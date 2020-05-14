 Кинофестивали в эпоху короны: надежды и альтернативы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.05.2020

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Культура и стиль жизни

Кинофестивали в эпоху короны: надежды и альтернативы

Обычно в это время на Лазурном берегу Франции проходит самый важный в мире киносмотр. Но из-за коронавируса Канны полностью отменили. Другие фестивали находят альтернативы и извлекают из кризиса пользу для будущего.

Красная дорожка в Каннах на одном из фестивалей прошлых лет

Никакой вам красной ковровой дорожки перед фестивальным дворцом, никаких звездных дефиле. Очередной Каннский международный кинофестиваль должен был начаться 12 мая и завершиться церемонией награждения победителей 23 мая. В условиях коронавирусной пандемии проводить такое масштабное мероприятие невозможно. Кино и гламур на французском Лазурном берегу в этом году отменили.

Канны не хотят переходить на цифру

Сначала устроители фестиваля думали перенести его на начало лета. Но это тоже теперь в прошлом. Уход в интернет в Каннах исключают. Премьеры творений лучших кинорежиссеров мира онлайн? Французы к таким компромиссам не готовы. "Канны с его душой, историей, значимостью - что такое цифровой фестиваль? Цифровой конкурс?" - директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо упаковал свой ответ американскому киножурналу Variety в риторический вопрос.

Эта фотография сделана в Каннах в 2016 году перед началом церемонии открытия. В этом году зал так и остался пустым

Эта фотография сделана в Каннах в 2016 году перед началом церемонии открытия. В этом году зал так и остался пустым

Это может показаться проявлением высокомерия, но за скептицизмом по отношению к цифровым показам фестивальной программы стоят и коммерческие проблемы. "Прежде всего, мы должны спрашивать правообладателей, согласны ли они, - говорит Фремо. - Фильмы Уэса Андерсона или Пола Верховена на компьютере? Смотреть новый "Топ Ган" не в кинотеатре?"

Кинофестивали в Германии - частично в сети

Фестивали размахом поменьше действуют по-другому. В частности, май - горячая кинофестивальная пора в Германии. Четыре крупных киносмотра обычно проходят в первой половине мая - в Оберхаузене, Штутгарте, Висбадене и Мюнхене. Фестивали были отменены из-за пандемии, но в отличие от Канн, альтернативы полной отмене были найдены. Программы можно посмотреть онлайн, кое-что предполагается перенести на осень в надежде, что в кинозалы снова будут допущены зрители.

Например, фестиваль кино из Центральной и Восточной Европы goEast в Висбадене, который должен был пройти с 5 по 11 мая, был отменен за семь недель до старта. В качестве альтернативы традиционным показам в кинозалах было найдено "гибридное решение". В дни, когда фестиваль должен был проходить в Висбадене, в сети предлагались за плату хайлайты программы, другие фильмы показывались бесплатно.

Фестиваль goEast временно переместился в интернет

Фестиваль goEast временно переместился в интернет

Церемония награждения была полностью перенесена в виртуальный кинотеатр - своего рода копию старинного кинотеатра "Калигари" в Висбадене. "При сотрудничестве с сервисом VRrOOm фестиваль goEast стал первым фестивалем в мире, который предлагает своим зрителям проекты VR и 360° онлайн и в виртуальном формате", - говорится на сайте goEast. Конкурсные фильмы планируется показать на фестивале exground filmfest в ноябре, также в Висбадене, но уже на большом экране.

Экран и зрители остаются важными составляющими кинофестиваля

Но это не должно быть моделью для будущего, считают устроители фестиваля goEast: "Мы твердо убеждены, что фильм должен быть на большом экране, и поэтому сознательно решили не предлагать нашу программу полностью онлайн. Кинозал остается единственным подходящим местом для показов фильмов". Самое прекрасное в кинофестивале, согласно организаторам goEast, это "встречи зрителей, кинематографистов и кинобизнеса".

В онлайн ушел и Международный фестиваль анимационного фильма в Штутгарте. По словам его представителей, реакция на 27-й по счету Trickfilmfest Stuttgart (5-10 мая), была положительной. "В связи с дефицитом собственного опыта и отсутствия примеров для подражания мы шли на такую фестивальную неделю с крайне сдержанными прогнозами, - поясняет художественный руководитель Ульрих Вегенаст (Ulrich Wegenast). - Продажа билетов началась только во время фестиваля, но уже в первый день мы поняли, что реальность превзойдет все наши ожидания. И стриминг открытия, и платные показы, все пользовалось большим спросом".

Международный фестиваль анимационного фильма в Штутгарте (2012 год)

Международный фестиваль анимационного фильма в Штутгарте (2012 год)

Довольны концепцией были также дистрибьюторы и мультипликаторы. Фестиваль анимационного фильма в Штутгарте показал более 250 фильмов онлайн, включая почти всю конкурсную программу.

Дитер Краусс (Dieter Krauß), коммерческий директор фестиваля, даже осмеливается с оптимизмом смотреть в будущее: "Мы обязательно включим этот опыт и накопленный ноу-хау в планирование следующих фестивалей. Гибридные форматы позволят нам охватить более широкую публику во всем мире". Тем не менее, в будущем "личные контакты в прямом реальном общении, а также совместный просмотр фильмов будут иметь первостепенное значение".

Онлайн не значит бесплатно

Так же думают и в Мюнхене, где с 6 по 24 мая проходит фестиваль документального фильма DOK.fest. Здесь также сделали выбор в пользу онлайна после отмены "нормального" фестиваля. Директор фестиваля Даниэль Спонсел (Daniel Sponsel): "Количество билетов на онлайн-сеансы уже сейчас превысило наши ожидания. Это показывает, что люди хотят смотреть социально значимые и высокохудожественные документальные фильмы". И готовы платить за это. "Киноискусство не должно быть бесплатным и в интернете", - подчеркивает Спонсел.

Фестиваль документального фильма DOK.fest во время пандемии проводит онлайн-показы

Фестиваль документального фильма DOK.fest во время пандемии проводит онлайн-показы

"Великолепно" также, по его словам, что так много правообладателей позволили показывать свои фильмы в Сети. О планах на будущее он говорит: "Местом проведения кинофестиваля остается кинотеатр. Мы с нетерпением ждем следующих фестивалей, где мы сможем смеяться и плакать вместе в темноте кинозала. Но мы могли бы представить себе и показ в интернете отдельных фильмов из программы между фестивалями в течение года".

Короткометражки онлайн - на фестивале в Оберхаузене

Организаторы Международного фестиваля короткометражных фильмов в Оберхаузене (13-18 мая) также подготовили программу для онлайн: за 9,99 евро можно купить билет, который позволяет посмотреть около 350 короткометражных фильмов и дискуссии. Вырученные средства пойдут в культурный фонд.

Директор фестиваля Ларс Хенрик Гасс (Lars Henrik Gass) видит и пользу от нынешней кризисной ситуации: "Мы на пути к фестивалю, который больше не ограничен временем и местом". Он уже давно думал об этом, говорит Гасс. "В настоящее время мы обсуждаем пропорции того, что мы продолжим показывать в кинотеатрах, и того, что мы могли бы показать дополнительно или альтернативно в интернете. В любом случае, мы продолжим использовать форматы, которые разработали в этом году".

Организаторы кинофестиваля в Каннах в настоящее время рассматривают возможность сотрудничества с Венецианским фестивалем. Венецианский киносмотр, наряду с Каннами и Берлинале - один из трех самых престижных премьерных фестивалей в мире, все еще придерживается запланированной даты в начале сентября (2-12 сентября).

Но директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо также признает: "В настоящее время никто не знает, что принесет вторая половина года и удастся ли проводить крупные кинопоказы". По крайней мере, для кинорынка в Каннах, который является важной торговой площадкой для дистрибьютеров со всего мира, уже назначена альтернативная дата небольшого онлайн-фестиваля - с 22 по 26 июня.

"Мы едины": онлайн-кинофестиваль для всех

Между тем, Канны и Венеция, а также Берлинале, фестиваль в Торонто и другие международные кинофестивали намерены предложить зрителям во всем мире бесплатный онлайн-кинофестиваль на видео-сервисе YouTube в конце мая (29 мая -7 июня). Глобальный сетевой фестиваль пройдет под названием "We Are One: A Global Film Festival" и покажет художественные ленты, короткометражные и документальные фильмы, а также музыкальные выступления и дискуссии.)

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  • Сталкер

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  • Луна-парк

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Из числа лауреатов

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  • Молох Александра Сокурова

    Фильмы на русском языке в Каннах

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    Завсегдатаем Каннского кинофестиваля стал Александр Сокуров. На Лазурном берегу были показаны его "Молох" (фото), получивший приз за лучший сценарий, "Телец", "Русский ковчег", "Отец и сын", "Александра".

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    В число приглашаемых в Канны режиссеров входит также Андрей Кончаловский. Его советский эпический фильм "Сибириада" был удостоен в 1979 году Гран-при Каннского кинофестиваля. Впрочем, больше наград ему принес итальянский конкурент французского кинофорума: за фильмы "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и "Рай" двумя премиями "Серебряный лев" Кончаловского наградил кинофестиваль в Венеции.

  • Левиафан

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Новая традиция

    Каннский кинофестиваль традиционно приглашает режиссеров, которых когда-то открыл на заре творческого пути. Исключением из этого правила стал Андрей Звягинцев. Открытый совсем другим фестивалем, Венецианским, он, тем не менее, стал завсегдатаем Канн от России. "Изгнание", "Левиафан", "Нелюбовь" не только шли в конкурсе, но и награждались призами.

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    Фильмы на русском языке в Каннах

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    Украинского режиссера белорусского происхождения Сергея Лозницу Канны открыли для себя в 2010 году, когда в конкурсе шел его фильм "Счастье мое". В 2012 года Канны показали "В тумане" (на фото). Фильм по повести Василя Быкова завоевал премию Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. В 2017 году Лозница показал на Лазурном берегу фильм "Кроткая", снятый на русском языке и с российскими актерами.

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    Автор: Элла Володина


Контекст

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