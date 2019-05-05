 Ким Чен Ын получил ″отличное″ письмо от Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Ким Чен Ын получил "отличное" письмо от Трампа

Ким Чен Ын обещает серьезно подумать над содержанием письма, которое он получил от Дональда Трампа. Лидер КНДР назвал послание "отличным".

Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын

Контекст

Теплая встреча Путина и Ким Чен Ына - часть плана новой холодной войны. РФ и КНДР хотят лишить Трампа шанса разоружить Корейский полуостров в одиночку, считает Константин Эггерт. (25.04.2019)

Вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошла безрезультатно. Для возникновения доверия между Пхеньяном и Вашингтоном необходимо участие других стран АТР, считает Хао Гуй. (28.02.2019)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщает в воскресенье, 23 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи.

Прочитав письмо, Ким Чен Ын назвал его "отличным" и заявил, что серьезно подумает над его содержанием, пишет агентство. О чем именно говорилось в письме, не сообщается.

Трамп 12 июня заявил, что получил "теплое" и "прекрасное" послание от Ким Чен Ына. А 21 июня американский президент продлил действие санкций против КНДР еще на год.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Карикатура Харма Бенгена на Дональда Трампа и Ким чен Ына

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Чья кнопка больше

    "Ядерная кнопка всегда находится на моем рабочем столе", - заявил во время своего новогоднего обращения глава КНДР Ким Чен Ын. В ответ президент США Дональд Трамп в своем любимом микроблоге в Тwitter написал: "Пусть кто-нибудь из обнищавшего и изголодавшегося режима проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает".

  • Карикатура Сергея Елкина - ракетный конфликт США и КНДР

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Борьба причесок

    Достаточно нарисовать лишь две ракеты, одну украсить блондинистым, зачесанным вперед чубом, вторую - торчащим вверх черным ежиком с подбритыми височками, и всем тут же становится ясно, о ком идет речь.

  • Дональд Трамп и Ким Чен Ын меряются прическами

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Атомная казуистика

    Прически Дональда Трампа и Ким Чен Ына - источник вдохновения для карикатуристов. Лидеры США и Северной Кореи пытаются выяснить, чей начес круче. "Моя прическа - огонь!", - уверяет Трамп. "Зато моя - настоящая бомба", - не уступает Ким.

  • Карикатура на Дональда Трампа Ким Чен Ына

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Когда встречаются два безумца...

    "Ты что, совсем с ума сошел", - спрашивают друг друга Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

  • Карикатура на Дональда Трампа Ким Чен Ына

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    "Просто кто-то слишком много наговорил"

    Лидер КНДР готов подождать с пуском баллистической ракеты в сторону острова Гуам, где расположена американская авиабаза. Накал страстей вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи снизился?

  • Карикатура Мариана Каменски на Дональда Трампа и Ким Чен Ына

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Ничего, кроме пустого звука

    Своими пустыми взаимными угрозами о применении ядерного оружия Дональд Трамп и Ким Чен Ын только портят воздух и превращают пространство вокруг себя в пустынный лунный ландшафт.

    Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская


Смотреть видео 26:00

Сенатор Джим Риш о злости и Трампе, угрозе КНДР и позиции США по Венесуэле: Conflict Zone на русском

Контекст

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

Взаимные ядерные угрозы, которыми обмениваются лидеры США и КНДР, усиливают страх в мире. Но конфликт Дональда Трампа и Ким Чен Ына служит и источником вдохновения - для карикатуристов. (04.01.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сенатор Джим Риш о злости и Трампе, угрозе КНДР и позиции США по Венесуэле: Conflict Zone на русском  

Как на Западе отреагировали на встречу лидеров США и КНДР  

Историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына  

Также по теме

Nordkorea Raketentest auf Startanlage Sohae

Северная Корея провела новые ракетные испытания 05.05.2019

Запуски ракет лично проконтролировал Ким Чен Ын, он назвал их "отстаиванием суверенитета страны". МИД Германии осудил испытания ракет и заявил, что это "провокация".

Singapur USA Nordkorea Gipfel Donald Trump, Kim Jong Un

Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном в конце февраля 18.01.2019

Дональд Трамп принял спецпосланника КНДР Ким Ён Чхолем, с которым обсудил возможность новой встречи с Ким Чен Ыном. Переговоры могут состояться в конце февраля. Место проведения будет согласовано позже.

Nordkorea | Neujahrsansprache Kim Jong Un

Ким Чен Ын пригрозил США отказом от курса на сближение 01.01.2019

Пхеньян откажется от курса на сближение, если Вашингтон продолжит политику санкций, заявил лидер КНДР в новогоднем обращении. Ким Чен Ын подчеркнул, что готов встретиться с президентом США Трампом в любое время.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Беспорядки в Тбилиси - урок для Москвы  

Есть ли у Китая конкуренты за влияние в Таджикистане?  

Новые немецкие сериалы: что смотреть после "Игры престолов" и "Чернобыля"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно