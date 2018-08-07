Кино и немцы, или Так ли уж культурны жители Германии? (фото)

Сколько в Германии музеев, театров и оркестров? Можно ли немцев считать лидерами в области культуры? Судите сами! Цифры - в подборке DW.
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Культура на колесах
Творения Герхарда Рихтера занимают почетное место в лучших музеях мира и бьют рекорды на аукционах.
Многие немцы поют в хоре, играют в оркестрах, музицируют в храмах. А путь желающих приобщиться к музыке обычно начинается с посещения музыкальной школы. В чем же ее особенности? (04.04.2017)
После семилетнего ремонта в Берлине все-таки открывается Государственный оперный театр. Однако его двери закроются уже через несколько дней. Почему? (02.10.2017)
Европейский маршрут исторических театров проходит через несколько стран. Мы представляем 10 старинных театров Германии - великолепных образцов архитектуры и сценического искусства. (05.08.2015)
Немцы любят ходить в кино. Особенно в плохую погоду. А так как хорошей погодой они не избалованы, кинотеатры в Германии не пустуют. В кино ходят даже мамы с детскими колясками. (22.06.2016)
11 января 2017 года после завершения затянувшегося на 10 лет строительства в Гамбурге открылся новый культурный комплекс, снискавший славу своим архитектурным великолепием. (10.01.2017)