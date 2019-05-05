Ким Чен Ын получил "отличное" письмо от Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщает в воскресенье, 23 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи.

Прочитав письмо, Ким Чен Ын назвал его "отличным" и заявил, что серьезно подумает над его содержанием, пишет агентство. О чем именно говорилось в письме, не сообщается.

Трамп 12 июня заявил, что получил "теплое" и "прекрасное" послание от Ким Чен Ына. А 21 июня американский президент продлил действие санкций против КНДР еще на год.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Чья кнопка больше "Ядерная кнопка всегда находится на моем рабочем столе", - заявил во время своего новогоднего обращения глава КНДР Ким Чен Ын. В ответ президент США Дональд Трамп в своем любимом микроблоге в Тwitter написал: "Пусть кто-нибудь из обнищавшего и изголодавшегося режима проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает".

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Борьба причесок Достаточно нарисовать лишь две ракеты, одну украсить блондинистым, зачесанным вперед чубом, вторую - торчащим вверх черным ежиком с подбритыми височками, и всем тут же становится ясно, о ком идет речь.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Атомная казуистика Прически Дональда Трампа и Ким Чен Ына - источник вдохновения для карикатуристов. Лидеры США и Северной Кореи пытаются выяснить, чей начес круче. "Моя прическа - огонь!", - уверяет Трамп. "Зато моя - настоящая бомба", - не уступает Ким.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Когда встречаются два безумца... "Ты что, совсем с ума сошел", - спрашивают друг друга Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов "Просто кто-то слишком много наговорил" Лидер КНДР готов подождать с пуском баллистической ракеты в сторону острова Гуам, где расположена американская авиабаза. Накал страстей вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи снизился?

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Ничего, кроме пустого звука Своими пустыми взаимными угрозами о применении ядерного оружия Дональд Трамп и Ким Чен Ын только портят воздух и превращают пространство вокруг себя в пустынный лунный ландшафт. Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская

