сцене фильма профессор Антониус ван Вертен окончательно побуждает молодого художника к тому, чтобы сойти с протоптанного эстетического пути. Отныне Курт Барнерт воплощает в своем творчестве личные воспоминания. Он обращается к судьбе своей убитой нацистами тети. Не случайно картины, которые зритель видит на экране, формально и по содержанию очень похожи на работы Герхарда Рихтера.

Флориан Хенкель фон Доннерсмарк на Венецианском кинофестивале

Как сказал Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, изображая своих героев, он "воспользовался свободой", необходимой для того, чтобы рассказать эту историю. Режиссер не собирался снимать фильм, строго следующий фактам той или иной биографии. В то же время параллели очевидны. В фильме можно не только проследить даты из жизни Герхарда Рихтера, но и встретить персонажи, вплоть до деталей срисованные с исторических личностей. Так, например, профессор искусств Антониус ван Вертен - это не кто иной, как известный немецкий художник-авангардист Йозеф Бойс (Joseph Beuys).

Что мешает восприятию фильма

Флориану Хенкелю фон Доннерсмарку удалось создать киноэпопею об истории Германии. Есть у нее и слабые стороны. Некоторые сцены, как, например, сцена в Дюссельдорфской академии художеств кажутся как будто снятыми по учебнику: в них слишком отчетливо ощущается стремление автора наиболее полно отразить тогдашние дебаты в искусстве. Фильм, который длится более трех часов, кажется в целом перегруженным. Мешают восприятию и слишком "стерильные" декорации, которые типичны для многих немецких кино- и телеэпопей. Они скорее попахивают студийным антуражем, чем отражают реалии эпохи.

А жаль. Ведь в фильме "Работа без авторства", который от Германии номинировали на премию "Оскар", есть и великолепные сцены, которые берут за душу. Одна только история мальчика Курта Барнерта и его тети заслуживает того, чтобы о ней создали фильм. Эмоциональной, захватывающей является сцена, в которой молодой художник встречается с бывшим нацистским врачом, который становится его тестем. Грандиозна и игра актеров, в первую очередь Тома Шиллинга (Tom Schilling), исполнителя главной роли. Он выглядит очень убедительно, демонстрируя на экране многообразные оттенки эмоций: тонкую чувствительность, молчаливый гнев и меланхолию.

"Фильм "Работа без авторства" - это отличное кино о Германии, сделанное в Германии для зрителей во всем мире", - говорит Ян Мойто (Jan Mojto), один из продюсеров фильма. В некотором смысле это высказывание объясняет, почему эта лента в целом не кажется убедительной. Фильм хочет рассказать слишком многое. После его премьеры для журналистов на Венецианском кинофестивале последовали лишь сдержанные аплодисменты. Это, правда, еще ничего не говорит о том, как оценит этот фильм жюри. И уж никто не может предугадать, как встретит "Работу без авторства" кинопублика.

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