Ким Чен Ын казнил пять дипломатов после провала саммита с Трампом

В КНДР, после провала саммита с президентом США Дональдом Трампом в Ханое, казнили пять северокорейских дипломатов, в том числе спецпредставителя КНДР по делам США Госсовета республики Ким Хек Чхоля, сообщила в пятницу, 31 мая, южнокорейская газета "Чосон ильбо" со ссылкой на информированные источники.

Как утверждает издание, Ким Хек Чхоль, подготовивший саммит в Ханое и сопровождавший Кима на его личном поезде, был расстрелян вместе с четырьмя другими высокопоставленными северокорейскими дипломатами в марте в аэропорту Мирим за "предательство высшего руководителя". Газета не приводит имен других расстрелянных.

Каторга за ошибку в переводе

По сообщению "Чосон ильбо", переводчица Ким Чен Ына - Шин Хе Ён - была отправлена в трудовой лагерь по обвинению в том, что она "запятнала репутацию" высшего руководителя, допустив ошибку в переводе. Как уточняет издание, ссылаясь на дипломатический источник, Шин Хе Ён не перевела новое предложение Ким Чен Ына после того, как Трамп заявил "сделка не заключена" и покинул стол переговоров.

Бывший первый зам Ким Чен Ына - Ким Ен Чхоль - также приговорен к каторжным работам.

Информация без подтверждения

Министерство объединения Южной Кореи, курирующее отношения между двумя корейскими государствами, отказалось от комментариев публикации в южнокорейской газете. Подтверждения этой информации из других источников нет.

Бичевание врагов революции

Между тем газета "Нодон синмун" - печатный орган ЦК правящей партии КНДР - обрушилась с критикой на "антипартийные и антиреволюционные действия" против высшего руководителя страны.

"Делать вид, что ты почитаешь лидера, и думать о чем-то другом, когда отворачиваешься в сторону, - это антипартийный, антиреволюционный акт, отбрасывающий моральную приверженность лидеру, и таким людям не избежать сурового приговора революции. У нас есть предатели и перевертыши, которые лишь заучивают слова о верности лидеру и даже меняются, подстраиваясь под текущий момент", - говорится в статье "Нодон синмун".

Как отмечает южнокорейская газета "Чосон ильбо", в последний раз северокорейская печать использовала такие выражения, как "антипартийный", " антиреволюционный" и "суровый приговор" в 2013 году, когда был казнен дядя правителя КНДР Чан Сон Тхэк.

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