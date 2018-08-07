 Кино и немцы, или Так ли уж культурны жители Германии? (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Кино и немцы, или Так ли уж культурны жители Германии? (фото)

Сколько в Германии музеев, театров и оркестров? Можно ли немцев считать лидерами в области культуры? Судите сами! Цифры - в подборке DW.

  • Парочка в кинозале

    Немецкая культура в цифрах

    Кино

    Полтора раза в год среднестатистический немец отправляется в кино, говорится на сайте Statista. Для сравнения: в 2002 году походов в кино было по два за год на душу. Показатели падают, а среди причин чиновники от культуры указывают растущую конкуренцию со стороны интернета. Среди европейских стран лидером по доходам от киноиндустрии является Франция.

  • Скрипка

    Немецкая культура в цифрах

    Музыканты

    По данным журнала Musik heute, в Германии насчитывается 129 профессиональных оркестров. И работают в них 9746 профессиональных музыкантов. Показатели падают: в 1992 году оркестров в стране было 168.

  • Оперный театр в Байройте

    Немецкая культура в цифрах

    Оперные традиции

    По данным сайта Operabase.com, собирающего данные о постановках опер и оперетт по всему миру, Германия является лидером по количеству наименований в год по стране (6795 постановок в сезоне 2015-2016 гг.). Кроме того, Берлин входит в тройку самых оперных городов мира - после Москвы и Вены.

  • Любительский хор

    Немецкая культура в цифрах

    Хоровое пение

    Немцы очень любят петь хором. В Германии, по данным сайта Statista, насчитывается 21258 хоров. Среди них есть и профессиональные, и любительские.

  • Сцена из балета

    Немецкая культура в цифрах

    Театр

    143 театра существуют в Германии за счет государства. 221 театр - на частные деньги.

  • На выставке

    Немецкая культура в цифрах

    Музеи

    По данным сайта Statista, в Германии насчитывается более 700 художественных музеев и более 500 музеев, специализирующихся на истории и/или археологии.

  • Франкфуртская книжная ярмарка

    Немецкая культура в цифрах

    Книголюбы

    В стране насчитывается 6 тысяч книжных магазинов. Среднестатистический немец тратит на книги 24 евро в месяц. Лидеры - семьи с детьми: они каждый месяц покупают книги почти на 30 евро.

  • На фестивале Rock am Ring

    Немецкая культура в цифрах

    Фестивали

    В мировую двадцадку самых прибыльных музыкальных фестивалей входит Hurricane, который проводится ежегодно в городе Шессель близ Бремена. Самым массовым и самым известным фестивалем в Германии является Rock am Ring, проводится который на трассе Нюрбургринг "Формулы-1".

  • В Берлине

    Немецкая культура в цифрах

    Столица культуры

    На тысячу жителей Берлина приходится 11 деятелей искусства! Такого количества людей творческих, как в столице, нет больше ни в одном другом немецком городе.

    Автор: Инга Ваннер


  • Парочка в кинозале

    Немецкая культура в цифрах

    Кино

    Полтора раза в год среднестатистический немец отправляется в кино, говорится на сайте Statista. Для сравнения: в 2002 году походов в кино было по два за год на душу. Показатели падают, а среди причин чиновники от культуры указывают растущую конкуренцию со стороны интернета. Среди европейских стран лидером по доходам от киноиндустрии является Франция.

  • Скрипка

    Немецкая культура в цифрах

    Музыканты

    По данным журнала Musik heute, в Германии насчитывается 129 профессиональных оркестров. И работают в них 9746 профессиональных музыкантов. Показатели падают: в 1992 году оркестров в стране было 168.

  • Оперный театр в Байройте

    Немецкая культура в цифрах

    Оперные традиции

    По данным сайта Operabase.com, собирающего данные о постановках опер и оперетт по всему миру, Германия является лидером по количеству наименований в год по стране (6795 постановок в сезоне 2015-2016 гг.). Кроме того, Берлин входит в тройку самых оперных городов мира - после Москвы и Вены.

  • Любительский хор

    Немецкая культура в цифрах

    Хоровое пение

    Немцы очень любят петь хором. В Германии, по данным сайта Statista, насчитывается 21258 хоров. Среди них есть и профессиональные, и любительские.

  • Сцена из балета

    Немецкая культура в цифрах

    Театр

    143 театра существуют в Германии за счет государства. 221 театр - на частные деньги.

  • На выставке

    Немецкая культура в цифрах

    Музеи

    По данным сайта Statista, в Германии насчитывается более 700 художественных музеев и более 500 музеев, специализирующихся на истории и/или археологии.

  • Франкфуртская книжная ярмарка

    Немецкая культура в цифрах

    Книголюбы

    В стране насчитывается 6 тысяч книжных магазинов. Среднестатистический немец тратит на книги 24 евро в месяц. Лидеры - семьи с детьми: они каждый месяц покупают книги почти на 30 евро.

  • На фестивале Rock am Ring

    Немецкая культура в цифрах

    Фестивали

    В мировую двадцадку самых прибыльных музыкальных фестивалей входит Hurricane, который проводится ежегодно в городе Шессель близ Бремена. Самым массовым и самым известным фестивалем в Германии является Rock am Ring, проводится который на трассе Нюрбургринг "Формулы-1".

  • В Берлине

    Немецкая культура в цифрах

    Столица культуры

    На тысячу жителей Берлина приходится 11 деятелей искусства! Такого количества людей творческих, как в столице, нет больше ни в одном другом немецком городе.

    Автор: Инга Ваннер


Смотрите также:
10 самых красивых старинных театров Германии

  • Театр Гёте, Бад Лаухштедт

    10 самых красивых старинных театров Германии

    Театр Гёте

    В живописном курортном городке Бад Лаухштедт (Bad Lauchstädt) в 1802 году Йоганн Вольфганг фон Гёте отстроил театр, полностью отвечавший его требованиям. Он был оснащен самой современной сценической техникой того времени, позволяющей менять декорации и уровни сцены во время действия. Сегодня в театре идут драматические, оперные и балетные спектакли.

  • Театр в Путбусе на Рюгене

    10 самых красивых старинных театров Германии

    Путбус на Рюгене

    "Свой" город Путбус (Putbus) отпрыск древнего княжеского рода Вильгельм Мальте Первый распорядился отстроить на северогерманском острове Рюген. Как и полагается каждому порядочному городу, в 1821 году в приморской резиденции создали театр. В 1998 году, после многолетнего и основательного ремонта, он снова открыл свои двери. С тех пор здесь показывают более 300 спектаклей в год.

  • Театр в стиле рококо в Шветцингене

    10 самых красивых старинных театров Германии

    В стиле рококо

    Дворцовый театр в стиле рококо, построенный в 1752 году в Шветцингене, - самый старый из сохранившихся многоярусных театров Европы. Театр отличается превосходной акустикой и уникальной сценой, задняя стена которой открывается и перед зрителями "оживает" декорация - панорама роскошного парка. Важнейшее событие - фестиваль музыки Моцарта, который проходит здесь осенью.

  • Дворцовый театр в Людвигсбурге

    10 самых красивых старинных театров Германии

    Люстра во дворце

    Дворцовый театр в Людвигсбурге построили в резиденции герцогов (позже королей) Вюртембергских. В 1812 году зрительный зал был оформлен в стиле классицизма. Убранство и сценическая техника старинного здания, как и великолепная люстра, поднимающаяся перед спектаклями, чтобы не мешать зрителям верхнего яруса, почти полностью сохранились до наших дней.

  • Театр Экхофа в городе Гота

    10 самых красивых старинных театров Германии

    В честь выдающегося немецкого актера

    Крупнейший дворцовый комплекс эпохи раннего барокко в Германии - замок Фриденштайн в городе Гота, бывшая резиденция герцогов Саксен-Кобургготских. Расположенный в нем старейший барочный театр мира носит имя выдающегося немецкого актера Конрада Экхофа. Он был открыт в 1681 году.

  • Театр в Нойбранденбурге

    10 самых красивых старинных театров Германии

    Зал на 190 зрителей

    В своей летней резиденции, в Нойбранденбурге, построил театр и герцог Адольф Фридрих IV. В 1797 году фахверковое здание придворного театра открыло свои двери. Здание чудом пережило бомбежки и пожары Второй мировой войны. В начале 1990-х годов его отреставрировали, и сегодня сюда снова приходят зрители - правда, не больше 190 человек.

  • Театр в Мейнингене

    10 самых красивых старинных театров Германии

    История в Мейнингене

    Саксонского герцога Георга Второго прозвали "театральным герцогом". Мейнингенским театром занимался он лично, и под его руководством спектакли перестали быть бенефисом звезд и примадонн. Был создан великолепный ансамбль, оттачивались массовые сцены, все было подчинено единому замыслу. Свидетели ушедших эпох - 280 оригиналов декораций, иллюстрирующих развитие сценического искусства.

  • Любительский театр в Кохберге

    10 самых красивых старинных театров Германии

    Любительский театр в Кохберге

    Любительский театр - часть архитектурного ансамбля обрамленного великолепным парком замка Кохберг. Расположенное неподалеку от Веймара поместье принадлежало во времена Гете его подруге Шарлотте фон Штайн. Она и организовала здесь театр. В отреставрированном здании, построенном в 1800 году и вмещающем всего 75 зрителей, сегодня дают спектакли летом, для туристов.

  • Фестивальный театр в Байройте

    10 самых красивых старинных театров Германии

    Вагнер в Байройте

    Байройтский фестивальный театр - возможно, самый знаменитый театр Германии. Его построили в 1872-76 годах под руководством самого Рихарда Вагнера. Главный репертуар и составляют оперы выдающегося немецкого композитора во время ежегодного фестиваля музыки Вагнера.

  • Театр кукол Хеннесхен

    10 самых красивых старинных театров Германии

    Кельнские куклы

    Актеры этого кельнского театра - тростевые куклы, символизирующие типичных городских обитателей старых времен. Среди них - сам Хеннесхен, очень похожий видом и характером на Петрушку, его подружка Бербельхен, простачок Тюннес и пройдоха Шель. Театр "для зрителей больших и маленьких, а также для всей семьи" был основан в 1802 году и продолжает делать аншлаги и сегодня.

    Автор: Инга Ваннер



Культура на колесах

Смотреть видео 04:09
Now live
04:09 мин

Культура на колесах

Контекст

Как выглядят самые дорогие картины в мире?

Творения Герхарда Рихтера занимают почетное место в лучших музеях мира и бьют рекорды на аукционах.  

Где и как учат музыке в Германии

Многие немцы поют в хоре, играют в оркестрах, музицируют в храмах. А путь желающих приобщиться к музыке обычно начинается с посещения музыкальной школы. В чем же ее особенности? (04.04.2017)  

Чем уникальна Берлинская опера

После семилетнего ремонта в Берлине все-таки открывается Государственный оперный театр. Однако его двери закроются уже через несколько дней. Почему? (02.10.2017)  

10 самых красивых старинных театров Германии

Европейский маршрут исторических театров проходит через несколько стран. Мы представляем 10 старинных театров Германии - великолепных образцов архитектуры и сценического искусства. (05.08.2015)  

В кино - с малышом в коляске

Немцы любят ходить в кино. Особенно в плохую погоду. А так как хорошей погодой они не избалованы, кинотеатры в Германии не пустуют. В кино ходят даже мамы с детскими колясками. (22.06.2016)  

Эльбская филармония - новая визитная карточка Гамбурга (фотогалерея)

11 января 2017 года после завершения затянувшегося на 10 лет строительства в Гамбурге открылся новый культурный комплекс, снискавший славу своим архитектурным великолепием. (10.01.2017)  

10 самых посещаемых достопримечательностей Германии

В списке - Кельнский собор, замок Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей. (11.08.2016)  

Культура в цифрах

Можно ли немцев считать рекордсменами мира в области культуры? Судите сами! (03.08.2018)  

10 самых красивых старинных театров Германии

Европейский маршрут исторических театров проходит через несколько стран. Мы представляем 10 старинных театров Германии - великолепных образцов архитектуры и сценического искусства.  

Берлинский филармонический: история легендарного оркестра

Главные дирижеры и их музыканты. (16.04.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Культура на колесах  

Как "звучит" Эльбская филармония в Гамбурге  

По следам Берлинской стены  

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера